Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (18)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ACACIA CONCEICAO DA LUZ DOS SANTOS, 80 ano(s). Filiação: JOSE DA LUZ ROCHA e DONETE DA CONCEICAO ROCHA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 19:00h.

ADILSO ROMAN DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) FINANCEIRO. Cônjuge: CICERA NOVAIS DOS SANTOS ROMAN. Filiação: JOSE ROMAN MEDINA e LAZARA HONORIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

AMAURI TELMAN, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROSA MARIA ANJOS TELMAN. Filiação: ALEXANDRE TELMAN e JOVITA LUQUETTA TELMAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 14:00h.

ANARDINA MARIA ROVER, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO UKRAINSKI. Filiação: PEDRO ROVER e ANA NELSI MARTIM ROVER. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

ANNA MEGGER WOTECOSKI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE WOTECOSKI. Filiação: ALEXXANDRE MEGGER e ANNA MEGGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 17:00h.

ANNA STABEN, 97 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: CAROLINA BOGANIKA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 09:00h.

ANTONIA MARIA BORTOLOZO LOPES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO FERREIRA LOPES. Filiação: MARIO BORTOLOZO e LAURA MORESCHI BORTOLOZO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 14:00h.

BEATRIZ PICINELI BASTOS, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: HUMBERTO PILOTO BASTOS e TEREZA PICINELI BASTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

BRUNO TAVELLA, 83 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: VALDEREZ DOS SANTOS TAVELLA. Filiação: ANTONIO TAVELLA e ANGELINA DE MARCHI TAVELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

CIRLENE DOS REIS, 54 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: JOAO DOS REIS e CLEIDE FERREIRA DOS REIS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 18 de julho de 2025.

DANIEL PRESTES RIBAS, 41 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO PRESTES RIBAS e NEUSA DO ROCIO BUAVA RIBAS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:30h.

ERILDO LOCKS, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ENIDES TARDETTI LOCKS. Filiação: PEDRO LOCKS e UMBELINA NEVES LOCKS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 15:00h.

FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JEANE PEREIRA DE ARAUJO SILVA. Filiação: OTAVIO SILVESTRE DA SILVA e BENEDITA ANIZIA DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 19 de julho de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (18)

HELENA AGNES URSULA NOACK DIEDRICH, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LEO ROBERTO DIEDRICH. Filiação: FREDERICO OTTO WALTER NOACK e AGNES NOACK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 18 de julho de 2025.

HERCILIA PEREIRA CAMARGO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCY CAMARGO. Filiação: JAQUELINO PEREIRA e JULIA ROMOALDO DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 10:00h.

IVANILDA GENOVEZZI VIEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PLINIO VIEIRA. Filiação: PEDRO GENOVEZZI e EUDOXIA LEITE GENOVEZZI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 18 de julho de 2025.

JEFERSON DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOEL DO SANTOS e SILVANIRA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

JOAO ALVES DE FREITAS, 79 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ZENEIDE MIGUEL DE FREITAS. Filiação: ANTONIO ALVES DE FREITAS e MARIA SUBETIL DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 15:00h.

JOSE ATAIDE DOS REIS, 62 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ATAIDE DANIEL DA SILVA e MARIANA ROSARIA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE RENI DE QUADROS, 69 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: SEBASTIAO DE QUADROS e MARIA TEREZINHA DE QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

LIA MARA DA CRUZ SANTOS, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: CONRADO PEREIRA DOS SANTOS e HIRAIDE DA CRUZ SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 18:00h.

LUCIA BRASSANINI, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVARO JOSE KORNE. Filiação: NATAL BRASSANINI e MARIANA BRASSANINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 18 de julho de 2025.

LUIZ CELSO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EUCLIDES FEMIANO DA SILVA e MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 18 de julho de 2025.

MADALENA FERREIRA GOMES, 75 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO RIVADALVA GOMES. Filiação: LINDOLPHO FERREIRA e MARIA ALVES MACHADO. Sepultamento: CRISTO REI, sábado, 19 de julho de 2025 às 16:00h.

MANOEL PEREIRA DO LAGO, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: TEREZINHA PENAFIEL DO LAGO. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DO LAGO e ELVIRA CORREIA DO LAGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 18 de julho de 2025.

MARCO ANTONIO DA SILVA FIRMINO, 34 ano(s). Filiação: ELISABETE DA SILVA FIRMINO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 14:00h.

MARIA DE LOURDES BARBOSA LIMA DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARY LEOPOLDINO DE SOUZA. Filiação: MANOEL BARBOSA MACIEL e MARIA LIMA BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 13:30h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (18)

MARIA DE LOURDES LINDENBERG, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERVINO LINDENBERG e METHA LINDENBERG. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 12:00h.

MARIA DO CARMO NUNES CARDOSO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ZEFERINO CARDOSO. Filiação: WALDEMAR CUSTODIO NUNES e ANTONIA LEOPOLDINA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

MARIA GONCALVES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARISTOTELES GONCALVES e AMELIA BORGES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 09:30h.

MARIA LIMA KLOSOVISKI, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE KLOSOVISKI. Filiação: VITOR LIMA e LEONOR DA SILVA LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA LUIZA DE ALMEIDA CESAR, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARLUS CHESNEAU LENZ CESAR. Filiação: RAUL ALMEIDA e THUSNELDE MULLER D ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 17 de julho de 2025.

MARLI AFONSO TABORDA ARAUJO, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: DINARTE IASCHEVITZ. Filiação: OVIDIO AFFONSO TABORDA e ROSA AFFONSO TABORDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 10:30h.

MELITANA MARTIM DAL NEGRO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUILHERME DAL NEGRO. Filiação: THEODORO MARTIM e ANGELINA MARTIM. Sepultamento: CEM MUNICIPAL SAO JOSE DOS PINHAIS, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

NAIR GEQUELIN FEDALTO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS FEDALTO. Filiação: JOSE GEQUELIN e VIRGINIA DALLAGRANA GEQUELIN. Sepultamento: CEM COLONIA REBOUCAS, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

NILSON BECKER, 59 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: ERICH BECKER e ERNA VANZUIT BECKER. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANO, sexta-feira, 18 de julho de 2025.

ODETE FERNANDES DOMINGUES, 78 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: PAULO PEREIRA DOMINGUES. Filiação: FRANCISCO FERNANDES e FRANCISCA PINHEIRO FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:00h.

OSMAR MARTINS DA COSTA, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: BENEDITA MARIA DE ALMEIDA MARTINS DA COSTA. Filiação: ODENYR EPITACIO MARTINS DA COSTA e LEONOR LUZ DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 11:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (18)

PEDRO PEPES RIBAS, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DENISE MARIA WERNER RIBAS. Filiação: JOAO GUIMARAES RIBAS e LEONOR PEPES RIBAS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 17:00h.

PEDRO TOMACHESKI SOBRINHO, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Filiação: ALFREDO TOMACHESKI e JOSEFA MEGUER TOMACHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 15:30h.

RITA SIQUEIRA DA CRUZ, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ELISTO DA CRUZ e GERTRUDES DIAS SIQUEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 15:00h.

ROSELI FATIMA SILVA BENEDETTI, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: LEONILDO BENEDETTI. Filiação: GEASI SEVERINO DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30h.

RUBENS DARIO DOS PASSOS, 88 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: MARIA DO CARMO DE CASTRO. Filiação: JOSE ALCIDES DOS PASSOS e ANALDINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 10:00h.

RUBENS VIANA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: REGINA VIANA. Filiação: MIGUEL VIANA TORRES e MARIA MORETE VIANA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 16:00h.

SANTINA LOPES POMIN, 84 ano(s). Filiação: ANTONIO LOPES MARTINS e ANA MARIA MARIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 11:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (18)

STELLA CABRAL GHENOV, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDICTO LAIO CABRAL e ERMENEGILDA CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 17:00h.

TADEU MARTINS VEDAM, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA DE JESUS VEDAM. Filiação: HUMBERTO VEDAM e DEJANIRA MARTINS VEDAM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 01:00h.

VANIRA DA APARECIDA BINI, 58 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: ALBERTO BINI e MADALENA MARTINS BINI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 10:00h.

WALDOMIRO DO AMARAL, 63 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: FLORISVAL DO AMARAL e LEY FERNANDES DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 18 de julho de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (18)