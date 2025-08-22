Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (22)
ADIR ROSA DA PAZ, 80 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIZA GUEDES DE RAMOS. Filiação: PEDRO ROSA DA PAZ e ESCOLASTICA DA PAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 23 de agosto de 2025 às 10:00h.
ADRIANA DE OLIVEIRA PERCEGONA BOCKS, 50 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: OTONIEL BOCKS. Filiação: ORLANDO PERCEGONA e FERMINIA DE OLIVEIRA PERCEGONA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 23 de agosto de 2025 às 09:00h.
ADRIELE APARECIDA MACHADO, 32 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A) VENDAS. Filiação: JAIR MACHADO e MARLI DE FATIMA QUEIROZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 16:30h.
AFONSO EDUARDO DOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: PEDRO EDUARDO DOS SANTOS e RAIMUNDO LOURENCO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 16:00h.
AFONSO FERNANDES DE AZEVEDO, 74 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARIA ANDRE DE AZEVEDO. Filiação: ANTONIO FERNANDES DE AZEVEDO e DORVALINA DA ROCHA AZEVEDO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 14:00h.
ALCIDES SOARES CAMACHO, 85 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: TEREZA BELLA SOARES CAMACHO. Filiação: DOMINGO SOARES CAMACHO e IDALIA MARIA RITA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:30h.
ALVARO MARQUES DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA EVANGELISTA SOBRINHO. Filiação: JOSE MARQUES DE OLIVEIRA e LAUDELINA NUNES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 15:30h.
ANTONIA HERCULES PALMA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR PALMA Q. Filiação: JOAO ANTONIO HERCULES e MARIA VLACHE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
ANTONIO ANACLETO SOBRINHO, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA LIMA DE JESUS. Filiação: JOAO ANACLETO SOBRINHO e MARIA IZABEL DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
ANTONIO GONCALVES DA ROCHA, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DEISI FRANCIELE LEAL CORDEIRO. Filiação: JUVITA GONCALVES DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 13:00h.
ASSIS PEIXOTO BEZERRA E SILVA, 78 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: SEBASTIAO BEZERRA E SILVA e MARGARIDA PEIXOTO DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
AUGUSTINHO CASTORINO DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: CASTORINO AUGUSTO DE SOUZA e JULIA FRANCELINA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 10:30h.
CLAUDETE JULIANA FAGGION BERGMANN, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JUAREZ BERGMANN. Filiação: PEDROPERTILE FAGGION e CARMELA SANTINI FAGGION. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 14:00h.
CLAUDETE LOBATO, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOAO WANDERLEY LOBATO. Filiação: GERALDO ANTONIO e PHILONENA SPINELI ANTONIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
DARCI TEREZINHA DA LUZ, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JACINTO ANGELO DA LUZ e MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA LUZ. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:00h.
DEONILA JESUS DE BARROS LEITE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LINDOLFO ANTONIO DE BARROS e ANA MARIA DE BARROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 11:00h.
DERMEVAL DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE RAUL DOS SANTOS e TEREZA MONTEZOL DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 09:00h.
DIRCEU PEREIRA DE ARRUDA, 90 ano(s). Profissão: TAPECEIRO. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DE ARRUDA e SANTA PONCHELLI DE ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 11:00h.
EDU TABOADA DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: RENI ERICA BERWANGER DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO e JUDIH TABOADA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:30h.
ERMINIO ALVES DOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: APPARECIDA VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: CLEMENTE ALVES DOS SANTOS e FRANCISCA MARIA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 10:00h.
EUGENIO KUTIANSKI, 71 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: EROSLAU KUTIANSKI e MARIA KUTIANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 15:00h.
EUNICE MENDES DE ASSUNCAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO EMILIANO DE ASSUNCAO. Filiação: RUY GOMES MENDES e HILDEBERTA BUDAL ARIUS MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
FERNANDO PEREIRA, 92 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ZILMA MACEDO PEREIRA. Filiação: ILDA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 14:00h.
FLAVIO MATTUELLA, 69 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARIA DEL CARMEM CASTRO MATTUELLA. Filiação: DORVALINO MATTUELLA e ALGUNDA MATTUELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de agosto de 2025.
GRACINDA MARINHO DA ROCHA, 58 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: DEIJALDO RAYMUNDO MOREIRA DA ROCHA e ZARA MARINHO DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 11:00h.
HELENA PEJAS, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Cônjuge: ALFONSO STACHOK. Filiação: JOSEF PEJAS e ELEONORA PEJAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 16:00h.
HELIO IADELKA DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: ANTENOR FERREIRA DE SOUZA e JOSEFA IADELKA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 14:00h.
IRENE PENTEADO DE ALMEIDA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISMAEL ANTUNES DE ALMEIDA. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES PENTEADO e MARIA DA CONCEICAO PENTEADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
IRIS BERNARDO SANTORO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RONALDO SANTORO. Filiação: MARIO BERNARDO e ANGELINA BERNARDO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 16:00h.
IVONE SOUZA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GILBERTO SOUZA DOS SANTOS. Filiação: JOSE CARLOS DE SOUZA e ROSA CECILIA DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
JANDIRA DOS PASSOS RICARDO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO RICARDO. Filiação: ABILIO RODRIGUES DOS PASSOS e SETEMBRINA GONCALVES DOS PASSOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOAO CLAUDIO COSTA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CELIA MARIA ANTONIACOMI COSTA. Filiação: PEDRO ANTONIO COSTA e JOANA D AGOSTIN COSTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOAO FRANTOR, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DAVID FRANTOR e MARIA TEIXEIRA FRANTOR. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOAQUIM BISSONI VIEIRA, 8 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: PEDRO PAULO FREITAS VIEIRA e DAIANE BISSONI VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO VILA AURORA – RONDONOPOLIS/MT, sábado, 23 de agosto de 2025.
JORGE SOKULSKI, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ENEDINA ONESKO SOKULSKI. Filiação: HYPPOLITO SOKULSKI e ODILIA MOLETA SOKULSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE IMBAÚ PR, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
JOSE ARAMIS VEIGA, 63 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: JOSE VEIGA e MARIA DA CONCEICAO VEIGA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE CARLOS DA SILVA VIANA, 71 ano(s). Profissão: SOLDADOR OXI-ACETILENO. Cônjuge: ZILA DA SILVA VIANA. Filiação: JOEL GUEDES VIANA e MARIA MADALENA DA SILVA VIANA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOSEF THEER, 80 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MIRIAM THEER. Filiação: JOSEF THEER e KATHARINA ELVIRA THEER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 09:30h.
JULIANA RIBAS DOS SANTOS, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURICIO DELFINO. Filiação: JOSE RIBAS DOS SANTOS e MARIA CELIA RIBAS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 11:00h.
KESLEY ANTONIO DE LIMA BERTOLIN, 27 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO JOSE BERTOLIN e CECILIA APARECIDA DE LIMA BERTOLIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
LEONI TULIO DE LARA, 98 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIO PINTO DE LARA. Filiação: JOAO TULIO e ALBINA ZONATTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 15:00h.
LUCIA SZYCHTA DE SOUSA, 74 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: ANDRE SEBASTIAO DE SOUZA NETO. Filiação: PEDRO SZYCHTA e CECILIA MARIA DO CARMO SZYCHTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 16:30h.
LUIS CARLOS BANZATTO, 74 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ROSA NARA DE CASTRO BANZATTO. Filiação: ANGELO BANZATTO e ROZALINA BANZATTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 15:00h.
LUIZ HAROLDO COSTA DE SANTANA, 46 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MANOEL DOMINGOS DE SANTANA e RAQUEL DA SILVA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
MARIA CECILIA MOLTOCARO TOSATO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL TOSATO BOLONHA. Filiação: MARIO MOLTOCARO e ANGELICA SIMONETTI MOLTOCARO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
MARIA DE JESUS DIAS DA LUZ, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CANDIDO DESPLANCHES. Filiação: JOSE DIAS DA LUZ e SARA HOFFOMAN DA LUZ. Sepultamento: CEMITÉRIO DE DOUTOR ULYSSES, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
MARIA MARTA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAZARO DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO VITOR DE LIMA e MARIA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARIA ROSENILDA RODRIGUES, 46 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO APARECIDO RODRIGUES e ZILDA DE JESUS RODRIGUES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
MARIAH PERUK KUSNIR GOMES, 0 minuto(s). Filiação: FLAVIO HENRIQUE BATISTA KUSNIR GOMES e CRISTINA PERUK KUSNIR GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIANA OTILIA LUDOVICO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WANDERLIN LUDOVICO. Filiação: BOLESLAW SOBOLEWSKI e BRUNISLAWA SOBOLEWSKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:00h.
MOACIR CARLOS DA SILVEIRA, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IZABEL KOZLOWSKI DA SILVEIRA. Filiação: JOSE CARLOS DA SILVEIRA e MARIA TEREZA DA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 10:00h.
NATALIO BATISTA TOSIN, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALADIA LUIZA TOSIN. Filiação: ANTONIO TOSIN e MARIA TOSIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 09:00h.
NEUSA DELAIR DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: ORLANDO ALBINO e MARGARIDA ROMANA DE FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 09:00h.
NEUSETE PIANARO SOUTO, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO ANTONIO SOUTO. Filiação: EMIGDIO PIANARO e HELENA SCHIAVON PIANARO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 17:00h.
OVIDIA BATISTA DE FRANCA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VENDELIM DE FRANCA. Filiação: DIONISIO BATISTA e MADALENA GODOI DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
RONALDO SARAIVA PEREZ, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MATHILDE MARINA SENK SIMERMANN. Filiação: EUCLYDES HOFFMANN PEREZ e ELVIRA SARAIVA PEREZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 22:00h.
SEVERINO GENERO, 85 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: VALENTIN GENERO e MARIA DANDOLINI GENERO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 21 de agosto de 2025 às 22:00h.
SHINJI SATO, 92 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: TERUKO SATO. Filiação: SEISAKU SATO e TOKI SATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 10:00h.
SUELY RODRIGUES DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSE PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: BENEDITO LEONARDO e ADALGIZA VALENTIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:00h.
THEREZINHA BERNADETE VASSOLER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GIOCONDO VASSOLER e GRACIA CYPRIANI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:00h.
THEREZINHA DE JESUS KERN NASCIMENTO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL FRANCISCO NASCIMENTO. Filiação: LAURO CORDEIRO KERN e ANA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 17:00h.
VALNIS DE SOUZA DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: DANIEL AFONSO DE OLIVEIRA. Filiação: OSCAR ERNESTO DE SOUZA e JOVELINA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 às 14:00h.