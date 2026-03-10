Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (10/03)
ALBINO JORGE FERNANDES, 79 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: MARGARIDA FERNANDES. Filiação: JOAO CANDIDO FERNANDES e MARIA DE LOURDES FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 10 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
ANA DA CONCEICAO COELHO DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA DE AGUSTINHO PEREIRA e JOAQUINA DOS PRAZERES CHAVES COELHO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 10 de março de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
ANEZIO JOVINO BATISTA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA CARDOSO BATISTA. Filiação: JOVINO REGINALDO BATISTA e MARIA BATISTA CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 10 de março de 2026. Data do Falecimento: 09/03/2026.
ANTONIO CARLOS RICARDO, 66 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: NELI JOAO AFONSO. Filiação: ESTEFANO RICARDO e JOSEFINA DE OLIVEIRA RICARDO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 10 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
CARLOS DIAS, 71 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ELIDIO DIAS e ADELINA DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 10 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
CLEMENTINA LITZA, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AFONSO LITZA. Filiação: JOAO GROCHOSKI e ELEONORA GROCHOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 10 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
CLODOALDO MARIANO DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: LENI FAUSTINO. Filiação: ANTONIO MARIANO DA SILVA e LEONILDA MENESES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de março de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
ESTRELITO JOSE BERNARDES, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ILDA BERNARDES. Filiação: JOSE BERNARDES e OLIVIA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
JANIRA PEREIRA DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE DIAS LOPES e OLAVINA DE SOUZA DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 11 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
JOSE VALENTIM DOS SANTOS, 97 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: RAIMUNDA FELIX DOS SANTOS. Filiação: CUSTODIO CAETANO DOS SANTOS e MARIA ELVIRA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 10 de março de 2026 às 16:45h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
LEONARDO HENRIQUE BATISTA, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BELARMINA BATISTA DA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 10 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
LUIZA CAVALCANTE LEUCHTENBERG, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO EVANGELISTA CAVALCANTE e MARIA ARAUJO CAVALCANTE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 10 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
MARIA DA LUZ CRUZ, 98 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ADAO DE MELO COLACO DA CRUZ. Filiação: MATHIAS DE FRANCA PINTO e OLAVINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 10 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
MARIA ELISA GOMES FIGUEIRA, 55 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: SINIVAL DOS SANTOS PINTO. Filiação: ROSA MARIA GOMES FIGUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 10 de março de 2026. Data do Falecimento: 09/03/2026.
MYRIAM LEMOS DE LIMA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMILIO JOSE DE LEMOS e ANNA DA MOTTA LEMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de março de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 10/03/2026.
NELCI KUBISKI, 55 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: PEDRO KUBISKI e JOANA IVANSKI KUBINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de março de 2026. Data do Falecimento: 09/03/2026.
PAULO BATISTA DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Filiação: FRUTUOSO BARISTA DE OLIVEIRA e ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
PAULO GUNTER KAYSER, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LOURDES DIRCE ATZ KAYSER. Filiação: BENO ALDINO KAYSER e MARIA KAYSER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 10 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
PAULO HENRIQUE SADO, 59 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: IVO JULIO SADO e DIAIR MARIA DE LURDES SADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
TANIA MARA SCHNEIDER, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HIPOLITO SCHNEIDER e CONCEICAO SCHNEIDER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 10 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/03/2026.
