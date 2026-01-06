Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (06)
ADRIANA MACHADO DA SILVA, 42 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE NATAL VARGAS DA SILVA e LIDENIR DE PAULA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
AIRTON DE MATTOS, 93 ano(s). Cônjuge: LEONTINA DOBINS DE MATTOS. Filiação: ANTONIO GENEROSO DE MATTOS e AMALIA GARCIA MATTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
CLEIDE SALVADOR MACHADO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: IDEZIO SIMEAO DA SILVA. Filiação: JOAO RITA MACHADO e ADELCI SALVADOR MACHADO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
DELE PIGOZZO, 93 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ZOLVINO PIGOZZO. Filiação: PEDRO ZANELLA e AMABILE ZANELLA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE REALEZA, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
DEVANILDO JOSE DE BARROS, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE CARDOSO DE BARROS e CARMELITA FERNANDES DE BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
DEZANIRA ROSA OLDONI MACHAJEVSKI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FAURTINO MACHAJEVSKI. Filiação: ANTONIO OLDONI NETTO e ELIA MARIA OLDONI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
DIEGO GARCIA DA ROCHA, 38 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: JOVENILIA GARCIA DA ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
EDUARDO ROBERTO VITAL DE BARROS, 75 ano(s). Profissão: GERENTE LOGÍSTICA. Cônjuge: JANE DAY FRONZA. Filiação: ORLANDO LEITE DE BARROS e GENY VITAL DE BARROS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
ESCOLASTICA DE JESUS FESTA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO FESTA. Filiação: ALCIDES DE JESUS e JORGINA CORDEIRO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
EUCLIDES WALGER, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELISA MARI RAMIRES WALGER. Filiação: ROBERTO WALGER e MARGARIDA WALGER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
HEMANNUELLYN LARISSA DELEGA MOURA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: HENRI STADLER MOURA e GISELE DO ROCIO DELEGA MOURA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
IDEZIO SIMEAO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLEIDE SALVADOR MACHADO DA SILVA. Filiação: JOVELINO PEREIRA DA SILVA e ANTONIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
IVANIR ANTONIO MAZIERO, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LOURDES KAPCZEK MAZIERO. Filiação: DEONILDO MAZIERO e BENTA IDA MAZIERO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
JANIVAL RODRIGUES CELESTINO, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: BENAIR DE CARVALHO CELESTINO. Filiação: ANTONIO PEDRO CELESTINO e IRACEMA RODRIGUES CELESTINO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
JOSIANE APARECIDA SCHLICHTA, 61 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LUCIO SCHLICHTA e NEUZILIA SCHLICHTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
LEOCADIA LIDIA GULINOSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GULINOSKI. Filiação: ESTANISLAU FILIPAK e SUZANA FILIPAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
MARCELO HIPOLITO ALVES, 50 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: EDINA ALBINO LEANDRO. Filiação: ACIL DIAS ALVES e DURVALINA HIPOLITO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
MARIA DE LOURDES MENDES SOINSKI, 65 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: LAURO SOINSKI. Filiação: JOSE MENDES DA SILVA e ILDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
MARIA DE SOUZA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: LAURINDO FRANCISCO DA SILVA. Filiação: OLEGARIO RODRIGUES DE SOUZA e SEBASTIANA MAXIMIANA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
MARIA JENOVIRDE FERMINO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICANOR GERVASIO FERMINO. Filiação: ANTONIO PADILHA DOS SANTOS e CECILIA DE PAULA BUCHER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
MARIA JOANNA DA COSTA PEDROSO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDICTO ZENIAO DA COSTA e JULIA CORDEIRO DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
MARIA LUIZA DE AZEVEDO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE AZEVEDO e OTILIA LEITE AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
NILSON PIRES DE LIMA, 59 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELEUDE CRISTINA BORGES VIEIRA DE LIMA. Filiação: JUVENAL PIRES DE LIMA e EMILIA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
ROBERTO ALTEVIR CHIQUETTO, 82 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) OPERACIONAL. Cônjuge: VERONICA CHIQUETTO. Filiação: ANTONIO CHIQUETTO e ANA CHIQUETTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
ROBERTO MEDEIROS DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ARLINDO JOSE DA SILVA e INEZ MEDEIROS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 05/01/2026.
ROSE MARI DERKACZ, 82 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: JOAO DERKACZ e MAGDALENA DERKACZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
SALMEN MAMUD PARRA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NEIDE ISABEL KNEBEL MAMUD PARRA. Filiação: FRANCISCO ANTONIO PARRA MARTINEZ e SURIA MAMUD PARRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
URSULA WENDEL PRADO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS PRADO. Filiação: ARTHUR WENDEL e OTTILIA WENDEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
VERA LINHAR, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAO PEDRO LINHAR e LOURDES LINHAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 05/01/2026.
