Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ALEXANDRE HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA, 23 ano(s). Profissão: AGENTE FINANCEIRO. Filiação: AMARILDO LOPES DA SILVA e ANDREIA CRISTINA MEDEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de abril de 2025.

ANILORI MARIA SCOPEL PANGRACIO, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DARCY PANGRACIO. Filiação: FIORAVANTE SCOPEL e MARIA COSMO SCOPEL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 8 de abril de 2025.

ANTONIO DE SOUZA MARQUES, 85 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: LURDES MARIA BONARDI MARQUES. Filiação: THEODORO DE SOUZA MARQUES e EMILIA FARIAS MARQUES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:30h.

BELTESSAZAR SANTOS DA ROCHA, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CARLOS BATISTA DA ROCHA e IVONE SANTOS DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 09:00h.

BRUNO TASCA, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: PRIMO TASCA e ROSA TASCA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL REGISTRO/SP, terça-feira, 8 de abril de 2025.

CLAUDETE BIENTINEZI, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DIVONSIR PEREIRA DE ARAUJO. Filiação: FRANCISCO EDUARDO BIENTINEZI e NAIR PONTELLO BIENTINEZI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 14:00h.

DJAIR ARAUJO CARDOSO, 56 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: AGENOR DE ARRUDA CARDOSO e DIRCE DE MARIA ARAUJO CARDOSO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 14:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (08)

EDSON JOSE GOLINSKI COSTA, 60 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: CLEONICE CARDOSO COSTA. Filiação: FRANCISCO COSTA e LOURDES COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 8 de abril de 2025.

EDVANDRO DE CARVALHO, 70 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: CACILDA DE CARVALHO. Filiação: ROLDAO DE CARVALHO e DIVAIR BUENO DE CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:00h.

EGON ROLAND KRENKE, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NEUSALI MARIA KRENKE. Filiação: RICARDO GERMANO KRENKE e JURACY PINHEIRO KRENKE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:30h.

ELIDIA SANDRI LESZCZYNSKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WLADISLAU LESZCZYNSKI. Filiação: ANTONIO SANDRI e URSULA ZONATO SANDRI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 12:55h.

ERMELINDA MARIA SIEVERS, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: JULIO CHAUCHUTY. Filiação: ALFREDO SIEVRS e MARIA CANDIDA SIEVERS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 7 de abril de 2025 às 17:00h.

HELENA EMILIA BECKER GRABOWSKY, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUDOVICO GRABOWSKY. Filiação: ALFREDO BECKER e MARIA FANTINATTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 15:00h.

IRENE TKATSCHUK, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JAN TKATSCHUK e MARTHA TKATSCHUK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 14:00h.

ISABEL ETELVINA COSTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO COSTA e ETELVINA VIEIRA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 10:00h.

IZABEL FRENEDA SOARES, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO EVANGELISTA ABREU SOARES. Filiação: JOSE FRENEDA ITA e ANTONIA AMBROZIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:30h.

IZELINA MARIA RODRIGUES, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ARTUR PEREIRA RODRIGUES. Filiação: MARIA BALDUINA DA GRACA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 8 de abril de 2025.

JAELMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO DOS SANTOS DE OLIVEIRA e JURACI MOREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:30h.

JAMIL GILBERTO DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA. Filiação: ORLANDO DE OLIVEIRA e ROSALINA FERREIRA FAGUNDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:00h.

JOAQUIM NUNES DA CRUZ, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE NUNES DA CRUZ e ILIDIA NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:30h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (08)

JOSE MOREIRA DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS e ALAYDE CARDINES DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:00h.

LAURO NAGORSKI FILHO, 33 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: SILMARA DE FATIMA ZIMERMANN. Filiação: LAURO NAGORSKI e EMIDIA MARIA NUNES NAGORSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO DA TRIGOLANDIA (PIEN), terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:00h.

LINDOMAR ANTONIO DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO LIMA DA SILVA e DALILA POLETTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 8 de abril de 2025.

LINEU ROBERTO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: ANGELA MARON DE MELLO. Filiação: HUMBERTO LEODORO DA SILVA e ANA MARIA FRANZONI DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de abril de 2025 às 13:00h.

LOIR CAMARGO, 68 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ROSANA RIBEIRO DA CRUZ. Filiação: ARISTIDES LOURENCO CAMARGO e HILDA CAMARGO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 8 de abril de 2025.

LOURDES AVRELLA FONTANA, 73 ano(s). Cônjuge: JOAO FONTANA. Filiação: JOAO AVRELLA e SELMA AVRELLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:00h.

LUIZA GENI SOARES DA SILVEIRA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DAIR SOARES DA SILVA. Filiação: JORGE SOARES DA SILVEIRA e LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:30h.

MANOEL ROLDAO DE ARAUJO, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES ANGELA DE ARAUJO. Filiação: MANOEL MACEDO DE ARAUJO e MANOELA ROLDAO DE ARAUJO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 10:00h.

MARCOS ROBERTO BIOLO, 44 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JAIR BIOLO e ORLANDA BELTRAME BIOLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 8 de abril de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (08)

MARGARIDA FERREIRA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ALFREDO DA SILVA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DA SILVA e MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 14:00h.

MARIA APARECIDA XIMENES VARGAS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ VARGAS. Filiação: ANTONIO XIMENES FILHO e JURACI TAVORA XIMENES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 16:00h.

MARIA CARMEN PRESCHA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALFRIDO BERNARDO FRESCHA. Filiação: JACO JOAO VIEIRA e MALVINA DE SOUZA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 09:00h.

NORMA SUELI DELGADO TAVARES, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: DIRCEU TAVARES. Filiação: ADIL DELGADO e MARIA DE JESUS DELGADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de abril de 2025 às 10:30h.

SANTA MARTELLO BAGGIO, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUIZ BAGGIO. Filiação: ERNESTO MARTELLO e MARIA FABIANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 11:00h.

VERA DE MOURA CORDEIRO, 99 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO DAMASCENO FERREIRA. Filiação: BENTO QUIRINO CORDEIRO e ADELINA DE MOURA CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (08)