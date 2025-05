Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (23)

ALICE ROSA DE MELO PINTO DUARTE, 77 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE AVILA DUARTE. Filiação: ANGELINO ELIAS PINTO e MARIA ROSA DE MELO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 18:30h.

ALZIRO FERNANDES CORREA, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA LENITA MARTINS CORREA. Filiação: AVELINO FERNANDES CORREA e SEBASTIANA CANDIDA CORREA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 10:00h.

ANA HELENA RAIMANN, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARTHURFERNANDO RAIMANN e IRENE RAIMANN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 14:00h.

ANA IZELDA PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VALDOMIRO PEREIRA e DOMINGAS ROSSA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

ANNA REMUSZKA BZUNEK, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BZUNEK. Filiação: LUDOVICO REMUSZKA e MARIA REMUSZKA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 17:00h.

ANTONIO DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: ELIZAEDE SALOMONI DE OLIVEIRA. Filiação: JUVENAL AUGUSTO DE OLIVEIRA e MARIA DO CARMO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 17:30h.

ANTONIO DO ROCIO DE FREITAS, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: HEITOR DA SILVA FREITAS e MARIA DE SOUZA FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 16:30h.

APARECIDA MELIN DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO MELIN e JUSTINA FARIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 12:00h.

CARLOS ANTONIO, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: OSORIO ANTONIO DA SILVA e ANA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 09:00h.

CARMELITA BRAZAO DO ROSARIO, 71 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: SEVERINO TAVARES BRAZAO e PALMIRA PANTOJA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES AP, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

CARMEN LUCIA MARTINS ALVES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAIR LAUDINO ALVES. Filiação: ARTUR ALVES MARTINS e TEREZINHA RIBEIRO MARTINS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 16:30h.

CEZAR CLAUDIO FITZ, 35 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: AIRTON CLAUDIO FITZ e SUELI CORDEIRO FITZ. Sepultamento: CEMITÉRIO – MUNICIPAL BAIRRO DO TEIXEIRA, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

DALILA AYRES FABIENSKI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CANDIDO DE OLIVEIRA AYRES e CLOTILDE ESCHEMBACH AYRES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:00h.

DANIEL HENRIQUE DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: MARIA DAS DORES DA SILVA. Filiação: CARMELINA OLIBIA DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE TABATINGA (TIJUCAS DO SUL), sexta-feira, 23 de maio de 2025.

DELAIR DE PAULA ZANON, 89 ano(s). Filiação: PARAILIO RODRIGUES DE PAULA e MARIA JOAQUINA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 10:00h.

EUGENIO HOCH, 76 ano(s). Profissão: INSTRUTOR(A). Cônjuge: SELMIRA PONTES HOCH. Filiação: JOSE HOCH e MARIA HOCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 16:00h.

FRANCISCO ANTONIO MARTINS, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: APPARECIDA FECCHIO MARTINS. Filiação: FRANCISCO ANTONIO e MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 24 de maio de 2025 às 11:00h.

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO, 68 ano(s). Filiação: JOAO MARTINS RIBEIRO e LEONIRA MARTINS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

HAMILTON TADEU DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ENEIDA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 13:00h.

IOLANDA COUTINHO DO NASCIMENTO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO ALVES COUTINHO e SILVERIA CORDEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

JESUS BARBOSA, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SONIA NELI ARAUJO SILVA. Filiação: TEOFILO BARBOSA e SEBASTIANA MENDONCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:00h.

JOAO CARLOS MOURA DE LIMA, 47 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MODESTO MOURA DE LIMA e JULIA MOURA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 24 de maio de 2025 às 11:00h.

JOAO COSTA DE ARRUDA, 82 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: NATALIA ALVES DE ARRUDA. Filiação: MARCOS COSTA DE ARRUDA e BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 19:00h.

JOEL CAVALHEIRO, 91 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SONIA MARCIA PEREIRA DA SILVA CAVALHEIRO. Filiação: MANOEL CAVALHEIRO e GERTRUDES FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 17:00h.

JOSE ARILTON GREIN, 58 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOSIANE FARIA DE FRANCA GREIN. Filiação: EUCLYDES DE JESUS GREIN e MARIA RODRIGUES GREIN. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 13:00h.

JOSE BERNARDELLI, 82 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: TEREZINHA DE OLIVEIRA BERNARDELLI. Filiação: PEDRO BERNARDELLI e CLARA RODRIGUES BERNARDELLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:00h.

JOSE DE OLIVEIRA MENEZES, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: VIVANIR DE FATIMA DOS SANTOS MENEZES. Filiação: AURINO DIAS DE MENEZES e ANITA SOARES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 14:30h.

LAURO NERY DO CANTO E SOUZA, 85 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Filiação: EVILASIO GENTIL DE SOUZA e IVONE DO CANTO E SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 14:00h.

LIZ RAFAELA ZANELLA FERRANTE, 4 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: RAFAEL DIAS FERRANTE e DANDARA ZANELLA FERRANTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 10:00h.

LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: VALERIANO PEREIRA DOS SANTOS e RITA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 17:00h.

LUCI SANTOS GROSSMANN AGUILERA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELENO AGUILERA. Filiação: ESTANISLAU GROSSMANN e ADI SANTOS GROSSMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:00h.

LUCIANE MARIA NASSER DUTRA, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OMAR DUTRA e LUCILIA MARIA MANSUR NASSER DUTRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:00h.

MARIA ALBERTINA DE ANDRADE, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SERGIA BORGES DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 09:00h.

MARIA DE SOUZA GLOWASKI, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EDMUNDO GLOWASKI. Filiação: LUIZ EDUARDO D SOUZA e BRIGIDA PELAGIO DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:00h.

MARIA FATIMA DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL DOS ANJOS e LUCILIA ALVERCA DOS ANJOS. Sepultamento: CEMITERIO EM ITAPECIRIRCA DA SERRA – SP, sábado, 24 de maio de 2025 às 16:00h.

MARIA TEREZA MORAIS LUGINHESKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL LUGINHESKI. Filiação: ETELVINA RUBIM DE MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 17:00h.

MARLO CORDEIRO DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: DYESIKA COPATI. Filiação: FRANCISCO CORDEIRO DOS SANTOS e DELFINA CRISTINA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

MIRNA PUCHASKI, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SERGIO PUCHASKI e PALMIR ELIANI MPUCHASKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 14:00h.

NAPOLEAO CASTRO NIZER, 71 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: MARIA DAS GRACAS SARTORIO NIZER. Filiação: JOSE PEREIRA NIZER e MARGARIDA FERREIRA CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 12:00h.

NEUSA MARIA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CANDIDO DA SILVA e TEREZINHA PIRES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 12:00h.

NOELI MARIA DALL ONDER BENDER, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIME SILVER BENDER. Filiação: JOSE RENE DALL ONDER e ZILA SCHENATO DALL ONDER. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO BORDA DO CAMPO, quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 15:00h.

NORIVAL DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ADELAIDE DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 17:00h.

OLINDA IZABEL ZANICOTTI, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DALTON ZANICOTTI. Filiação: DOMINGOS GNATA e MARIA DE ROCCO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 18:00h.

ONDINA RIBOVSKA MAICHAKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUCIANO MAICHAKI. Filiação: FELICIO RIBOVSKA MAICHAKI e ANGELICA RIBOVSKA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

PAULO CEZAR PRODOCIMO, 68 ano(s). Cônjuge: ANA ELIZA ANDREATTA PRODOCIMO. Filiação: MARIO ISIDORO PRODOCIMO e IRENE ROMANOSKI PRODOCIMO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

PRECIDES LUIZ DE FRANCA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EMILIANO LUIZ DE FRANCA e ROSA MARIA DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 12:00h.

RAUL MOURA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SUELI MASSANEIRO DOS SANTOS MOURA. Filiação: JOAO DOS SANTOS MOURA e JUVELINA DE MOURA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:30h.

REGINA WESTEPHALEN NEMETZ, 69 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: NAMOR NEMETZ. Filiação: PEDRO PAULO WESTEPHALEN e ROZALINA WESTEPHALEN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 17:00h.

RONALDO FERREIRA, 30 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: SABRINA SUBITIL DA SILVA. Filiação: APARECIDO FERREIRA e LEONOR CONCEICAO DA SILVA FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO TIMBOTUVA, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

ROQUE LUIZ MAINARDES GUERREIRO, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: BENVINDO GONCALVES GUERREIRO e MARIA JOAQUINA MAINARDES GUERREIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 16:30h.

ROSARIA GOMES KRUG, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO KRUG JUNIOR. Filiação: JANDIRA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 16:00h.

SILVIO TORRES DE CAMPOS, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: NAZIRA VIANA DE CAMPOS. Filiação: LUIZ VALENCIO DE CAMPOS e AMELIA TORRES DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 23 de maio de 2025.

TERESINHA STRAPASSON DA ROCHA, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SETEMBRINO RIBEIRO DA ROCHA. Filiação: ANGELO STRAPASSON e ELVIRA LAZZARI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 15:30h.

THEREZINHA DE JESUS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS e SILVIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 16:00h.

VERA LUCIA DE LIMA PASSOS, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CLEMENTINO CORREA DOS PASSOS e MARIA AUGUSTA DE LIMA PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 10:00h.

VILMA COSTA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ELYSEU DA COSTA e MARIA DO CARMO CARDOZO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 10:00h.

WILLERS PIRES GONSALVES, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO GONSALVES e CLEONICE DO ROCIO DA SILVA PIRES. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 14:00h.

