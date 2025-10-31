Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (31)
ALESSIO BOFF, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LOURDES TEREZINHA FONTANA BOFF. Filiação: MAXIMO BOFF e JULIA GUARES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
ATHANAGILDO VOLACO, 88 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: THANAGILDO VOLACO. Filiação: ATHANAGILDO VOLACO e EDUARDINA MOSSURUNGA VOLACO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
ELENA GLOGENSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SOARES. Filiação: ANA GLOGENSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
EZIQUIEL FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA, 25 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: REINALDO ZANEL DE OLIVEIRA e ELIANE DO ROCIO ANDRADE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
GERALDO TANAMATI, 68 ano(s). Profissão: ANALISTA INFORMÁTICA. Cônjuge: ROSA LENIR DE MOURA TANAMATI. Filiação: IWAO TANAMATI e TURUE AOKI TANAMATI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
HELENA DE LIMA RAMALHO, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RAPHAEL PEREIRA RAMALHO e VIVIANE GOMES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
JACO LAURINDO RUSCHEL, 80 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ANGELINA GONCALVES RUSCHEL. Filiação: JOAO BERTOLDO RUSCHEL e MATILDE RUSCHEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
JOAQUIM ANTONIO DE CASTILHOS, 80 ano(s). Cônjuge: LEOCADIA DE CASTILHOS. Filiação: ERMELINO DE CASTILHOS e DURVALINA MUNHOZ. Sepultamento: CEMITERIO DISTRITO FELIPE SCHMIDT/SC, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
LAURIANO FERREIRA DE CARVALHO, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDVIRGES TERESA JUAWSKI DE CRVALHO. Filiação: CLEMENTINA FERREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
LECI SCHNEKENBERG, 80 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ERICH SCHNEKENBERG e ODETTE BARBOSA SCHNEKENBERG. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
LEOCARLOS DE JESUS AIRES, 57 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: JOSE APARECIDO AIRES SOBRINHO e TEREZA DE LOURDES RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
MARIA LEONOR BARBOSA, 75 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: LUIZ CEZAR ARAUJO BARBOSA. Filiação: JOAQUIM MOREIRA e PETRA STRECHAR. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
MOACIR JORGE NARDI, 86 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Filiação: FORTUNATO NARDI SOBRINHO e DOMINICIA ANTUNES NARDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
NASCIMENTO ANTONIO COSTA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADELAIDE. Filiação: ANTONIO EUFRASIO COSTA e CONCEICAO NASCIMENTO COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
NELCIA APARECIDA DE SOUZA SEVERINO, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANTONIO SOLA. Filiação: ETELVINO PRESTES e MARIA SUBTIL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
RODRIGO NOREGMAG MACIEL, 16 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CLAUDIR MACIEL DOS SANTOS e SOLANGE TESA BERNARDO MATHIAS. Sepultamento: TERRA INDIGENA RIO DAS COBRAS ALDEIA NOVA LARANJEIRAS/PR, sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 30/10/2025.
SERGIO LUIZ RAMON, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ANDREIA JANOARA DE SOUZA GARCIA. Filiação: LUIZ GONZAGA RAMON e VILMA CRUPP RAMON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 30/10/2025.
