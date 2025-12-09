Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (09/12)
AIRTON JOSE ALVES PIRES, 47 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE DAVI ALVES PIRES e MARIA APARECIDA PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ANA DE NAZARETH DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS GODINHO DE LIMA. Filiação: JOAO GINO LAUREANO e ANA GUILHEMINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
CHRISTIANO CLETO PIRES, 47 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: ALMIRO ANTUNES PIRES e STELA MARIS CLETO PIRES. Sepultamento: JARDIM ETERNO, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
DEURENE RICHTER VALENTINI, 96 ano(s). Filiação: JOSE RICHTER e ELEONOR WEIGERT RICHERT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ESTANISLAU ZIGTIK, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: CASSIMIRO ZIGTIK e LONGUINA CEDOSKI ZIGTIK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
GENY CANDIDA DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Filiação: JOSE URIAS BATISTA e MARIA CANDIDA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
HELIO FERNANDO AZEVEDO, 64 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOSE DONATO AZEVEDO e FLORIPEDES GONCALVES AZEVEDO. Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
HILTON ARI SCHUMANN, 65 ano(s). Filiação: GILBERTO GERMANO SCHUMANN e OLGA LINA NEUMANN SCHUMANN. Sepultamento: SAO MIGUEL DA ROSEIRA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
HILTON TEIXEIRA DE AZEVEDO, 101 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: OCYNEA DA SILVA DE AZEVEDO. Filiação: TAURINO TEIXEIRA DE AZEVEDO e ALCIBIA LOPES DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
IVALINO FABIANE, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ORACY BONATO FABIANE. Filiação: ANGELO FABIANE e MARIA CECILIA FABIANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
IZAURA RODRIGUES SCHNEIDER, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO ELIAS SCHNEIDER. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO e GELTRUDES DOS PRAZERES RODRIGUES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JACIR FATIMA CARVALIO, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO ARISTIDES CARVALHO e LUCIA DA SILVA CARVALIO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO, 94 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DEOLINDA PEROGINI DE AZEVEDO. Filiação: MACARIO PEREIRA DE AZEVEDO e ANA MARIA HORTENCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOSE DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ELPIDIO JOSE DA SILVA e OZANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOSE EDUARDO DE BRITO, 80 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIA LAURINDA SIMONI DE BRITO. Filiação: FRANCISCO NEVES DE BRITO e ANA LUCAS DE BRITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JOSUE JESUS DE FARIAS, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA HELENA KUSSYM DE FARIAS. Filiação: LOURENCO JESUS DE FARIAS e LAIZE CORREIA DE FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JUAREZ GARCIA DE SOUZA, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ESTER ZENI DA CRUZ. Filiação: DOLIRIO SOUZA e JOVELINA GARCIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JULIO ROBERTO HORVATH, 74 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: EMILIA FERNANDES MEYER HORVATH. Filiação: JOSE HORVATH e ZORAIDE KOCH HORVATH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
JUSTINA RODRIGUES GULARTE, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TARTIBIO RODRIGUES GULARTE e DORALINA VARGAS RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
KAUE PRUSSAK ALVES DA SILVA, 18 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JONATAS ALVES DA SILVA e ANDRIELLI CRISTINE PRUSSAK DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
LAUDIR VERSINO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADALBERTO CARLOS GALVAO. Filiação: GENESIO VERSINO e LAURA WILLEMANN. Sepultamento: VILA PRADO, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
MARIA APARECIDA DE GODOI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL GONCALVES DE GODOI. Filiação: JULIO JOAQUIM DE ARAUJO e MARIA JOSE DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
MARIA JOSE ANGELO DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO RAMIRO DA SILVA. Filiação: JUSTO ANGELO DA SILVA e MARGARIDA MARIA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
MARIA MAGDALENA CASAGRANDE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO SILVEIRA DA ROSA e HELENA ANECHESKI DA ROSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
MARIA TERESINHA BILOBRAN, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO BILOBRAN e JOSEFA BILOBRAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
OSMARIO OCHETSKI, 68 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ESTER CAMPOS OCHETSKI. Filiação: MARIA DE LOURDES OCHETSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 08/12/2025.
RENATO DE FREITAS, 50 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ERONDINO DE FREITAS e ISABEL MARIA DO ROSARIO DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
RONALDO MENDES FLORIANO, 55 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: DENISE BORGES MACEDO. Filiação: EUGENIO FLORIANO e LEONILDA MENDES FLORIANO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SIMONE RIBEIRO DEL FORNO. Filiação: JOAO FERREIRA DOS SANTOS e JULIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
VANIO DOMICIANO ALVES, 74 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: MARIA REGINA DE SOUZA ALVES. Filiação: JANUARIO DOMICIANO ALVES e ADALGIZA FIRMO ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
VERONICA REGINA CARDOSO RABELO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO FRANCISCO. Filiação: FRANCISCO CARDOSO e MARIA LUIZA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
VIVALDO LOURENCO, 66 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: ROSELI RODRIGUES LOURENCO. Filiação: MANOEL JOAQUIM LOURENCO e TEREZA DA SILVA LOURENCO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
ZENI KRIEGER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JONAS KRIEGER e SEBASTIANA FERNANDES KRIEGER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 9 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/12/2025.
