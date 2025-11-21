Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (21/11)
ABDELGHNI FOUDA, 92 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ABDELHAMID FOUDA e SOYEDA FOUDA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
ANDREA MARIA MIKCHUK, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MIKCHUK NETO e STELA BECH MIKCHUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
ANNITA REGGIANI BENAZZI, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE BENAZZI. Filiação: RICARDO REGGIANI e ASSUMPTA AMMASSARI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
ARNALDO EUGENIO RICOBOM, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LIDIA MARIA POHLOT RICOBOM. Filiação: ARNOLDO RICOBOM e OTILIA MARTIM RICOBOM. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
BERNARDINA PADILHA MACIEL, 99 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GERONCIO MACIEL. Filiação: AVELINO PADILHA DE OLIVEIRA e CARMELINA MORAES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
CELESTINO FONSECA DE OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: OLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA. Filiação: AGOSTINHO FONSECA DE OLIVEIRA e MARIA VERONICA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
CIRLENE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIOI EUFROSINO DOS SANTOS. Filiação: JOAO GONCALVES e HELENA CORDEIRO GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
CRISTINA GOMES DE SOUZA, 38 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JAIR RODRIGUES DE SOUZA e JUDITE PEREIRA GOMES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (21/11)
DIOGO LOPES DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE CARLOS GOMES DA SILVA e MARIA LOPES ALMEIDA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
EDSON FRANCISCO, 74 ano(s). Profissão: PESCADOR. Cônjuge: MARIA ROSELI BEIRA MELO. Filiação: EDEVIRGES FRANCISCO e GEORGINA CARDOSO FRANCISCO. Sepultamento: CEMITERIO RIO DAS PEDRAS, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
ENIVALDO DA ROSA RIBAS, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ONDINA STORI RIBAS. Filiação: VALDOMIRO DE LARA RIBAS e ELVIRA MARIA DA ROSA RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
EZENIR GABARDO, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AFONSO GABARDO e JOANITA CARDON GABARDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
GABRIEL FRANCISCO DA CRUZ, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DEILDA FREITAS DA CRUZ. Filiação: FRANCISCO JOSE DA CRUZ e LAURINDA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
GLACI RIBAS GUIMARAES, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE GONCALVES GUIMARAES e IOLANDA RIBAS DE PAULA GUIMARARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
GREIS KELLI PETACHINSKI MANCHEIN, 37 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: ADRIANO JOSE MANCHEIN. Filiação: ALBINO PETACHINSKI e ABEGAIL APARECIDA ANDRADE DE LIMA PETACHINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
IHOR BARANHUK, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LINDA WALKIRIA FERNANDES BARANHUK. Filiação: GREGORIO BARANHUK e ANA BARANHUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
ILSON RIBEIRO ROSA, 58 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: FRANCISCO SANTOS ROSA e ECILDA RIBEIRO ROSA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (21/11)
JORGE KRUPA, 79 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LUCIA KRUPA. Filiação: FELIX KRUPA e ANA KRUPA. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
JOSE BRUNO VALENTINO JULIO RODRIGUES, 92 ano(s). Filiação: PATRICIO JOAO RODRIGUES e MARIA FRANCISC A VICTORIA RODRIGUES. Sepultamento: CEMITERIO EM CAÇADOR, sábado, 22 de novembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
JULIA CELIA DE OLIVEIRA SOUZA, 77 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: BENEDITO LUCIANO DE SOUZA. Filiação: RODOLFO DE OLIVEIRA SANTOS e LEONIDES DOMIGUES OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
MARGARIDA SOARES FRAGOZO, 72 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: PEDRO SOARES FRAGOZO e NATHALIA DE LIMA FRAGOZO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
MARIA DA GLORIA DE FREITAS, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: AGNELIO MARTINS DE FREITAS. Filiação: JOSE DREVENIAK e SOFIA DREVENIAK. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
MARIA REGINA BAPTISTA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARY ALVES BAPTISTA e MARIA BAPTISTA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
MARIANA DOS SANTOS ALMEIDA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DELGADO DE ALMEIDA. Filiação: JOSE VITORIANO DOS SANTOS e MANOELA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (21/11)
MAURICIO RODRIGUES, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: TOBIAS RODRIGUES e MARIA LINDAMIR RODRIGUES. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
NADIR TEREZINHA BORGES DE MACEDO, 85 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: NATHANAEL BORGES DE MACEDO e NAIR RIBAS DE MACEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
NIVALDO MARTINATI FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA DE LURDES AGUIAR FERREIRA. Filiação: MANOEL FERREIRA e AMELIA MARTINATI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2025.
PEDRO TELEGINSKI FILHO, 77 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: PEDRO TELEGINSKI e PAULINA TELEGINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
REGINA DE SOUZA CAZAROLI, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Cônjuge: ALTEVIR DOMINGOS DOS SANTOS. Filiação: JOAO PEREIRA DE SOUZA e CLARA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
SEGISMUNDO MORGENSTERN, 88 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: REGINA KNOPFHOLZ MORGENSTERN. Filiação: SALOMAO MORGENSTERN e CLARA MORGENSTERN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
VITOR CRISPIM, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA VIRGINIA MARQUESCRISPIM. Filiação: OSVALDO CRISPIM e MARIA DA COSTA CRISPIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (21/11)