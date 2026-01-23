Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (23/01)
CILENE DIAS DE BONFIM DE ANUNCIACAO, 67 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ERNESTO FURTADO e ZENI DIAS DE BOMFIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
DERCI MARA DE OLIVEIRA COLACO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIRINEU LUIZ COLACO. Filiação: ARTUR COUTINHO DE OLIVEIRA e GERTRUDES OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
EMILIA PLOMBOM, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON PLOMBOM. Filiação: ANDRE KARAS e CATARINA KARAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
FABIO BALDI, 56 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: GIOVANA APARECIDA DA SILVA BALDI. Filiação: ALCIONE JOSE BALDI e NILCE BALDI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
JOSE DO CARMO SOUZA, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: AMELIO APOLONIO DE SOUZA e CARMELITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
JOSE GONAIS DA ROCHA, 81 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA NAZARET DA ROCHA. Filiação: NAPOLEAO GONCALVES DA ROCHA e DALVIGIA JOSE MATOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
LORENE SOUZA LEAL, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEONIR DE PAULA LEAL. Filiação: OTRAVIO MOREIRA DE SOUZA e LAURINDA ANDRADE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
MARIA TERESINHA CARVALHO KRATINA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HARRY KRATINA. Filiação: ELPHIDIO MODESTO CASTRO CARVALHO e ONDINA RAMOS CARVALHO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
MARIA TOME DE SOUZA MATIAS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MATIAS. Filiação: JOAQUIM TOME DE SOUZA e ANA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
NELI FERREIRA RAMOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR WALDEMAR FERREIRA RAMOS. Filiação: NICOLAU KASPCHAK e MARIA HORNE KAPCHAK. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 22/01/2026.
NELSON BARBOSA DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARINA ROCHA DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO BARBOSA FILHO e MARIA APARECIDA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
PERICO ANTONIO FABIAN, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ERMELINDA MIELLI FABIAN. Filiação: PEDRO FABIAN e JUDITHE ESGUARESI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
TAKEYOSI SUGUIMATI, 91 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: TAKERO SUGUIMATI e TETUKO SUGUIMATI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
TANIA MARY GONCALVES RIBAS, 61 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ARMINDO RIBAS. Filiação: LEANDRO GONCALVES e GLORIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
VALDAIR RATUCHENSKI, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: CLEMENTE RATUCHENSKI e ANA PALIVODA RATUCHENSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PAPANDUVA SC, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
XIOMARA ANTONIA GRANADOS VILLANUEVA, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: RAMON GRANADO e ROSA VILLANUEVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 23 de janeiro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
