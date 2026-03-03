Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (03/03)
ACIR BORSATTO, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LIGIA ANTUNES. Filiação: BORTOLO BORSATTO e MAGDALENA IZABEL BORSATTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 3 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
BENILDA SILVA PIZI, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE PIZI. Filiação: MANOEL CESARIO DA SILVA e ANA CARAMELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 3 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
ELZA DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMERICO ANTONIAZI DE SOUZA e ELZIRA NEVES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 3 de março de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
ESTELA FRANCO KAMINSKI, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ANTONIO KAMINSKI. Filiação: FRANCISCO FRANCO e FRANCISCA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 3 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
GERALDO SANTOS SOUZA, 78 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA LEONILDA DE SOUZA. Filiação: JOAO GRANDO DE SOUZA e ENEDINA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
INIZILDA RIBEIRO DE LIMA, 79 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: VITOR RIBEIRO DE LIMA e MARIA ESTELA VIEIRA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 3 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
IRENE MARIA DA CONCEIÇAO CORDEIRO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO STRAUB CORDEIRO. Filiação: JOSE LOURENCO DA SILVA e MARIA JOSE DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de março de 2026. Data do Falecimento: 02/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (03/03)
IRMA ELENA PERIS DE ARENAS, 89 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ENRIQUE RAMON ARENAS RUIZ. Filiação: SILVERIO RICARDO PERIS e MARIA ELENA MINAGLIA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 3 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
IZABEL KRAUCHUK MONTEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO CARVALHO MONTEIRO. Filiação: JOSE KRAUCHUK e MARIA MULEK KRAUCHUK. Sepultamento: CEMITERIO AGUA AMARELA EM ANTONIO OLINTO – PR, terça-feira, 3 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/03/2026.
JOAQUIM FERREIRA DE MOURA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: CANDIDO FERREIRA DE MOURA e BRASILINA FALCAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 3 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
JOARES TEODORO DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NATALIO TEODORO DOS SANTOS e OLIVIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
LUIZ HERNASKI, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO HERNASKI e PETRONILIA MANCAZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, terça-feira, 3 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
MARIA DA CONCEICAO LEAL SCHINDA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL SCHINDA. Filiação: SEVERO LEAL SOBRINHO e ANTONIA GONCALVES. Sepultamento: CEMITERIO DO CAMPESTRE BOM JESUS, terça-feira, 3 de março de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
MARIA HELENA GENARO PASSOS, 88 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: MARCILIO ANTONIO DA SILVA. Filiação: ANTONIO GENARO e ADELINA CARACINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 3 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
MARIA ISABEL DOS SANTOS BAPTISTA DE SOUSA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANUEL ARMANDO BAPTISTA e GEORGINA DAS NEVES SANTOS BAPTISTA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 3 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
MIRIELLE CAROLAINE DE SOUZA DE FARIAS, 24 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE EDEMIR DE FARIAS e ELENIR CARDOSO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (03/03)
NATALIA NANCI TEIXEIRA DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: JOAO LENIR VIEIRA. Filiação: JOAO DE LIMA e TEREZA TEIXEIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/03/2026.
PAULO CESAR REIFFE DO NASCIMENTO, 25 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: PAULO CESAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO e CRISTIANE DA SILVA REIFFE. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 4 de março de 2026. Data do Falecimento: 02/03/2026.