Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (03/02)
ANCELMO ANTONIO BUDEL, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: UMBERTO BUDEL e ERMINIA DARU BUDEL. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
BENJAMIN GONCALVES DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLARISSE DOS SANTOS RIBEIRO. Filiação: JOAO GONCALVES DE SOUZA e CECILIA CORDEIRO DE ANDRADE DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
DIRCEU FERREIRA, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IVONETE LINHARES. Filiação: PEDRO FERREIRA e NATALINA DE CARVALHO FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
ESMERIA DA CUNHA BERGAMO, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BERGAMO. Filiação: JOSE PROCOPIO DA CUNHA e MARIA CAROLINA DA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
GABRIEL RIVOLLI, 30 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ISRAEL RIVOLLI e GISELI CRISTINE NADALINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
GILSIRLEI MENDES SZYMANSKI, 60 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: MARCOS AURELIO SZYMANSKI. Filiação: JOSE MENDES e ANA TEREZA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
IDEVAL LIMA SOUZA, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELA MARIA POILATO SOUZA. Filiação: ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA e MARIA TAVARES DE LIMA SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 02/02/2026.
IVO VICENTE DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLI XAVIER DE OLIVEIRA. Filiação: EUCLIDES DE OLIVEIRA e PAULINA VICENTE DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
JAILTON FERREIRA, 77 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JAHIR FERREIRA e ALZIRA LOPES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
JERONIMO MODESTO PEREIRA, 87 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: OLINDA DIAS PEREIRA. Filiação: JOSE MODESTO PEREIRA e EFIGENIA BLANDINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
JOEL FERREIRA, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SANDRA BALAK FERREIRA. Filiação: JOSE DANIEL FERREIRA e MAURA FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
JULIA SOARES TEIXEIRA DA SILVA, 8 ano(s). Filiação: WILLIAN CILAS TEIXEIRA DA SILVA e TAIANE SOARES TEIXEIRA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO EM CANOINHAS – SC, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
JULIO KAJIWARA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: YAMAMOTO MASAKO FUKUNISHI KAJIWARA. Filiação: YOSIJI KAJIWARA e HANAKO KAJIWARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
LUIZ SCANDELARI, 94 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: RENE THEREZINHA HOMANN SCANDELARI. Filiação: JANUARIO SACANDELARI e PASCOALINA SCANDELARI. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
MARCELO CAVALCANTE DE LIMA, 60 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: NIVANE MELLO CAVALCANTE DE LIMA. Filiação: MANOEL CAVALCANTE DE LIMA e MARIA DOS PASSOS NUNES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
MARIA INEZ APARECIDO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LASARO APARECIDO. Filiação: OZORIO ANTONIO XAVIER e LINDAURA MARIA DOS ANJOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
MARLI DE FATIMA DE CASTRO, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURO CADENA DE CASTRO e MARIA JOSE SANTOS CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
MILTON DIAS PEREIRA, 69 ano(s). Cônjuge: FRANCISCA ALENCAR PEREIRA. Filiação: RAIMUNDO NOGUEIRA ALENCAR e ANA LEONARDO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
NAIR CAMARGO, 83 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: HORACIO FERREIRA CAMARGO e MARIA DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
RAPHAEL DOS SANTOS COSTA, 95 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: MAXIMINO DOS SANTOS COSTA e MARIA PEREIRA COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
ROBERTO DANNA, 68 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: JOAQUIM MARIA DANNA e ROZACINA LOPES DANNA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
ROBERTO PAULO KLECHOVICZ, 49 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: IVETE CHEK. Filiação: FLORIANO ALOISE KLECHOVICZ e IRENE DRUZIK KLECHOVICZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
STELLA DA SILVA MARCHIORO, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HAROLDO MARCHIORO. Filiação: ARISTOTELES GIL DA SILVA e STEPHANIA CALTOWSKI DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/02/2026.
ZELIA MATILDE WITTMANN, 83 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: ANTONIO ALOYSIO WITTMANN e MARIA GIACOMINA WITTMANN. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 03/02/2026.
