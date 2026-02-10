Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (10/02)
ALMIR GRAF, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ANGELA MARIA GRAF. Filiação: ANTONIO GRAF e PAULINA GRAF. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
ANDREA THAUNY SEQUINEL, 51 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: DARLEI OTAVIO SEQUINEL e RACHEL THAUNY SEQUINEL. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
ANTONIO CARRARO, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: OLGA KSIAZEK CARRARO. Filiação: FAUSTINO SEBASTIAO CARRARO e MARIA DE LURDES MORAES CARRARO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE REBOUÇAS PR, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
ARY CABEZON JUNIOR, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ARY CABEZON e LENIRA FERREIRA CABEZON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/02/2026.
BRUNO CEZAR FERNANDES DE ALMEIDA, 30 ano(s). Profissão: ESTAGIÁRIO(A). Filiação: ANDRE LEITE DE ALMEIDA JUNIOR e PATRICIA ROSARIA DE ANDRADE FERNANDES DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
CARLITO BATISTA DE ALMEIDA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA. Filiação: JOAO BATISTA DE ALMEIDA e BENEDITA LIMA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
CRISTIANO BRAGA DOS SANTOS, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEREVINO CEZARIO DOS SANTOS e MARIA MADALENA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (10/02)
DENISE ROSANA DO NASCIMENTO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARLOS. Filiação: MARIANO MAZUREK e INEZ MAZUREK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
ELSA MARIA DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HORACIO DOS SANTOS e ELIBIA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 13:20h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
GERMANO PIRES DA CRUZ, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA JOANA PIRES DA CRUZ. Filiação: MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO e MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO. Sepultamento: PAROQUIAL SENHOR BOM JESUS DA FERRARIA, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
HELENA KIPMAN BUSSYGUIN, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GREGORIO BUSSYGUIN. Filiação: MIGUEL KIPMAN e CATHARINA KIPMAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
IRENE DA LUZ GABARDO THOMAZ, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: OSWALDO THOMAZ. Filiação: ANTONIO GABARDO e CAROLINA DALES CARBORNAR GABARDO. Sepultamento: CEMITÉRIO RIO DE CIMA – TIJUCAS DO SUL – PR, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
ISIS PABIS DE ALMEIDA, 5 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: VINICIUS STURARO DE ALMEIDA e CAROLINE DA COSTA PABIS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
JOSE ANTUNES RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA MADALENA FELIX RIBEIRO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO ANTUNES e MARIA VAZ SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
LORENA DONEDA BETTIOL, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OLAVO BETTIOL. Filiação: PEDRO DONEDA e ANGELINA FURLAN DONEDA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (10/02)
MARIA ANTONIA BARBOSA DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO ALVES DA SILVA. Filiação: FRANCISCO ANTONIO BARBOSA e MARIA TERESINHA FERREIRA BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 09/02/2026.
MARIA APARECIDA ALMEIDA PRADO CESTARI, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ISIDORO JOSE CESTARI. Filiação: ELPIDIO OLIVEIRA DO PRADO e OLGA ALMEIDA DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
MARIA DO AMPARO FONSECA GARCIA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ GARCIA FILHO. Filiação: BERTO LOPES DA FONSECA e MARIA MALTA DA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
NARCIZO DEL ZOTTO, 90 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: DARCI BUENO DEL ZOTTO. Filiação: JOAO RITTER DEL ZOTTO e ELVIRA DALMUTT RITTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
OSNI SANTOS, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ODILON SANTOS e MARIA DIAS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
SONIA MARIA QUINTINO, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ONOFRE SEBASTIAO QUINTINO e ANTONIA ALVES QUINTINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/02/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (10/02)