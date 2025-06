Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (27)

ADAO DE LARA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DELFINO HILARIO DE LARA e MARIA DO CARMO DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

ADELIA KOZAR, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: VACILO KOZAR e OLGA KOZAN KOZAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

ADENILSON OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: ILDACIR SANTOS DE SOUZA. Filiação: ABINAEL DE OLIVEIRA e LEVINA PONTES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 27 de junho de 2025.

AGENOR SANTA RITTA NETO, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Filiação: HENRIQUE GUIMARAES SANTA RITTA e CLIO SANTA RITTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 15:00h.

AIRTON AMAURI CACHEL, 62 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: STEFANO CACHEL e ETELVINA CACHEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 17:00h.

ALFEU NATANAEL LOUBACK, 88 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MAARIA DE LOURDES LOUBACK. Filiação: AURELIO ARISTIDES LOUBACK e DONATILA BALMANT LOUBACK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 17:00h.

ANA DIRCE TIZOTT LEAL PEDRO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO PEDRO. Filiação: ATILIO CORDEIRO LEAL e IRENE TIZOTT LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 07:00h.

ANA LAKOSKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO LAKOSKI. Filiação: FRANCISCO SCHULES e MARIA SCHULES. Sepultamento: CEMITERIO SÃO SEBASTIÃO (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 11:30h.

ANTONIO OLIVIO PEREIRA, 93 ano(s). Profissão: GUARDIÃO. Cônjuge: LAZARA DE JESUS PEREIRA. Filiação: OLIMPIO MANOEL PEREIRA e FLAUZINA ROSARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

ANTONIO VINCENZI, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: SALETE REGINA VINCENZI. Filiação: DORVAL VINCENZI e LOURDES VICENZI. Sepultamento: MUNICIPAL DE MATELANDIA, sexta-feira, 27 de junho de 2025.

ARTUR KUNIYOSHI, 85 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: GUIOMAR TERESINHA BETTEGA KUNIYOSHI. Filiação: UTO KUNIYOSHI e SHINKO KUNIYOSHI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 15:00h.

CARMEM MARISA ZATTAR DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENTO ERNESTO DE OLIVEIRA. Filiação: JORGE ZATTAR JUNIOR e CARMEM WANDA B ZATTAR. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 18:00h.

CAROLINA MAFRA MULLER, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LIONCIO SILVA MAFRA e MARIA MIRANDA MAFRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 17:00h.

CLOTILDE SANSON GRUTZMACHER, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON GRUTZMACHER. Filiação: THEOBALDO SANSON e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 12:00h.

CONCEICAO NEVES DE FARIA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITORIO RIBEIRO DE FARIA. Filiação: AVELINO ANISIO DAS NEVES e ELISIA MARTINS COIMBRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 10:00h.

DALTON LUCIO BRASIL PEREIRA, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: CLEONEIDE FRANCISCA BAGATIN PEREIRA. Filiação: CAIO GRACCHO PEREIRA e MARINA BRASIL PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

DEISI SOUZA DE AZAMBUJA, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: DAVID XAVIER DE AZAMBUJA e ANTONIETA SOUZA DE AZAMBUJA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

DEIZE MARY NASCIMENTO SANTOS QUADROS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU QUADROS. Filiação: JAYME DE FREITAS SANTOS e JUDITH NASCIMENTO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 27 de junho de 2025.

DIVA NELCY LEINEKER RECHETELO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LORIVAL RECHETELO. Filiação: ANTONIO LEINEKER e ALVINA MILDEMBERGER LEINEKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 11:30h.

ELAINE MARQUES DE BRITO, 40 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JAIRO DE BRITO e MARIA NEUZA MARQUES DE BRITO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 15:00h.

ERNANI LEDOUX, 73 ano(s). Profissão: PESCADOR. Filiação: JOAO FELIPE LEDOUX e LUCILA MARIA LEDOUX. Sepultamento: CEMITERIO VILA DA GLORIA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

EZIO KLOPAS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO KLOPAS e JULIA GOMES KLOPAS. Sepultamento: SANTA CECILIA/SC, quinta-feira, 26 de junho de 2025.

GERSON PEREZ, 31 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: RUTE CLARA PEREZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 28 de junho de 2025 às 15:00h.

GERSON RODRIGUES DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: SALETE CECILIA MARCILIO DA SILVA. Filiação: ARISTIDES RODRIGUES DA SILVA e DIOMIRA COSTA DA SILVA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 20:00h.

HELDER JESUS RIZERIO LEITE, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA ABADIA NEVES LEITE. Filiação: SEBASTIAO MEIRA LEITE e CELSINA RIZERIO MEIRA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL DE BRUMADO BA, domingo, 29 de junho de 2025.

ILDA MACHADO RUIZ, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ROBERTO RUIZ. Filiação: MANOEL MACHADO e MARIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

ISOLETE FERREIRA RODRIGUES, 52 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ALEXANDRE ROCHA. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA RODRIGUES e IZALTINA RODRIGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 15:00h.

JIORGINA MARIA FERREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO VENICIO FERREIRA. Filiação: FRANCISCO DE ARAUJO e ANA MARIA DE JESUS ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 15:00h.

JOANILIA MENEZES ALMEIDA DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: LOURENCO ALMEIDA e AMELIA MENEZES ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 11:30h.

JOAO ALBERTON, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVONE MAZON ALBERTON. Filiação: LUIZ ALBERTON NETO e ELZA BUSSOLO ALBERTON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 17:00h.

JOAO PEDRO TEODORO, 84 ano(s). Profissão: FISCAL. Cônjuge: EUNICE BORGES TEODORO. Filiação: PEDRO TEODORO JUNIOR e JOVINA MARIA TEODORO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 09:00h.

JOSE APARECIDO OZORIO MOTTA, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IZOLDE CARZINO MOTA. Filiação: ALCIDES MOTA e BENEDITA GOMES OZORIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

JOSE EROTILDE DE MELO, 77 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: VILANI DE ANDRADE. Filiação: ANTONIO PRUDENTE DE MELO e IZABEL GALDINO DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de junho de 2025.

JOSE SIMAO DA SILVA FILHO, 74 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) TORNO. Cônjuge: MARIA CELESTE DA SILVA. Filiação: JOSE SIMAO DA SILVA e MARIA VIEIRA DE SOUZA. Sepultamento: CEM. SAGRADA FAMILIA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 10:00h.

JOSE SOLLAK, 76 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MIRA JANINA SOLLAK. Filiação: AUGUSTO SOLLAK e ADELAIDE DZIEDICZ SOLLAK. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de junho de 2025.

JUCELIA RESNER TAGATA, 46 ano(s). Filiação: TOHORU TAGATA e IVETE RESNER TAGATA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 15:30h.

JULIANE BACARIN COLADELLO, 32 ano(s). Profissão: TELE-ATENDIMENTO. Filiação: CLAUDEMIRO COLADELLO e DENISE BACARIN COLADELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 18:00h.

JUREMA PIETRUZA, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO PIETRUZA e MARIQUINHA SAPORSKI PIETRUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 10:00h.

KAUA FELIPE SILVA CARDOSO DE SOUZA, 15 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DIEVERSON DE SOUZA e MARCIA DA SILVA CARDOSO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sexta-feira, 27 de junho de 2025.

LEONY MARIA MILCHIN RODRIGUES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON RODRIGUES. Filiação: ADAO MILCHEN e MARIA MILCHEN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 19:00h.

LORENY APARECIDA COSTA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDENIR NQASCIMENTO COSTA. Filiação: ANGELO MACIEL e PETITA JOSE DE OLIVEIRA MACIEL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 17:00h.

LOURETE ANTONIA BENATO GONCALVES, 55 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: GILMAR GONCALVES. Filiação: LAURO BENATO e THEREZINHA CARLOTO BENATO. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 17:00h.

LUIS CARLOS NAMUR, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: WASFINIO NAMUR e HERMINIA DE MENEZES NAMUR. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

LURDES COSTA DE ANDRADE, 83 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: ARNOLDO DE ANDRADE. Filiação: PEDRO FRANCA COSTA e MARIA DOS SANTOS COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA CANDIDA BREGEIRON VIEIRA, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: BENITZ DE SOUZA VIEIRA. Filiação: FREDERICO BREGEIRON e IRENE APARECIDA BREGEIRON. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 06:00h.

MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Filiação: JOSE GOMES e SEBASTIANA DE SOUZA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 11:00h.

MARIA HELENA SANT ANA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONEL DA SILVA. Filiação: MANOEL DIOGO SANT ANA e ANNA MARTINS SANTA ANA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA IZABEL KULA DE MOURA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO FERREIRA DE MOURA FILHA. Filiação: ALEIXO KULA e FLORIVIA DE SOUZA KULA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIA JOANA DOS SANTOS HACK, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO HACK. Filiação: JOAO MARIANO DOS ANTOS e MARIA DA CONCEICAO PONTES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA ROSA DE MACEDO HANNIG, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO HANNIG. Filiação: ANTONIO JOSE DE MACEDO e MARIA BRUNELLI DE MACEDO. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 27 de junho de 2025.

MARIO RODRIGO FERNANDES MAIA, 85 ano(s). Profissão: SOCIÓLOGO(A). Cônjuge: ROBERTA MARIA NELO BRAGA. Filiação: MANOEL FERNANDES MAIA e IZELIA FERNANDES MAIA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

MARISTELA APARECIDA MARTINS DA CRUZ, 46 ano(s). Profissão: CIRURGIÃO(Ã). Filiação: AMAURI MARTINS DA CRUZ e MARIA INES ALVES FAGUNDES DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

MARLENE DO ROCIO PRUCHAK, 69 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GILBERTO ALMEIDA DE LIMA. Filiação: DURVAL DA SILVA PRUCHAK e DURCULINA DA SILVA PRUCHAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:00h.

MAYLON PHELIPPE ANDRADE DA SILVA, 6 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ALEXSANDRO BATISTA VAZ DA SILVA e FABIANA DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de junho de 2025.

MIGUEL ARCANJO SARTORIO, 80 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: NAIR TELICESQUI SARTORI. Filiação: ALEIXO SARTORIO e MARIA DA GLORIA SARTORIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

MIRNA BENVINDA DE SOUZA MARTINS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BASILIO DE SOUZA e MARIA SILVERIO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 09:00h.

NEUZI SAMPAIO DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE BERTULINO DA SILVA. Filiação: ANESCLARO SAMPAIO e MAURA PINTO SAMPAIO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 11:00h.

NILTON CESAR RODRIGUES, 49 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: SONIA MARIA FERNANDA. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES e TEREZINHA ELIAS RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:00h.

NIOLANDA ALVES DE BRITO MIRANDA, 78 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: CARLOS CORREIA DE MIRANDA. Filiação: LAURO ALVES DE BRITO e DIOMAR ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 09:00h.

OLANDINA ALVES DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DOS SANTOS. Filiação: PACIFICO JOSE DA SILVA e ALAIDE QUINELE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 13:00h.

PAULO CESAR CORDEIRO, 54 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: LISIANE ROTT CORDEIRO. Filiação: PEDRO PAULO CORDEIRO e MARIA SANTINA DOS SANTOS CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:00h.

RAQUEL APARECIDA FARIA OTERO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIANO OTERO. Filiação: JOAO FARIA SOARES e ELOINA RODRIGUES SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

REGINA DE FATIMA GUS PINTO, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ROBERTO MOREIRA PINTO e NATALINA GUS PINTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 14:00h.

RENATO CESAR GONCALVES ROBERT, 51 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADRIANA DA SILVA SANTOS. Filiação: DIONISIO RENATO ROBERT e DAGMAR GONCALVES ROBERT. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 17:00h.

ROMILDO ROSA DE MORAIS, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ALICE BATISTA DE MORAES. Filiação: OZORIO CORREIA DE MORAES e ANA ROSA DE MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de junho de 2025.

SONIA BORGES PEREIRA DO NASCIMENTO, 64 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO e IDA BORGES DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 16:30h.

TATIANI DA SILVA, 42 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: SEBASTIAO JOSE DA SILVA e ANGELA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 27 de junho de 2025.

TEREZINHA LEONILDA SILVEIRA DE ANDRADE MUNIZ, 70 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JAIR ANTONIO MUNIZ. Filiação: JULIO SILVEIRA DE ANDRADE e JORGINA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 26 de junho de 2025 às 16:00h.

VALDECIR PASSOS DOS SANTOS, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AVASIR RIBEIRO DOS SANTOS e MARIA GOMES DOS PASSOS. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 17:00h.

WAYNE DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IZABEL BERNO DA SILVA. Filiação: THEODORO ANTONIO DA SILVA e IRANY TANADINI DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 13:00h.

WILLIAM MARTINS, 33 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO MARTINS e ANGELA MARIA DE ABREU MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 27 de junho de 2025 às 11:00h.

