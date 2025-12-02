Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta terça-feira (02/12)
ADEMAR DE ALMEIDA SANTOS FILHO, 77 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: SONIA RONALDO L SANTOS. Filiação: ADEMAR DE ALMEIDA SANTOS e HILCHA MERCEDES SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ELIA ANITA DELLATORRE, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ANTONIO DELLATORRE e GENTILA VOLPI DELLATOTTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/12/2025.
EXPEDITO NARVO DE COUTO, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA DAS DORES PENA. Filiação: ADAO COUTO LEMES e MARIA ANDRELINA DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
FERNANDA GOMES ALBINO STRADIOTTO, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO STAGIOTO. Filiação: OTAVIO ALBINO e OLINDA ALZIRA GOMES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
FERNANDO EMILIO SCHONEMBORN, 57 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: JUREMA FLORIANO SCHONEMBORN. Filiação: EDGAR SCHONEMBORN e TEREZA RANCOLY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 01/12/2025.
FRANCISCA DA ROSA CELESTINO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO LEONI CELESTINO e ISABEL FRANCISCA DA ROSA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
GERALDA LIMA DE OLIVEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIMPIO PAULO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE FERREIRA DE LIMA e ALDEVINA AUGUSTA DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
IZA MARIA DELAZERI, 100 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: LUCIANO DELAZERI e PIERINA DELAZERI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
JENNY TORQUATO, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EULALIO TORQUATO. Filiação: PEDRO DA LUZ e MARGARIDA DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
JOAQUIM CARLOS WEIGERTE, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROSELY WEIGERTE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
LUCAS DOS SANTOS SILVA, 10 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: DALTAIR DOS SANTOS SILVA e ROSANA DA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
LUZINETE DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO NEMEZIO DA SILVA e INAURA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
MARIA CORREIA MARTINS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM CORREIA MARTINS e LUZIA ROSA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
MARIA DA ROCHA CLAMAM, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NESTOR CLAMAN. Filiação: JOAO ARCHANGELO DA ROCHA e ADELINA MICHASKY DA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
MAURILIO DAMACENO DE CARVALHO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DAMACENO DE CARVALHO e NATALIA DE CARVALHO. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
OLANDA ESTEVAO DA LUZ, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDERO JOSE ESTEVAO e MARIA ESTEVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 11:20h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
PAULO CESAR DAS NEVES, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSELY AUGUSTA DAS NEVES. Filiação: JOSE SABINO DAS NEVES e LOURDES RODRIGUES DAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
PAULO RICARDO DOS SANTOS CARNEIRO, 25 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JAMIR TELIZ CARNEIRO e ROSICLEIA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
PAULO ROBERTO BONFIM DA COSTA, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS COSTA. Filiação: JOAO ALVES DA COSTA e MARIA JOSE DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
PRIMITIVO MATOS SEGURA, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOSE SEGURA DELPINO e EMA DE MATOS SEGURA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
RHAVY MIGUEL BUENO KRUGER, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MICHEL AUGUSTO DE ANDRADE KRUGER e MAYSA HELENA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
ROSALBA ZACALUSNI, 77 ano(s). Profissão: BIÓLOGO(A). Filiação: RODOLFO ZACALUSNI e ROSELMIRA CAITANO ZACALUSNI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
VOLDISNEI KRISANOWSKI BARBOSA, 59 ano(s). Profissão: DESPACHANTE. Cônjuge: LENIR DA CUNHA. Filiação: DEUSDETE PEREIRA BARBOSA e IRACEMA KRISANOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/12/2025.
