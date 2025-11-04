Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (04)
AMERICO PEREIRA, 96 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: JANETE BERGES PEREIRA. Filiação: MANOEL PEREIRA e ALZIRA PAULINO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
ANTONIO CARDOSO, 75 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: LECI LIMA CARDOSO. Filiação: PEDRO RIBEIRO CARDOSO e CATARINA ARCIE CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
CLAUDINEI DA SILVA, 39 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GIZELE QUINSLER CORLLECTO. Filiação: CLAUDECI ALVES DA SILVA e ZILDA PEREIRA LEITE DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
DITMARIO CELLARIUS, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA MADALENA CELLARIUS. Filiação: HENRIQUE CELLARIUS e HILDA ANA CELLARIUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
ELVIRA APARECIDA CAVALHEIRO TYSKI, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EGLAIR TYSKI. Filiação: ANTONIO CAVALHEIRO e ALICE JOAQUIM CAVALHEIRO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
HENDRIO FOLLE, 30 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SOENI PEDRO FOLLE e NELVIA SILVINA LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
IDALINA MARIA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO LUIZ DOS SANTOS. Filiação: PEDRO FLORENTINO DA SILVA e CONCEICAO MARIA DE JEZUS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ PR, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
INES DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: BENEDITO DE SOUZA e LUIZA BENEDITA MACHADO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 04/11/2025.
JOAO NADIR VIEIRA DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: ZENILDA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS e ELIZIA GOULARTE DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
JOSE RIVELINO FREIRES DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: NENILDO FREIRES DA SILVA e OZITA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
JURACY DIRCEU DO PILAR OLIVEIRA FERREIRA, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DIAMANTINO DOS SANTOS FERREIRA e ILDA DE OLIVEIRA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
LAURO LETZOW, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALZIRA MARIA LETZOW. Filiação: HAROLDO HENRIQUE LETZOW e ODACI LETZOW. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
LEONILDA AMERICA RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GEASI RODRIGUES. Filiação: JOSE BENEDITO DOS SANTOS e APARECIDA AMERICA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
LIDIA REGLOSKI MORAES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL ZANETTI. Filiação: MARTIM REGLOSKI e EVA FUFAIA. Sepultamento: CEMITERIO BATEIAS – CAMPO LARGO/PR, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MARIA CECILIA CASTALDELLI DE CHIPICIN KERSNOWSKY, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO MASCIA. Filiação: ANTONIO CASTALDELLI e ROSA LOPES CASTALDELLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MARIA DA CRUZ SOUZA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTINO PEREIRA DE SOUZA. Filiação: EMIDIO DA CRUZ e ADVINA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MARIA IOLANDA DE MELLO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO LOPES DE MELLO. Filiação: ONOFRE PAIXAO e LEONILDA CALIXTA DOS SANTOS. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MARIA LIDIA PAGESKI MATOZO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLAVIO FERREIRA MATOZO. Filiação: VICENTE PAGESKI e FRANCISCA PAGESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
MARINA MACHADO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LUIZ MACHADO e OTACILIA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
ORLANDO LANGUE, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO LANGUE e EMILIA LANGUE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
SIRIA ZAHY FADEL MARTINS, 88 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ARNALDO SOUSA MARTINS. Filiação: ZAHY ELIAS FADEL e LIDIA NAMI FADEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
SUELEN JAMELNIAK DE LIMA, 42 ano(s). Cônjuge: JOAO PAULO RAMOS FERREIRA. Filiação: VICENTE PAULO DE LIMA e MARIA JAMELNIAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GONCALVES DOS SANTOS e JUVELINA LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
TUFI MARON FILHO, 87 ano(s). Cônjuge: IARA D ALBUQUERQUE MARON. Filiação: TUFI MARON e MARIENNE BALECH MARON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
VILSON FELIZ, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: JURACI CASTURINA DOMINGOS FELIZ. Filiação: ABILIO FELIZ e ROSA FELIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/11/2025.
