Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (19)
ALVARO SIMER, 60 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: SANDRA REGINA ANTONIO SIMER. Filiação: FLORISVALDO SIMER e IRACEMA HAGY SIMER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 14:00h.
AMARILIS ADELIO, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SILVIO MARCONDES ADELIO e NADYR ADELIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 11:30h.
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GONCALO FRANCISCO DA SILVA e ANNA BONIFACIO DE MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 17:00h.
AROLDO SMANIOTTO FILHO, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LEONI BARRIDA SMANIOTTO. Filiação: AROLDO SMANIOTTO e CATARINA SMANIOTTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:30h.
BRIGIDA ALVES TEIXEIRA, 94 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE ALVES TEIXEIRA. Filiação: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 16:00h.
CELSO MANOEL AGUIAR, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CARMEN LUCIA GABARDO. Filiação: LUIZ AGUIAR e LEONORA SAVI AGUIAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 18:30h.
CIRLENE APARECIDA DAINEZ, 58 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: RONEI ROSSI DAINEZ. Filiação: ALCEU ANDRE DE OLIVEIRA e MARIA LEONILDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 10:00h.
CLAUDIO TRENTO, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: GENI DA SILVA TRENTO. Filiação: DOMINGOS TRENTO e MARIA PASIN TRENTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 15:00h.
CLEMENTE RODRIGUES CAVALHEIRO, 94 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA RODRIGUES CAVALHEIRO. Filiação: CLARO RODRIGUES CARVALHO e MARIA JOANA DAS CHAGAS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 15:00h.
DULCE CARDOSO CANDIDO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS JOAO CANDIDO. Filiação: JOAO JOSE CARDOSO e ROSA JOANA DE MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 17:00h.
EDICLEIA ALVES ROSA, 27 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDUARDO PATRICK MARTINS DOS SANTOS. Filiação: EDSON GABRIEL ALVES ROSA e SOLANGE ALVES. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
EDILSON OLEANS SAMPAIO, 69 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: IDALILA DOMINGUES DA LUZ. Filiação: JURUA OLEANS SAMPAIO e ARMINDA OLEANS SAMPAIO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALEXANDRA, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
FRANCISCO FILASKOSKI, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ANIZIA FILASKOSKI. Filiação: ESTEFANO FILASKOSKI e EMILIA FILASKOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 17:00h.
GILBERTO DE ARAUJO, 77 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARIA DO ROCIO MONTEIRO DOS SANTOS DE ARAUJO. Filiação: EDGARD ARAUJO e ALZIRA ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 11:00h.
ITAMAR DALDEGAN, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO RUIZ DALDEGAN e LEONORA DOS SANTOS DALDEGAN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
JOANITA TEREZINHA MOREIRA DA SILVA CREVELIN, 45 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: AROLDO BORCAT CREVELIN. Filiação: JOAO MARIA DA SILVA e HELENA GLACI MOREIRA DA SILVA. Sepultamento: COLONIA DOM PEDRO, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 08:30h.
JOAO LOURENCO STELLA, 75 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: PASCHOAL STELLA e TEREZA MERCEDES FOQUES STELLA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
JOSE AIRTON ALVES, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDINALVA DO ESPIRITO SANTO DO NASCIMENTO. Filiação: JOAO MARIA ALVES e SEBASTIANA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 10:00h.
JOSE LINO DE ALMEIDA, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: JOSEFA RUDNIK DE ALMEIDA. Filiação: PEDRO LINO DE ALMEIDA e JUVINA RITA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 14:00h.
JOSEFA EDUVIRGES DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ANTONIO MENINO DA SILVA e EDUVIRGES JOSEFA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 16:00h.
LAERTES TELES DE SOUZA, 84 ano(s). Filiação: ANGELO TELES DE SOUZA e ANA GONCALVES DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE QUITANDINHA, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
LELIS MISAEL VIEIRA, 87 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARISE TIKLE VIEIRA. Filiação: PEDRO VIEIRA e IDALINA MISAEL VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
LEONI CARDOOSO DE PAULA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGOSTINHO CARDOSO DE PAULA. Filiação: FRANCISCO JOSE SCHWANKA e FRANCISCA FARIA SCHWANKA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 17:00h.
LUIZ DIAS DE CASTRO, 91 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA EUGENIA DA SILVA DE CASTRO. Filiação: PEDRO DIAS DE CASTRO e AMELIA MARQUES DE CASTRO. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO COLONIA SÃO CARLOS, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
MARCO AURELIO FERREIRA, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO FERREIRA e ELLI ELDI GERHARDT. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ANTONIO MOREIRA DA SILVA. Filiação: TEODORICO GOMES DE OLIVEIRA e APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 13:30h.
MARIA ELISABETH MONTES NEVES, 81 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANTONIO DE CASTRO NEVES e DIOGUINA PONTES NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 19 de setembro de 2025.
MARIA LEONI ALVES DE PAULA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO ALVES DE PAULA. Filiação: LUIZ CANDIDO DA SILVEIRA e LINA WOTROBA DA SILVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO INTERIOR DE RIO NEGRO PR, sábado, 20 de setembro de 2025.
MARIA OLINDA DE LIMA, 97 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: PEDRO FERREIRA DE LIMA. Filiação: JOSE ALEIXO NOGUEIRA e SILVINIA FERREIRA LEMOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 17:00h.
MARINA SATIKO DEMOCHOSKI, 64 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE CARLOS DEMOCHOSKI. Filiação: KAZUAKI TAZOE e YOSHIKO TAZOE. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:30h.
MIGUEL CIRILO DAS NEVES, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA GLACY DAS NEVES. Filiação: JOSE CIRILO DAS NEVES e MARIA LUIZA CIRILO DAS NEVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 16:30h.
NEUSA ALVES CAMPOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTO DE SOUZA CAMPOS. Filiação: JOSE ALVES DOS SANTOS e EVA BARBOSA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 17:00h.
OSVALDO PEDRO MILITAO, 73 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ZENIR DE MEDEIROS. Filiação: PEDRO DOMINGOS MILITAO e MARIA MOISES MILITAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 às 17:00h.
PAULO SERGIO VIGO, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ELIZABETH JOANA VIGO. Filiação: RAUL VIGO e GLACY ADAHIR MACHADO VIGO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 16:00h.
ROSANE ROMAN, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLIMPIO ROJAS e MARIA LUISA ROJAS ROMAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 11:00h.
SILVIA CELIA SILVA DE RAMOS, 51 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Cônjuge: EDEGAR FERREIRA DE RAMOS. Filiação: ARISTIDES DA SILVA e IRACI COSTA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 12:00h.
VANESSA ZANIN ROCHA, 46 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: INACIO DE OLIVEIRA ROCHA e NILZA ZANIN ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 19 de setembro de 2025 às 11:30h.
