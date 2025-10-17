Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (17)
APRIGIO JONAS RAMOS, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: CUSTODIO RAMOS SOBRINHO e LAURA DE CARVALHO RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
ARCIDIO ROMEU STAROY, 73 ano(s). Filiação: TEODORO STAROY e VANDA TEREZA KLENK STAROY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA NETO, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA ALVES. Filiação: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA e ADELAIDE FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
DALMIRO MINERVE, 77 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: MARIA DAS GRACAS MOTA MINERVI. Filiação: SEBASTIAO MINERVE e ANA VENCIO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
DIETER HENNING, 75 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: HEIDY LINGNER HENNING. Filiação: DIETER HENNING e WALLY HENNING. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
DIONE TERESINHA E SILVA SIMOES, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JONAS RICARDO E SILVA e CATHARINA STONOGA E SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 18 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
DIVAIR DE JESUS FURTUOZO, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IONE APARECIDA MARTINS. Filiação: ALFREDO FURTUOSO e EZIDIA ELIAS DA ROSA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
DORICO FRANCO DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JANDIRA REMIGIO DE SIQUEIRA. Filiação: BENEDITO FRANCO DE FREITAS e MARIA MENDES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 18 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
EDSON MARTA DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: EUZINHA ANTONIA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO EMILIODE OLIVEIRA e MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
FATIMA DA SILVA SOUZA, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTENOR FRANCO DA SILVA e MARIA DA LUZ DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
HELEN CASSIANE ALVES DA MAIA, 48 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: ADIR ALVES DA MAIA e MARIA JOSE MARCHIORO DA MAIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
ILZA MARIA RIBEIRO ALCANTARA, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OSORIO SEBASTIAO RIBEIRO e IDA CANDIDO RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
IOLANDA DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: ANILBERTO ASSIS DOS SANTOS. Filiação: OSVALDO HOEFELMANN e NAIR GOULART HOEFELMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 21:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
JOAO AIRTON DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GENIRA MACIEL DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
JOAO SEBASTIAO ALVES, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ZENAIDE DOS SANTOS ALVES. Filiação: CLARINDA ALVES CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 16/10/2025.
LEONIR DOS SANTOS CARDOSO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CARDOSO. Filiação: NORBERTO NUNES DOS SANTOS e ERNESTINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
LINDINALVA DOS SANTOS PAZ, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE JESUS FERREIRA PAZ. Filiação: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS e MARIA VENTURA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 18 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
MARLENE CASSI MOREIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGENOR CARDOSO MOREIRA. Filiação: PASCOAL FIORAVANTE GALLINA CASSI e LIDIA GALLINA CASSI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
MAURILIO PENASSO, 67 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLENE VIEIRA PENASSO. Filiação: JOAO PENASSO e NAIR MARCHIOLI PENASSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
OLIVERIO CACHINSKY, 85 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IVONE GRUTTER CACHINSKI. Filiação: JOAO CACHINSKI e EUGENIA DA SLVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
ROMILDA GOSENHEIMER, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AUGUSTO GOSENHEIMER. Filiação: ANGELO DEMARCHI e MARIA DILIA FORTUNATO DEMARCHI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/10/2025.
SAMARA GODOI GOULART RODRIGUES, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOAO BATISTA RODRIGUES. Filiação: MANOEL RODRIGUES GOULART e LEONILDA CELECINA GODOI GOULART. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 09:15h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
TEREZINHA CARRAO ANDRADE, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE e NATALIA CARRAO DE ANDRADE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
VALDECI SALETE VICARI, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: NESTOR UMBERTO VICARI e LOURDES HAIDEE GRANDO VICARI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
YONECO UEDA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: KENJI UEDA e KON UEDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 16/10/2025.
