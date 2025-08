Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (1º)

ALCEU PEREIRA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: APARECIDA DE FATIMA CORNA FILLA. Filiação: RICARTE MANOEL DOS SANTOS e JANUARIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 09:00h.

ALEXANDRA SANTIAGO DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANA SANTIAGO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 11:00h.

ANDERSON DAVI DE SOUSA BEZERRA, 63 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: DARVIO CAVALCANTE BEZERRA e MARIA HUMBERTO DE SOUSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 15:30h.

ANTHONY OLIVEIRA DOS SANTOS, 10 dia(s). Filiação: RONALDO CARVALHO DOS SANTOS e JESSICA DA ROSA OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

ANTONIETA JOAQUIM GEORGAKOPOULOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ABRAO JOSE JOAQUIM e ANNA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 11:00h.

APARECIDO FERREIRA DA ROSA, 63 ano(s). Profissão: CABISTA. Cônjuge: CATARINA GOMES DE OLIVEIRA ROSA. Filiação: ALBERTO FERREIRA ROSA e JESUS MARTINS DE OLIVEIRA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

AROLDO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: NOELI DE FATIMA MATOSO DOS SANTOS. Filiação: BENEDICTO DOS SANTOS e CONCEICAO LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 10:00h.

AUDALY NORLY AMHOF, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR AMHOF. Filiação: JOSE ROSA DO NASCIMENTO e MADALENA AMALIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

CLAUDETE LOPES FITHS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIA DE ALMEIDA FITHS. Filiação: BENEDITO LOPES e MARIA RITA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

DILETA ZANELLA MULLER, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARMANDO MULLER. Filiação: JOSE ZANELLA e WANDA ZANELLA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

DINACIR DITTRICH DE MELLO, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JULIANO DITTRICH e LEONTINA COLLET DITTRICH. Sepultamento: CEMITERIO DE MAFRA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 10:30h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (1º)

ELOINA FERREIRA GONCALVES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SAMUEL DE ALMEIDA. Filiação: AUGUSTO NUNES FERREIRA e HIPOLITA ELEUTERIO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

EURIDESDE PONTES PEDROSO, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CARMELIA GONCALVES DE PONTES. Filiação: DEOMISA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:00h.

EVA PEREIRA ROSA, 81 ano(s). Profissão: DIVULGADOR(A). Filiação: MARIO PEREIRA ROSA e RAIMUNDA FRANCISCA DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 11:30h.

GABRIEL CORDEIRO DE FARIA, 14 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CRISTIANO INACIO DE FARIA e DAIANE CORDEIRO DE FARIA. Sepultamento: MARMELEIRO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 15:00h.

JOANITA CARVALHO, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOSE CARVALHO e SOFIA DE LIMA CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL CAMPO TENENTE PR, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

JOAQUIM LAERCIO DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO ALVES DE SOUZA e ALZENI LOPES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 12:00h.

JOSE FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: NILZA FERRAZ FERREIRA. Filiação: MANOEL FERREIRA e CATARINA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:30h.

JUVENAL PRUDENCIO MARQUES, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: FRANCISCA LOPES PEREIRA MARQUES. Filiação: JOAO PRUDENCIO MARQUES e CILALIA FREITAS DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

LEA CARVALHO MIRO MEDEIROS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ASCANIO MIRO MEDEIROS. Filiação: GAMALIEL PEREIRA DE CARVALHO e LEA DUR DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:00h.

LEOPOLDO LASKAWSKI, 81 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIZE ERAIDES LASKAWSKI. Filiação: JACO LASKAWSKI e ROSALIA LASKAWSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (1º)

LISLAINE DOS SANTOS ROSENO, 44 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: CLEMILSON ROSENO ZAFATOSKI. Filiação: ABDIAS ROSENO e ELIZABETH APARECIDS DOS SANTOS ROSENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

LOURDES DO CARMO DIAS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAUL JOAO DIAS e DELFINA GOMES DIAS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

LUIS CARLOS STECLEM, 60 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: GISA MACHADO STECLEM. Filiação: JOSE ADAO STECLEM e MARIANNE ATAMANIUK STECLEM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

MANOEL BENEDITO CARLOS, 91 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: MATILDE DE JESUS CARLOS. Filiação: BENEDITO MANOEL CARLOS e MARIA LORETTI DAS DORES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 13:00h.

MARIA CONCEICAO RIBEIRO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TERENCIO RIBEIRO e PORFIRIA FABRICIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 31 de julho de 2025.

MARIA DE LOURDES FAGUNDES BASSANI, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MESSIAS SILVERIO FAGUNDES e INOCENCIA MARIA FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

MARIA TONE, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO OLIMPIO TONE e ANTONIA JUVENTINA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:00h.

MARLY GONCALVES DOS SANTOS DE CAMARGO, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ALTEVIR ALVES DOS SANTOS. Filiação: VERGILIO GONCLVES DOS SANTOS e MARIA JULIETA TEODORO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:30h.

MERCEDES BAITLER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RICARDO BAITLER. Filiação: JOSE WISNIEVSKI e FRANCISCA WISNIEVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 1 de agosto de 2025.

MIRACI JOAO ROPELATO, 60 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: PLACIDO ROPELATO e HELGA BRUCH ROPELATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:00h.

NADIA PEREIRA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e IRIDE DA ROCHA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

NELCI APARECIDA GODOI, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO DA SILVA GODOY e ISABEL PALHANO GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:45h.

NILCEIA MENDES DE SOUSA, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DENIVALDO RODRIGUES. Filiação: JOAO COSME DE SOUSA e LINDAMIR MENDES DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CURIUVA PR, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 17:00h.

NILSE SENEGAGLIA CORDEIRO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AYRTON CORDEIRO. Filiação: AUGUSTO SENEGLAGLIA e EMILIA SENEGAGLIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:00h.

NILTES DO CARMO OLIVEIRA, 93 ano(s). Profissão: DOCEIRO(A). Cônjuge: ALFREDO CLAUDINO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO BARNABE DO CARMO e BENEDITA RANGEL DO CARMO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:30h.

SERGIO LOPES CHINOLLI, 79 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) QUÍMICO. Cônjuge: GISELI MARIA CHINOLLI. Filiação: DANIEL CHINOLLI e AURORA LOPES CHINOLLI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 17:00h.

SIRLEI DIAS POLISELLI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORINDO POLISELLI. Filiação: ANTONIO DIAS e MARIANA DIAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 13:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (1º)

TEREZINHA MARIANO DE ARAUJO SLOTUK, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SLOTUK. Filiação: JULIO MARIANO DE ARAUJO e ETELVINA NARCIZA MENDES DE ARAUJO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:00h.

VALDINA DA SILVA DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GODOI DOS SANTOS. Filiação: WALDOMIRO LIBORIO DA SILVA e ALMERINDA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:00h.

WILLIAN ROBIRAN DOS SANTOS, 39 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: MARLENE MARCELO DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 15:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (1º)