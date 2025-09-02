Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (02)
ADALBERTO PIO RODRIGUES SOUTO, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA ANGELICA FOLETTO SOUTO. Filiação: LUIZA MUNHOZ SOUTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 11:00h.
ALCIDES FEDALTO, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TERESA FEDALTO. Filiação: CARLOS FEDALTO e JACOMINA ROSSA FEDALTO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:30h.
ALICE VICENTE SOARES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVI SILVA SOARES. Filiação: ALTINO VICENTE e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de setembro de 2025.
ANA RODRIGUES DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ARCELINO APARECIDA DE MELLO. Filiação: AURELIANO RODRIGUES DA SILVA e MARIA JOANA PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de setembro de 2025.
ARISTOLI DA COSTA MACHADO, 71 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO. Filiação: ARISTIL ANTONIO MACHADO e CACILDA SILVA DA COSTA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:30h.
ARLETTE MARCELLA FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO FERREIRA e PHILOMENA PERUTO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 17:00h.
CARLOS MARQUEZ BRETO, 84 ano(s). Profissão: TRADUTOR(A). Filiação: SECUNDINO MARQUEZ SIETE e BELLA LORETA BRETO ESCOBAR. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 17:00h.
CASTURINO APARECIDO DE SOUSA, 66 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSALETH APARECIDA MORAES DE SOUSA. Filiação: MANOEL BONIFACIO DE SOUSA e MARIA LUCIA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 14:30h.
CELSO CARNEIRO, 66 ano(s). Filiação: ZIANOR CARNEIRO e MARIA CARNEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 16:30h.
CLEIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: CRESCENCIO DOS SANTOS e APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 09:30h.
DANIELE FLORE ANGELE DE RIDDER SANTI, 81 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: GEORGES LESLIE DE RIDDER e MARIE LOUISE CHARROY DE RIDDER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:00h.
DORVALINA SANTOS ALCANTARA, 79 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: LAURO LIMA DE ALCANTARA. Filiação: JORGE SANTOS e MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:00h.
DULCE APARECIDA BARANHUK, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DANIEL BARANHUK e INEZ TEREZA BARANHUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:00h.
ELCIO APARECIDO LATZKE, 57 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ELIANE CORDEIRO VIEIRA. Filiação: ERHARDT LATZKE e TERESINHA LATZKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:30h.
EVA MARGARIDA GASPAR DE LIMA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS. Filiação: DEOMIR GASPAR DE LIMA e MARIA ZAIDE DOS SANTOS LIMA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 11:00h.
FLORIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LAURO ANTONIO DE OLIVEIRA e GERTRUDES STAEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 10:00h.
ILMA DA CONCEICAO BATISTA, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO ALVES BATISTA. Filiação: JOAO DE SOUZA GOMES e EURIDICE BATISTA MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 14:00h.
IRACI SCHMIDT, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNANI JOSE SCHMIDT. Filiação: PEDRO DOBLINS e EROTIDES DOBLINS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:00h.
ISIDRO ANTONIO ARAY GONZALEZ, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JESUS YOLANDA RONDON DE ARAY. Filiação: JORGE ARAY e MARIA GONZALEZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 13:30h.
IVONE LUCAS FERNANDES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NALDIR FERNANDES. Filiação: PEDRO LUCAS e LEONILDA BECKIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:00h.
JANETE SEVERINO PEDROSO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DELFINO FRANCISCO PEDROSO. Filiação: EVELINA PEDROSO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:30h.
JOAO VALDO VIEIRA, 47 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL ILHEU DE VIEIRA e MARIA PEREIRA VANI DE VIEIRA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:00h.
JULIO CESAR ARANTES ARAUJO, 83 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: JOAO EVANGELISTA ARAUJO e MARIA ARANTES DE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de setembro de 2025.
LUIZ CARLOS PRACA CREDICO, 71 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: SIRLEI GOMES DE OLIVEIRA PLACA CREDICO. Filiação: JOAO PRACA e ROSA PRACA CREDICO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:00h.
LUIZ PEREIRA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: EFIGENIO PEREIRA DA SILVA e JURDELINA JOSEFINA DOS REIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:30h.
MARIA ANTONIA DIAS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ODALGIRO DOS SANTOS DIAS. Filiação: EUZEBIO TEIXEIRA DORNELLES e LAURENTINA ANTONIA DORNELLES. Sepultamento: COLONIA JAGUARAL SAO MATEUS DO SUL, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARIA APARECIDA FONSECA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SANTINO RIBEIRO DA FONSECA e BENEDITA MARIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 13:00h.
MARIA BARON, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: PAWEL ROBERT CHACHAJ e ZOFIA CHACHAJ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 15:00h.
MARIA DAS GRACAS SOUZA DE ARRUDA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM MARQUES DE ARRUDA. Filiação: JOSE LUIZ DE SOUZA e EUNICE FRANCISCO DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 11:00h.
MARIA LEDI MENDES, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: DALIA MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA POPOVICZ, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DEMETRIO POPOVICZ e ANTONINA POPOVICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 09:30h.
MARLENE FERREIRA DA ROSA, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO MANOEL DA ROSA. Filiação: ALCIDES FERREIRA e ROSALINA DE CARVALHO FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:00h.
MAURO ROBERTO DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MAXIMINO DE OLIVEIRA e MARIA ZENI FERREIRA BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:30h.
MICHEL LUIZ NETO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OSVALDO LUIZ e OLGA RADOSAVIZEVIE LUIZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 2 de setembro de 2025.
NATALINA DO NASCIMENTO DIAS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO JUSTIMIANO DIAS. Filiação: PEDRO SAMUEL DO NASCIMENTO e CARMELINA PORTES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 11:30h.
NEVAIR WOLF PEREIRA, 90 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NIVALDO PEREIRA. Filiação: TEODORO WOLF e NAIR DE ALMEIDA JORGE WOLF. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:00h.
SANDRA REGINA STROPARO, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO STROPARO SOBRINHO e ANA JOSE BATISTA STROPARO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 12:00h.
SELMA BALLAO, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCISCO BALLAO SOBRINHO e ANA MARIA MAZEPA BALLAO. Sepultamento: CEMITÉRIO PASSO DO MEIO (SÃO MATEUS DO SUL), terça-feira, 2 de setembro de 2025.
THERESINHA SAPORITI CAMPELO DE FREITAS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE ALMEIDA FREITAS NETO. Filiação: CID CAMPELO e FULVIA SAPORITI CAMPELO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 17:00h.
URSULA GEVIESKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS GEVIESKI. Filiação: BERNHARD LARSKI e APOLLONIA MUSIKANT. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 12:00h.
VALDETE BARBOZA BENEDICTO, 61 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: MANOEL BENEDICTO e PROTASIA RAMOS BENEDICTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:00h.
VERONICA DA CRUZ ALVES, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO FULGENCIO DA CRUZ e SILVERIA GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 2 de setembro de 2025.
ZILDA SUDARIO LACUEVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE LACUEVA CAPACES. Filiação: BRAZ SUDARIO e MARIA ROS RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 3 de setembro de 2025 às 11:00h.
