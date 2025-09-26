Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (26)
ANDRE LOPES, 68 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA TEREZINHA MENGER. Filiação: EULALIO ZEDRO e ELVIRA LOPES. Sepultamento: MEDIANEIRA, sexta-feira, 26 de setembro de 2025.
ANTONIO CARLOS AFONSO, 78 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ARLETE DE FARIA AFONSO. Filiação: EUCLIDES AFONSO e AURORA DOS SANTOS AFONSO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:30h.
ANTONIO CARLOS GUARNIERI DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VERA LUCIA GUARNIERI DA SILVA. Filiação: JOAO RODRIGUES DA SILVA e FIORINDA GUARNIERI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:00h.
APARECIDO DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: ELZA DA SILVA OLIVEIRA. Filiação: SEBASTIAO PRADO DE OLIVEIRA e LAZARA DE SOUZA PALMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:00h.
BENEDITO APARECIDO PIROSIN, 71 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOSE PIROSIN e HOLANDA LEARDINI PIROSIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 13:00h.
CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE, 85 ano(s). Cônjuge: MARIA DO CEU. Filiação: JOAO GREGORIO RIBEIRO e FLORISBELA CORDEIRO DE ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 às 18:00h.
DORIVAL BEJE, 81 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: EULARIA KRAUS BEJE. Filiação: JOSE BEJE e ETELVINA CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 10:00h.
HENRIQUE FORTE NETTO, 85 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: IGLES APARECIDA DE TOLEDO FORTE. Filiação: NATAL FORTE e MARIA PIROLI FORTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 10:30h.
HORALINA VIERIRA PEREIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PEREIRA. Filiação: ANTONIO CRISTIANO e ALBERTINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:30h.
JOAO ZEFERINO DE ALMEIDA, 62 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: JOSE ZEFERINO DE ALMEIDA e OLIDIA MARIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 13:30h.
JOSE GAVLOSKI, 94 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MEQUELINA GAVILOSKI. Filiação: MATIAS GAVLOSKI e ANNA GAVLOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:00h.
JURACI DA LUZ DE ABREU, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ADIR DE ABREU. Filiação: JOSE VIDAL DA LUZ e MARIA SOARES DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:00h.
LIBERACI DO PERPETUO CASTILHO, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOAO DE OLIVEIRA FILHO. Filiação: SEBASTIAO LEANDRO DE CASTILHO e PUREZA MARIA TOLEDO DE CASTILHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:00h.
LOURDES LORENTE PALMAS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ LORENTE e MARIA SABIO LORENTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 26 de setembro de 2025.
LUIZ CARLOS DOS ANJOS FERREIRA, 71 ano(s). Cônjuge: DILMA FERREIR. Filiação: OSMAR DOS ANJOS FERREIRA e IVONE SILVA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 14:00h.
LUIZ MARIO LAMPERT MARQUES, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA. Cônjuge: MARA ELAINE SIMAS MARQUES. Filiação: CARLOS PEREIRA MARQUES e LEONOR LAMPERT MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 17:30h.
MARIA APARECIDA ALVES SCHENGLE, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS SCHENGLE. Filiação: NAO INFORMADO e ERONDINA ALVES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARIA IRENE DA CRUZ, 94 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO JESUS DA CRUZ. Filiação: JOSE ANTONIO DA SILVA e MARIA MADALENA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 15:30h.
MARIA JOSE RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA SALATA. Filiação: JOSE ARLINDO DE JESUS e MARIA PLACIDINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 17:00h.
OSWALDO RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: IZIDORO RODRIGUES e ANA DOMINGUES CAETANO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 11:30h.
PAULO FERNADES DE ASSIS, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALVARO FERREIRA DE ASSIS e NESSINDA FERNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 10:00h.
PEDRO PAULO KLINGELFUS, 94 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARINA RUTH LACOMBE KLINGELFUS. Filiação: PAULO PEDRO KLINGELFUS e JACYRA CAMPOS KLINGELFUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:00h.
RAPHAEL TORNESI BALDI, 49 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VALDIRENE CRISTINA DE OLIVEIRA BALDI. Filiação: EDGAR BALDI e MARIA JOSE TORNESI BALDI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 15:00h.
RUTE TERESINHA WERLE, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OSCAR WERLE e LILIAN RUPPENTHAL WERLE. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 26 de setembro de 2025.
SALETE CARNEIRO KRUDES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HILARIO KRUDES. Filiação: LUCIANO CARNEIRO e IZABEL GONCALVES CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 17:00h.
SUZANA MACIEL TAVARES, 61 ano(s). Filiação: PAULO TAVARES DE LIRA e ENY MACIEL TAVARES DE LIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 14:00h.
TEODORICO AMANTINO PAES, 75 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: APARICIO AMANTINO PAES e OLIVIA COSTA DE FONTES PAES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 15:30h.
TEREZINHA DIAS DA SILVA RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDILSON DA ROCHA RIBEIRO. Filiação: MANOEL JOAQUIM DA SILVA e GUIOMAR DIAS NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 09:30h.
VALDOMIRA PEREIRA DE CAMARGO BURHAT, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTUR BURKATER. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DE CAMARGO e ANA MARIA CARNEIRO DE MELO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 16:30h.
VALENTINA LOUINY DE JESUS MUNOZ RIOSECO, 2 mes(es). Filiação: ISIS LERRINY DE JESUS MUNOZ RIOSECO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 26 de setembro de 2025.
VILSON BUENO DE CASTILHO, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSA DE PAULA CASTILHO. Filiação: FRANCISCO BUENO DE CASTILHO e DORVALINA RIBEIRO DE CASTILHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 17:00h.
ZELINDA AMARAL GARCIA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: REINALDO FRANCISCO NICOLA GARCIA. Filiação: PEDRO ALVES DO AMARAL e PAULINA CORTES DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 26 de setembro de 2025 às 15:30h.
