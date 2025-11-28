Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (28/11)
ADEMIR BOARETTO, 65 ano(s). Cônjuge: IEDA MARIA DE BRITO. Filiação: AVELINO BOARETO e MARIA OLIMPIA NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
ALAIDE DA SILVA AMARAL, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ RAIMUNDO AMARAL. Filiação: JOSE HENRIQUE DA SILVA e MARIA GERMANA DA CONCEICAO SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
ANTONIO ALVES DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: PAULINA WICTOR ALVES DA SILVA. Filiação: ARZILIO ALVES RAMOS e ESTELVINA SIQUEIRA RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (28/11)
AVANY GAERTNER DE ARAUJO, 99 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARCIO XAVIER DE ARAUJO. Filiação: ARTHUR GAERTNER e MARIA PINTO GAERTNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
CECY ROCHA FERREIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO FERREIRA. Filiação: ANYSIO NESTOR PAIN DA ROCHA e IDA GOMIDE ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
DEIVID BATISTA SILVA DE JESUS, 33 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: ADEMIR BATISTA DE JESUS e CONCEICAO APARECIDA DA SILVA JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
DIRCEU DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: AGLAE MIRIAN DE OLIVEIRA. Filiação: AURISTIDIO LISBOA DE OLIVEIRA e SILVANIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
DORACI DOS SANTOS DIAS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEOCARDO PEREIRA DIAS. Filiação: LAERTE DOS SANTOS e MARIA CONCEICAO TABORDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
EUCLIDES ALVES LAMBERT, 70 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ROSANA DA ROSA LAMBERT. Filiação: GERALDO LAMBERT e LUIZA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 22:20h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
FABIO ALESSANDRO PUCHALSKI, 50 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LUCIANE NADALINE MACHADO. Filiação: JOAO RENATO PUCHALSKI e DALILA PUCHALSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
GILBERTO GONCALVES, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA REGINA GONCALVES. Filiação: JOSE ROBERTO GONCALVES e MARIA CARDOSO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
HELENA CONRADO DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: RAMIR ANTUNES. Filiação: MANOEL CONRADO DOS SANTOS FILHO e FRANCISCA AZEVEDO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (28/11)
HERMES OTTO STRASSER, 85 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: CLARINDA MARIA STRASSER. Filiação: FRANCISCO STRASSER e ELISABETE STRASSER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
JANE DIAS DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: CLEBERSON ALVES DA SILVA. Filiação: ALIPIO CALISTO DA SILVA e CECILIA DIAS DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
JOSE DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS GOMES e OLINTA MARIA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
JOSUEL SANTOS DE ALMEIDA, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES ALMEIDA. Filiação: ORLANDO ROSA DE ALMEIDA e ANTONIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 29 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
JURACI SAWISKI PINHEIRO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VANDIRO BORBA PINHEIRO. Filiação: WALDEMIRO SAWISKI e AURORA GUEDES DE CARVALHO SAWISKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MANOEL AFONSO LEAL, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ALADIR CHIQUITO LEAL. Filiação: JOSE NEPOMUCENO LEAL e ENEDINA AFONSO RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MARCOS PEREIRA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JORGE PEREIRA DA SILVA e ROSA TRINDADE DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (28/11)
MARIA JOSE STROPARO LUNARDON, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IVONCIR LUNARDON. Filiação: JOAO STROPARO SOBRINHO e ANA JOSE BATISTA STROPARO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MARIELY THEREZA RIBEIRO IZQUIERDO MARTIN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CEFERINO GREGORIO IZQUIERDO MARTIN. Filiação: MILTON MACEDO RIBEIRO e MARIA CILANIRA DE SOUZA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
MOISES MIGUEL GUEDES, 71 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Cônjuge: APARECIDA ROMILDA GUEDES. Filiação: ANTONIO DOMINGUES GUEDES e ERNESTINA MARIA GUEDES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
NEWTON PEDRO WACHESKI, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA PLENE WACHESKI. Filiação: REGINALDO ANTONIO WACHESKI e JOANNA INAIR BONATO WACHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
OLGA CAMPOS SCHULTZ, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEWTON SCHULTZ. Filiação: MARIA ELIDIA CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
RICARDO LUIZ ROJAS VILLANUEVA, 62 ano(s). Cônjuge: NILZA MARLY VILLANUEVA. Filiação: ROMILDO MOREIRA VILLANUEVA e DINA ISABEL ROJAS DE MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
ROBERTO ROTHENBERGER, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: WERNER ROTHENBERGER e IZALTINA ROTHENBERGER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (28/11)
ROBSON CAMARGO DE AZEVEDO, 28 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADJAIR GOMES DE AZEVEDO e TEREZINHA DE LOURDES CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
RONY JACHTCHECHEN, 51 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: DIOMAR JACHTCHECHEN e ELIANE APARECIDA JACHTCHECHEN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
RUI CARLOS DETSCH, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: HORST ERICH DETSCH e VILGA DETSCH. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
SILVALINA PADILHA MARASCHIM, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MARASCHIM. Filiação: AVELINO PADILHA DE OLIVEIRA e CARMELINA MORAES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/11/2025.
TIAGO MANOEL DE ALCANTARA, 35 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE MONOEL DE ALCANTARA e MARIA DA CONCEICAO DE ALCANTARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 27/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (28/11)