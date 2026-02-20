Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (20/02)
AFONSO COSTA NETO, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NEIVA MARIA ALVES COSTA. Filiação: OSTILIO COSTA e ALZIRA LEIROZ COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ALEXANDRE GIANGELES STANGE, 46 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SERGIO LUIS STANGE e LOURDES MACHAKI STANGE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ALICE WEND PEREIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLAVIO LOPES PEREIRA FILHO. Filiação: GUILHERME WEND e JOSEPHA WEND. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
AMADO BENEDITO, 97 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA CLARA DE JESUS. Filiação: JOSE BENEDITO e CANDIDA PERCILIANA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/02/2026.
ANADIR DE PAULA FRESSATO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON DOS SANTOS FRESSATO. Filiação: FRANCISCO DE PAULA e CECILIA ZANONA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ANTONIO OSCAR ZIEMBA, 68 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELVIRA LIMA DE OLIVEIRA ZIEMBA. Filiação: JOSE ZIEMBA e VERONICA SIZANOSKI ZIEMBA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
ATIR CARDOSO ARTHURY, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDGAR PERRY ARTHURY. Filiação: RICARDO AFONSO CARDOSO e LEONOR CAMARGO CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
BERNABITA DEL ROSARIO ALVARADO GUTIERREZ, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROGER DE LA ROSA ALVARADO MINCHOLA e ANGELA GUTIERREZ RODRIGUEZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
DEOCLECIO RAMOS DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DURVAL RAMOS DA SILVA e ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
DERALDINO BATISTA DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: CRISTALINO SILVA DOS SANTOS e GERALDA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
DILMA APPARECIDA DE BARROS DELIBERADOR, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELIO ANTONIO DELIBERADOR. Filiação: BENEDITO DE BARROS e ANA IGLANTINA DALARE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
EMILIA SATIKO FUGITA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISSAMO FUGITA. Filiação: SABURO SAITO e MISAO SAITO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
GELSON VALDIR GATTIBONI, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: VITOR GATTIBONI e ODILA GATTIBONI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 21 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
GENESIO JUASKI, 69 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MIQUELINA SONIA CHOMA JUASKIK. Filiação: MIECESLAU JOAO JUASKI e NATALIA OLSZEWSKI JUASKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
GIOVANI DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VARDELIRO DOS SANTOS e NEUZA APARECIDA THULER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JOAO PEDRO SILVEIRA, 88 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA VILMAR PERDOMO SILVEIRA. Filiação: ANA CANDIDA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JOELMIR ADILSON VALERIO, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: FRANCISCO VALERIO e DINORAH VALERIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
JOHNNY ALEXANDERS CANDIDO, 41 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: LUCIANA FARIAS MARTINS CANDIDO. Filiação: GENTIL DONIZETTI CANDIDO e EDUVIRGEM PIMENTEL DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
LAURO STALL, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANA DINACIR GAY STALL. Filiação: JOAO STALL e AGNISKA STALL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
LIDIA DA SILVA MAZUR, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GERALDO MAZUR. Filiação: VIRGILIO ANTONIO DA SILVA e ENEDIA CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
LUCAS DE SOUZA, 27 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE JUAREZ DE SOUZA e LINDAMIR TEREZINHA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
LUCIDIO HAHN, 80 ano(s). Profissão: MONTADOR(A). Filiação: JOSE MARIA ERTHAL HAHN e MARIA SILVACHI HAHN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
MARCOS JOSE DE CASTRO MIRANTE, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE DE CASTRO MIRANTE e APARECIDA RAMOS MIRANTE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
MARIA DAS GRACAS DE SOUZA OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ADAO DE SOUZA e FERMINA BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
MARIA SZEMBERG BOCHILOF, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: SEZINANDO BOCHILOF. Filiação: JOSE SZEMBERG e OLIMPIA ALVES DE SOUZA SZEMBERG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
MIRTE PAULINA COSTA BIZZOTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALCEU BIZZOTO. Filiação: JOAO COSTA e CATARINA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
RUTH DOS SANTOS SILVA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ADOLFO ROCHA e DONIDA DOS SANTOS ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
SILVANA DAS GRACAS DITTERT, 54 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: OTILIO TEODORO DITTERT e OLEZIA DAS GRACAS DITTERT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
SOFIA FURTADO ARAUJO, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CLEBERSON JUNIOR ARAUJO e SILVANA DA SILVA FURTADO. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE – TOLEDO/PR, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
TEREZINHA MARINHO, 76 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO MARINHO. Filiação: QUITERIA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/02/2026.
VALDINEI GUISELINE, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: VILMA MARCANTES GUISELINI. Filiação: OLINDO GUISELINI e LAURA S GUISELINE. Sepultamento: SAGRADA FAMÍLIA, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
WILFRIED KOESTER, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LEONI KOESTER. Filiação: OTTO KOESTER e GERTRUDES KOESTER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.
YASMIN DE SOUSA DIEFENTHALER, 7 dia(s). Filiação: EMERSON ARLINDO DIEFENTHALER e NATALY DE SOUSA DE AMADEU. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 19/02/2026.