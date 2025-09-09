Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (09)
ANA MARTINS OLINIKI, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO OLINIKI. Filiação: PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA e ZENIRA SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de setembro de 2025.
ANTONIA DIRCE SANTANA PORTES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM IACHEMSKI PORTES e IODETE SANTANA PORTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 17:45h.
ANTONIO CARLOS PROENCA, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARLY HAIKAL PROENCA. Filiação: JOSE JUVENAL DE PROENCA e FRIDA PROENCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 19:30h.
ARMANDO ANTONIO FONSECA FRANCO, 83 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: IDALZISA ANTUNES DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA e ALBERTINA FONSECA DE BITTENCOURT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 11:00h.
BENJAMIM PEDRO ZONATO, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ISOLINA ZONATO. Filiação: ANGELO ZONATO e TEREZA MOCELIM ZONATO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 17:00h.
BROMILDA NOVAK, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: TEOFILO NOVAK e LINA STEMPOSKI NOVAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 11:00h.
CANDIDA LARA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: JOSE OLIVEIRA LARA. Filiação: JOAO DE PAULA e JULIA PEREIRA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 18:00h.
CARLOS RAUL DA COSTA PINTO, 81 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Cônjuge: MARIA ALICE FERNANDES DA COSTA PINTO. Filiação: HAROLDO DA COSTA PINTO e HULDA ZIMMERMANN DA COSTA PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de setembro de 2025.
CHRYSTYNA GLOGENSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL GLOGENSKI. Filiação: ALEXANDER RYWIESKIN e MARIA RYWIESKIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 16:00h.
CLAIR PIASKOSKI, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SANDRA MARIA PIASKOSKI. Filiação: ANTONIO PIASKOSKI e ODIRCE MASSUQUETTO PIASKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de setembro de 2025.
DIEGO ZAICARCZUKA FREITAS, 40 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO HENRIQUE DA SILVA FREITAS e SONIA ZAICARCZUKA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 13:00h.
DILKEA ZATTAR, 96 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: MIGUEL ZATTAR e MARIA DE OLIVEIRA MELLO ZATTAR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.
DIOGENES GOMES DE ARAUJO, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: THEREZINHA SCHADECK GOMES. Filiação: CIRINO CARNEIRO GOMES DE ARAUJO e LEONTINA IUCKSCH GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 8 de setembro de 2025.
DOROTIL FERREIRA GONCALVES, 86 ano(s). Cônjuge: NATALICIO GONCALVES. Filiação: JOSE FERREIRA e GRACILIANA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 16:30h.
ELIZEU CARLOS RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: APARECIDA ORTEGA RIBEIRO. Filiação: JOAO CARLOS ROBEIRO e MARIA CASTILHO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 16:00h.
EMILY CARDOSO BOMBILHO, 32 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Filiação: JUAREZ BOMBILHO e ANDREA CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 09:30h.
FELOMINA FLORCOSKI, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE FLORCOSKI e CASEMIRA FLORCOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 16:30h.
FRANCIELE CRISTINA DA ROCHA, 41 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: MARCIA REGINA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 16:30h.
GENESIO FERRARI, 74 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ADENIR FERRARI. Filiação: PEDRO FERRARI e GELTRUDES FERRARI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 14:00h.
GIVALDO ANJOS DE BRITO, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ERIVONETE LOPES DE BRITO. Filiação: INACIO ZUZINO DE BRITO e ESPEDITA ANJOS DE BRITO. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM ETERNO -, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 17:00h.
HELOISA PATRICIO BOROWSKI, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO GERALDO PATRICIO e ANGELA MARIA DUARTE PATRICIO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 8 de setembro de 2025.
IOLE ANTUNES DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: AROLDO KRUGER DE OLIVEIRA. Filiação: AUGUSTO ANTUNES DE ALMEIDA e INES WILLIANA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 16:00h.
JOAO AROLDO MIGUEL, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NANZIRA AGGEM MIGUEL. Filiação: ALFREDO MIGUEL e ELOYNA V MIGUEL. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 14:00h.
JOCEMIA DE FATIMA PADILHA BERNARDO, 45 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS BERNARDO. Filiação: ELIAS GONCALVES PADILHA e IZOLINA DE OLIVEIRA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 16:00h.
JULIO CESAR OLIVEIRA CORREIA, 50 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: SANDRA DA SILVA CARDOSO. Filiação: MANOEL JOSE CORREIA e MARIA LUCIA OLIVEIRA CORREIA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 16:00h.
LEILA TEREZINHA MELLO GARCIA PIERUCCINI, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CARLOS ROBERTO DE BRITO PIERUCCINI. Filiação: MANOEL VIEIRA GARCIA e ALBA VIEIRA GARCIA PIERUCCINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 15:00h.
LEODOVINA DIAS CASTILLO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCELO ERNESTO CASTILLO. Filiação: GOMERCINDO DIAS e ALBERTA GONZALES DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 15:00h.
LEONILDO MORELO, 78 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: ANA MARIA VERDANI MORELO. Filiação: JOSE MORELO e ERMINIA BELVIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 09:30h.
LUIZ ANTONIO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: GILVANETE FELIPE DA SILVA. Filiação: CAETANO ANTONIO DA SILVA e MARIA SANTIAGO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 15:30h.
LUIZ CARLOS ZANON, 72 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: IRAILDA DE ANDRADE GOMES ZANON. Filiação: JOSE ZANON e IOLITA DE OLIVEIRA ZANON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 17:00h.
MANOELA EULALIA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. Filiação: MIGUEL JORGE e BELARMINA EULALIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de setembro de 2025.
MARIA ESTELA MACHADO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE VICENTE BERNASE MACHADO e ANTONIETA DE AZEVEDO SILVA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 18:00h.
MARIA OTTO NADOLNY, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: BONIFACIO RAYMUNDO NADOLNY. Filiação: MARCELINO OTTO e MARGARIDA BARCIK OTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 20:00h.
MOISES GELINSKI, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IRENE SEMINSKI KOZUSKO. Filiação: MIGUEL GELINSKI e MARIA GELINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 09:00h.
NAIR BUTURI VAENTE, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO VALENTE. Filiação: FRANCISCO BUTURI e VIRGINIA BUTURI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 15:00h.
PEDRO HASSEN, 82 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: ORACINA FERNANDES HASSEN. Filiação: GUILHERME HASSEN e ALBERTINA HASSEN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 15:30h.
PHILOMENA DALLAGRANNA CAVALIN, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NADALI CAVALIN. Filiação: SYLVIO DALLAGRANNA e LUIZA DALLAGRANNA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 15:00h.
PRISCYLLA HENRIQUE DA SILVA, 39 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: JOAO HENRIQUE DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 17:00h.
RAFAEL RODRIGO COSTA, 36 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MARIA DE LURDES COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 17:00h.
REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS, 45 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: DARCI OLIVEIRA SANTOS e VALACIR BARBOSA SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 15:30h.
RENATO RECHENBERG, 64 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: VILMAR ARNO RECHENBERG e REGINA HELENA RECHENBERG. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 10:00h.
ROSA ANTONIA SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LURDIVAL SANTOS. Filiação: MANOEL DA SILVA e MARIA ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 12:00h.
ROSELI MOREIRA DE LIMA, 75 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: EUCLIDES MOREIRA LIMA. Filiação: DOMINGOS PINHEIRO DA SILVA e OTACILIA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 17:00h.
ROSEMARI FERNANDES, 71 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ARAMIS FERNANDES e NEUSA FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 15:00h.
SUELI APARECIDA DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOSE SERAFIN DOS SANTOS e MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 10:00h.
VITORIO JARGAS, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA WENGRENSKI JARGAS. Filiação: MIGUEL JARGAS e CATARINA JARGAS. Sepultamento: CEMITÉRIO CATANDUVAS – CONTENDA PR, terça-feira, 9 de setembro de 2025 às 16:30h.
WILSON DE PAULA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOMAZ FABRICIO DE PAULA e DOCA MOURA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 8 de setembro de 2025 às 17:00h.
