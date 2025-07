Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (25)

ABIAIL DOS SANTOS STUWER, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: VALDIR STUWER. Filiação: SALVADOR ALEIXO DOS SANTOS e OTILIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 22:00h.

AFIFI ESPER, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NADIN ATYE ESPER. Filiação: TANUS J APUD e JAMILI J AZAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

ANA LOPES DOS SANTOS, 101 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: EMILIO FRANCISCO SANTOS. Filiação: JANUARIO LOPES DA SILVA e MARIA JOANA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

ANAZIR URBANO LINS, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAO GASPAR LINS. Filiação: ERMELINO URBANO e ANALIA CARDOZO DE LARA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

APARECIDO BEZERRA DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA DE NADAI SILVA. Filiação: OLIMPIO BEZERRA DA SILVA e VALORITA MOREIRA DA SILVA. Sepultamento: (ALTO PARANÁ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

CARLOS JACO MEIRELES BRONZE, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CARLOS BRONZE JUNIOR e OCIREMA MEIRELES BRONZE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 24 de julho de 2025.

DALILA DE OLIVEIRA, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

ELIAS PAKUSZEWSKI, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES PAKUSZEWSKI. Filiação: JOAO PAKUSZEWSKI e ALICIA PAKUSZEWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

ERALDO HONORATO DE CARVALHO, 65 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: RAQUEL DA SILVA DE CARVALHO. Filiação: JOAO LUIZ DE CARVALHO e LUIZA TOMAZ DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:30h.

FABIANO JUSTUS FERNANDES COSTA, 57 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: FABIANA AUREA REIS JUSTUS COSTA. Filiação: RAFAEL FERNANDES COSTA NETO e LIANA MARISA JUSTUS FERNANDES COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:00h.

GUIOMAR CHAVES, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MANOEL CHAVES e CAROLINA FIORE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 15:30h.

HELENA SILVA DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOSE LINO DE SOUZA. Filiação: ANAIR DE ASSUNCAO SILVA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 17:00h.

ILDEFONSO LOURENCO DE SOUZA, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DILMA BANNACH DE SOUZA. Filiação: WALDEMAR LOURENCO DE SOUZA e MARIA GLORIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 13:00h.

IRENE HELENA RECH GUERINI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO GUERINI. Filiação: JOSE RECH e ITALIA MARIA FERRASSO RECH. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 09:00h.

JOAO MARIA DO PRADO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANA FUNCK. Filiação: CONSTANTINO DO PRADO e EVA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: CEMITÉRIO PARQUE DA COLINA / RIO NEGRINHO / LAJEADO / PARANÁ, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

JOAO MOREIRA DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IVONE ARMSTRONG DA SILVA. Filiação: ALMIRO MOREIRA DE SOUZA e JULIA GOMES FRANCA. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

JOAO OLINTO PILLE, 79 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ARLETE DE LOURDES COUPE PILLE. Filiação: PAULINO PILLE e OLGA DE SOUZA PILLE. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 17:00h.

JOCELYNE ROCHA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ITAIR ROCHA. Filiação: MARIO LOBATO MACHADO e ODETE RAZARA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 24 de julho de 2025.

JOSE DE OLIVEIRA BORGES, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCINDA ALVES BORGES. Filiação: LUIZ DE OLIVEIRA BORGES e ANA DA CONCEICAO BORGES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 10:40h.

JOSE ROSA LOPES, 86 ano(s). Profissão: MECANÓGRAFO. Cônjuge: ADAIR DE LURDES GABRIEL LOPES. Filiação: JOAQUIM ROSA LOPES e ANTONILHA OSORIO DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

JUAREZ DE FARIAS, 61 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: JUVENAL DE FARIAS e NAIR DE FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:00h.

LAUCENIR BENEDITO, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIO BENEDITO e ROSA CELIA DE OLIVEIRA BENEDITO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:30h.

LAURENCE CAVICHIOLO, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LAURIVAL CAVICHIOLO e CELIA CAVICHIOLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:00h.

LEODINA ROSA MELLO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VERGOLINO ALVES DE MELO. Filiação: MARCOS MENOSSO e ROZA ZANELLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 17:00h.

LUAN GOMES DE RAMOS, 33 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NAO CONSTA e LEONILDA GOMES DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:30h.

MARIA BEATRIZ MACEDO ALARCON, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FERNANDO RAUL RAMOS ALEGRE ALARCON e SARITA MACEDO ALEGRE ALARCON. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 17:00h.

MARIA CONCEICAO DE PAIVA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIO RAMOS DE PAIVA. Filiação: ANTONIO HILARINDO DOS SANTOS e CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

MARIA FILIPAK TURCZYN, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTEFANO TURCZYN. Filiação: IGNACIO FILIPAK e MARTA FILIPAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA JOSE DOMINGOS DE JESUS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO FELICIO DE JESUS. Filiação: JOAO DOMINGOS e MARIA FILOMENA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:30h.

MARIA LAZARA DE SOUZA PEDRO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANATACIO PEDRO. Filiação: GALDINO GOMES DE SOUZA e MARIA GERALDA DE MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:30h.

MARISA CAVANHA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR TÉCNICO. Filiação: WALDEMAR CAVANHA e HELIA DE SOUZA CAVANHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 14:00h.

NADIR CORREIA NASSAR, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: AURORA TABORDA NASSAR. Filiação: RAUL PAIS CORREIA e MARIA JOANA NASSAR. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:30h.

NALZIRA VIEIRA DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

ODETTE PEGORARO LAPKOSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO MARCOLINO LAPKOSKI. Filiação: LUIZ PEGORARO e JUVELINA LUCINDA PEGORARO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 17:00h.

OLINDA DE LIMA CARVALHO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVAL FERNANDES CARVALHO. Filiação: NAIR MACIEL DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 24 de julho de 2025.

OSIRIS BOZZA, 84 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: JOAO BOZZA e ANNITA FIORI BOZZA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 14:00h.

PEDRO CECILIO DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: SONIA MARIA SWIERK DO NASCIMENTO. Filiação: CECILIO CLAUDINO DO NASCIMENTO e CILDA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 17:00h.

QUITERIA SERAFIN DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LUIZ JOAQUIM DA SILVA e EMILIA SERAFIN DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:00h.

RAQUEL BASTOS, 56 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANTONIO ALVES BASTOS e ANNA GESI RAMOS BASTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:00h.

ROSELI PIRES SOARES, 66 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO LEAL SOARES e TEREZA PIRES SOARES. Sepultamento: CEMITÉRIO DO CERRO VERDE – QUITANDINHA PR, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:00h.

ROSI ROCHA PROHMANN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE WOLLMANN. Filiação: LAURO FERRAZ DA ROCHA e HOLORA FERRAZ DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 16:30h.

SELMA BRUSNISKI CHEKALSKI, 34 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: GILMAR CHEKALSKI. Filiação: MARIO BRUSNISKI e TEREZA BRUSNISKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de julho de 2025.

SERGIO DE SOUZA E SILVA, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA IZOLINA DE SOUZA E SILVA. Filiação: SILVIO DE SOUZA E SILVA e TEREZINHA DE SOUZA E SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 26 de julho de 2025 às 09:30h.

THEREZA DE PEDER, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARCILIO DE PEDER e ANTONIA FERNANDES DE PEDER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

VALDOMIRO DOMINGOS DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: MARIA ELIVELMA DE SOUSA LIMA DE ALMEIDA. Filiação: MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA e MARIA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de julho de 2025.

VERONICA GOMES, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CONSTANCIO GOMES e LAURINDA GOMES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 15:00h.

YARA FERRA DE ABREU MARIA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ PAULO DE ABREU MARIA. Filiação: ORESTE ANGELO FERRA e LEDA GOMES DE BARROS FERRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 18:00h.

ZENEIDA STRAUBE CORDEIRO, 80 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: SIMAO RIBAS CORDEIRO. Filiação: SERGIO STRAUBE DE MEDEIROS e MARIA TABORDA STRAUBE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 17:00h.

