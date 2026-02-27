Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (27/02)
ALCINA PEREIRA MURRO, 92 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: EXUPERIO RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: FERMINO JERONIMO PEREIRA e SEBASTIANA LAURINDA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ANTONIA RODRIGUES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REALINO RODRIGUES DE OLIVEIRA e LEONOR MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ANTONIO EDSON MANSOUR, 73 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: JOAO GEORGES MANSOUR e EUNICE MATOS DA SILVA MANSOUR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
CAIO MIGUEL BAIL DE OLIVEIRA, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: OLIZIR BUENO DE OLIVEIRA e ANA PAULA BAIL. Sepultamento: GUARAPUAVA, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
CANUTA ATANAZIA DE SOUZA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: INACIO FAUSTINO DE SOUZA. Filiação: EMILIA GOMES BARRETO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
CARLOS ALBERTO CARBENTE, 83 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ISABEL PETRY CARBENTE. Filiação: ALBERTO CARBENTE e NAIR CAEBENTE. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ELLA BERTI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMUNCYR BERTI. Filiação: JACOB GAGEL e FRIDA GAGEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
EVA ZELI MAYER SEIXAS, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LINO BATISTA SEIXAS. Filiação: JORGE FERREIRA MAYER e MARIA LUIZA DOS ANJOS MAYER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
JOSE DA SILVA ROCHA, 93 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: NERCINDA VAZ DA SILVA ROCHA. Filiação: PEDRO DA SILVA ROCHA e MARIA NUNES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TIETE, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
MARIA DALVA BORSARI, 75 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: ARTUR BORSARI e ADELINA MOURA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
MARIA JOSE DE ANDRADE, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIEZER BATISTA DA SILVA. Filiação: JOSE LUIS DE ANDRADE e SEVERINA JOSE DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
MERCEDES ALONSO PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HELIO DOS REIS PEREIRA. Filiação: MANOEL ALONSO e MARIA SANCHES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
OZIEL MORAIS, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BENEDITO BARBOSA MORAIS e MARIA DOMINGAS BARBOSA MORAIS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
PEDRO LEOPOLDO VALOSKI, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCIA SARY VALOSKI. Filiação: WADISLAU VALOSKI e EMMA PRENDIN VALOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
REGINA ANA WOELLNER, 82 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: ROGERIO CASAGRANDE. Filiação: OSVALDO WOELLNER e IOLANDA WOELLNER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
RUTH SANTOS DOS SANTOS MACEDO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGRICIO MACEDO DA SILVA. Filiação: RAIMUNDO MANOEL DOS SANTOS e AQUELINA GUIMARAES SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 28 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/02/2026.
SILVANA ROSA, 51 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: LAUDEVINO PAULINO DA ROSA e EIDE SANTOS DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
WILSON ARLINDO DE ACACIO, 61 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: AMELIA ZANHOLI DE ACACIO. Filiação: ABILIO ARLINDO DE ACACIO e AMELIA ZANHOLI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
ZAIRA LEAL GOMES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU GOMES. Filiação: JOSE LEAL FILHO e OLINDA BERGAMASCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 26/02/2026.
