Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (24)
ALAN RAY TERREL, 80 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: HERMAN BECK TERRELL e PRUDENCE EUGENIA TERRELL. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANDRE DE OLIVEIRA. Filiação: ISAQUE RODRIGUES DAS CHAGAS e MARIA PAULINA DAS CHAGAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
CARMELITA CAMILO PEGO, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOA CAMILO DOS SANTOS e AUGUSTA PEREIRA PEGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 26 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
DAYSE ELISA FABIANOWICZ, 57 ano(s). Profissão: PSICOTERAPEUTA. Filiação: GREGORIO FABIANOWICZ e CECILIA FABIANOWICZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
FRANCISCO CRISTOVAO DA SIVA JUNIOR, 54 ano(s). Profissão: EDUCAÇÃO FÍSICA. Filiação: FRANCISCO CRISTOVAO DA SILVA e NADIR MENDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
GENI BARBOSA MARCONDES, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: BENEDITO MARCONDES. Filiação: MANOEL MARCONDES e JULIA BARBOSA DO CARMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
GERTRUDES FERNANDES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MANOEL FERNANDES FILHO. Filiação: BERNARDO SKORA e ANASTACIA SKORA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
GONCALO RIBEIRO DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: JANETE DE FATIMA MUNHOZ. Filiação: JOSE GONCALVES DOS SANTOS e ALES RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
GUINOEFA BERNATSKI SIDUOVSKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE SIDUOVSKI. Filiação: PEDRO BERNATSKI e MARIA BERNATSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
IRACI MARSCHALK JARSCHEL, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: PAULO YARSCHEL. Filiação: JOAO MARSCHALK e PAULA SCHULZE MARSCHALK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
ITALO PICCOLOTTO, 85 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: EGLE MILARCH PICCOLOTTO. Filiação: SALVADOR PICCOLOTTO e SAVINA GASPERIN PICCOLOTTO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 23/10/2025.
JOAO BATISTA BARBOSA, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO BARBOSA. Filiação: AVELINO BARBOSA e MARIA SEBASTIANA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
JOELMA CRISTIANE DE ALMEIDA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLARITO PENTEADO DE ALMEIDA e ZENITA DE JSUS DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
JOSE ADEMILSON PIONTEK, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CARLITO PIONTEK e VANY DA SILVA PIONTEK. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSIMERI PEREIRA. Filiação: NAIR DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
MANUEL MARCAL, 97 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: GRACINDA DE JESUS ALVES. Filiação: MATIAS MARCAL e DELFINA DE MATOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
MARIA BUENO DE MELO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SAULO DA ILVA MELO. Filiação: EUGENIO DE ARAUJO BUENO e ERNESTINA MARQUES PADILHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
MARIA HELENA MARTINS, 79 ano(s). Filiação: ALFREDO LUVIZARO e CAROLINA LUVIZARO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 23/10/2025.
MARIA JOANA DE OLIVEIRA PEREIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA DE JESUS. Filiação: JOAO MESSIAS DE OLIVEIRA e MADALENA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
MAURICIO ANTONIO WICHERT, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Cônjuge: MARIA CRISTINA PERACHI WICHERT. Filiação: MARIA WICHERT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
PEDRO JUNGLES, 76 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: TEREZA DE JESUS JUNGLES. Filiação: IZIDORO JUNGLES e SEVERIANA CARVALHO JUNGLES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
REMI ANGELINA FRANCOSI SUSAKI, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MILTON YUKIO SUSAKI. Filiação: JOAO SATURNINO FRANCOSI e HELIA MORGAN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
RITA DE CASSIA DA CRUZ BARNACK, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON BARNACK. Filiação: ANTONIO DA CRUZ e SEVERINA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
SANTINA PEREIRA LEITE, 69 ano(s). Profissão: DIVULGADOR(A). Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e ANA MARIA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 24 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/10/2025.
