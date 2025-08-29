Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (29)
ADELIA DOBRYCHTOP MENDES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANTUIL MENDES. Filiação: ALBERTO DOBRYCHTOP e ANA DOBRYCHTOP. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:00h.
ALFREDO FALOADE, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CONCEPTA FIORESE FALCADE. Filiação: CARLOS FALCADA e ANGELA SIMIONI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:00h.
AMADEU DA CRUZ, 86 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: BENEDITA DE CARVALHO CRUZ. Filiação: UBALDINA GONCALVES DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:00h.
ANTONIO CARLOS DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: ARLINDO BATISTA DE SOUZA FILHO e MARIA LIMA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:00h.
CELESTINO PANCHENIAK, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ISOLDE RUPEL PANCHENIAK. Filiação: ALEXANDRE PANCHENIAK e EMILIA CHAICHOKI PANCHENIAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 13:00h.
DARCI RIBEIRO ALVES, 81 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: NOILDA ALVES. Filiação: ARESTINO RIBEIRO ALVES e JUREMA DINARDI ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:30h.
DURVAL GONCALVES DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BENEDICTO GONCALVES DE OLIVEIRA e MARIA MARSUNILHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:00h.
ELOY RODRIGUEZ RODRIGUEZ, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DOMINGO RODRIGUEZ CRESPO e CLARISA RODRIGUEZ PEREZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 10:00h.
ERNESTO REINALDO GUAITA, 84 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: ALVENI DE OLIVEIRA GUAITA. Filiação: CARLOS GUAITA e NAIR DE BRITO GUAITA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:30h.
EVANDRO APARECIDO FERREIRA LEAL, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MARIA FERREIRA LEAL e TEREZINHA LEANDROS SANTOS LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:00h.
EVANIR ALVES GONCALVES, 73 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EUVALDO TOLENTINO GONCALVES. Filiação: JOSE PEREIRA ROSENDO e TEREZA DOS REIS ROSENDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:30h.
GEORGE STEFSON DORNELAS, 41 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Filiação: JESUS VITORIO DORNELAS e JANETE BATISTA DORNELAS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:00h.
HELENA CRISTIANO DOS SANTOS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANUEL FLORINDO BANDEIRA. Filiação: MANOEL CRISTIANO DOS SANTOS e AUGUSTA TEODORA DE PONTES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 10:00h.
HULDA ROSE SCHEFFELMEIER, 52 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: VILSON JOSE MARCIANO. Filiação: KULT SCHEFFELMEIER e MARIA DAS DORES CRUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:30h.
ILMA BECKER, 76 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: EVALDO LEOPOLDO BECKER e ALMA BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOAO VIRMOND SUPLICY NETO, 71 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: KARLA FRAGOSO SUPLICY. Filiação: HAROLDO DE LACERDA SUPLICY e ZULEIKA CATHARINA MENEGAZZO SUPLICY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 23:00h.
JORGE PEREIRA DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EVA FRANCISCA SANDOVAL DA SILVA. Filiação: EMIDIO ROMAO DA SILVA e ALECLIDES PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 30 de agosto de 2025 às 11:00h.
JOSE GUSTAVO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: SANTINA FRANCO DOS SANTOS. Filiação: JOAO GUSTAVO DOS SANTOS e INEZ BATISTA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:00h.
JOSE MARIA FERREIRA, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: FLORA DE JESUS FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOSE PEDRO DO NASCIMENTO, 81 ano(s). Cônjuge: SILVIA RODRIGUES DO NASCIMENTO. Filiação: SEBASTIAO PEDRO DO NASCIMENTO e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE ROBERTO LEAL, 65 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Filiação: NOREDINO JUSTINO LEAL e MARIA BENEVENUTO DE SOUZA LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:00h.
JULIA SCHELIGA NEUMANN, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO NEUMANN. Filiação: ALEXANDRE SCHELIGA e VERONICA SCHELIGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:00h.
JURANDIR PEREIRA DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA ROSA DE OLIVEIRA. Filiação: ROZENDO NATIVO DE OLIVEIRA e RAIMUNDA PEREIRA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:00h.
JUSSARA DO CARMO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: AMERICO HABECK e SAHARA NETTO HABECK. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 10:00h.
LELIA VITAGLIANO BROWN, 80 ano(s). Profissão: ARTISTA. Filiação: YOLANDA VITAGLIANO BROWN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 11:00h.
LEONARDO RIBEIRO COUTINHO, 87 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: NAIR LANHOSO COUTINHO. Filiação: ABILIO ALVES COUTINHO e ROSARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:30h.
LUIZ FERNANDO MONTANHA VIANNA, 86 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LAER MARILA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO PEREIRA VIANNA e MARIA RINETTA MONTANHA VIANNA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:00h.
MARIA ANTONIA ROBERTO MARTIN DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELINO DA SILVA. Filiação: JOSE ROBERTO MARTIN e FRANCISCA MEDINA MARTIN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:00h.
MIGUEL OSMAR GONCHORKI, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO GONCHORKI e SEBASTIANA GONCHORKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
NELSON JOSE DE OLIVEIRA SOUSA, 49 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANA CELIA CARLOS VIEIRA SOUSA. Filiação: FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA e MARIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA DE SOUSA. Sepultamento: CEMITERIO LOCAL, sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
NICELIA DE ARRUDA NASCIMENTO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MENDES DO NASCIMENTO e ZULMIRA DE ARRUDA NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DE ARAUCARIA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 15:00h.
NIICOLLY FERNANDA SOUZA, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CLAUDEMIR SOUZA e DIRCE DA LUZ LACERDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025.
PASCOAL MACHADO, 93 ano(s). Cônjuge: EDITE SELCELIN MACHADO. Filiação: SEBASTIAO MACHADO e IDA RAGAZZO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:30h.
PATRICIA CARVALHO MARQUESI, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ CARLOS MARQUESI e JANE CARVALHO MARQUESI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
RAIMUNDO DA CUNHA COSTA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TERESA FELIPUS COSTA. Filiação: JOSE EPIFANIO DA COSTA e ANTONIA DA CUNHA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 12:00h.
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA e MARIA IVAUTIUHM DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
ROSARIA GARCIA SALEMA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL TORRES SALEMA. Filiação: CONRADO GARCIA e MARIA JACOB. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
SIRIO HANZEN, 94 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: JULIA METNEK HANZEN. Filiação: AUGUSTO HANZEN e MARIA DA GLORIA CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
SUELI TINOCO VIEIRA, 59 ano(s). Filiação: MANUEL CRAVEIRA TINOCO e RUTH MARQUES TONOCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
TEREZINHA MARIA MARCOLINO, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO FRANCISCO e MARIA SOTERIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 14:00h.
VANDA APARECIDA DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: GERALDO LUIZ DE SOUZA. Filiação: AUGUSTO SCHILIVE e DIRCE BORTOLETE SCHILIVE. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
VERA LUCIA DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO JACINTO DA SILVA e MARIA EULALIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 17:00h.
VERONICA NASCIMENTO DA SILVA GERZELEZAK, 31 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA EXECUTIVA. Cônjuge: TIAGO GERZELEZAK. Filiação: EDIVALDO ALVES DA SILVA e ROSANGELA DO NASCIMENTO SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de agosto de 2025.
ZENAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA FERNANDES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON FERNANDES. Filiação: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA e ANA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 16:00h.
