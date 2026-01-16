ADRIANA APARECIDA BIACO CHAVES, 46 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Cônjuge: FERNANDO RODRIGUES CHAVES. Filiação: IRENE TEREZINHA BIACO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
AGLACIR BOSQUE CARVALHO, 83 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO CARVALHO. Filiação: HILDEBRANDO BOSQUE e MARIA KRAVISKI BOSQUE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ALCELIA SILVEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAURO SILVEIRA e NAILDE GREGORI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ARI NOGUEIRA, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARTA CAPETA NOGUEIRA. Filiação: JOSE NOGUEIRA e CLARA DE OLIVEIRA NOGUEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUN. ALEXANDRA – PARANAGUA – PR, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
CARLOS BASSETTI, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LEONEL BASSETTI e DOLORES FRANCOR. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
CENI MOREIRA FERREIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO BATISTA FERREIRA. Filiação: MATIAS MOREIRA DE SOUZA e MARIA JOSE MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (16/01)
CLEUSA MARIA DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VICENTE DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO JULIO DA SILVA e MARIA ROMANA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
DEJAMIR ANTERO EGEIA, 65 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: OLINDA NUNES DA SILVA. Filiação: JOAO GALERA EGEIA e BENEDITA IZABEL ANTERO EGEIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ELAINE DO PILAR MENDES DE FREITAS, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE CARLOS MENIGUETI DE FREITAS. Filiação: ARNALDO MENDES e ZILZA FIDENCIO MENDES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ELIETE PIMENTEL DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: DIRCEU PIMENTEL DA SILVA e NOEMIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ELZA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: BENJAMIMN CORDEIRO DOS SANTOS e MARIA BRANDT DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
HELIO SACHSER, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA SALETE ZIMMERMANN SACHSER. Filiação: JOAO SACHSER e PAULINA SACHSER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 16/01/2026.
IVANY MONTEIRO DE CAMARGO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO LOURENCO DE CAMARGO. Filiação: EDUARDO RODRIGUES MONTEIRO e ALMIRA LUIZA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
JOAO MARIA DE JESUS CARNEIRO, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIANE APARECIDA VIEIRA. Filiação: ALFREDO CARNEIRO DE CAMPOS e IRENE RIBEIRO DE CAMPOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 14:40h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
JOEL FAGUNDES MACHADO, 64 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: IVA DA SILVA MACHADO. Filiação: JOAO FAGUNDES MACHADO e NUEZA FAGUNDES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
LOIDE GOMES DO AMARAL, 66 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ALCIDES BEZERRA DO AMARAL. Filiação: SEBASTIAO GOMES DE MORAES e BENEDITA CONCEICAO DA SILVA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
MAEL SHIMIZU DA SILVA, 1 ano(s). Filiação: JONATHAN RONALDO VOOS DA SILVA e ANA CAROLINE EFFKO SHIMIZU. Sepultamento: CEMITERIO EM SAO MATEUS DO SUL – PR, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
MARIA APARECIDA PINHEIRO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR BUENO PINHEIRO. Filiação: CARLOS FERNANDES e MARIA IGNESIA CAVALLARI FAGUNDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
MARIA RAZERA MEZZOMO, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EURIDES MEZZOMO. Filiação: ANTONIO RAZERA e AFONSA RAZERA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
MARIO ONESIMO TELES, 82 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: MARIA IVONE BONFIM TELES. Filiação: JOAQUIM TELES DE OLIVEIRA e MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
MARLI APARECIDA MARQUES SILVEIRA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAIR SILVEIRA. Filiação: MOISES MARQUES e FRANCISCA PEREIRA MARQUES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
NATALIA DE SENNA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMERICO DE SENA. Filiação: DOMINGOS TARCILIO DE OLIVEIRA e ROZA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
NATALIO ALVES PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA IDAIR FERREIRA PEREIRA. Filiação: JOAQUIM PEREIRA NETO e GERALDINA ALVES MESSIAS. Sepultamento: CEMITERIO RIBEIRAO GRANDE – AGUDOS DO SUL – PR, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
NELSON HEY, 100 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: LEONY MASSOLIN HEY. Filiação: EDUARDO HEY e MARIA ROSA RICHTER HEY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
ROSANE CRISTINA MULLER, 54 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: HELIO JAIRO MULLER e RENATA MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
SILMARA APARECIDA DE AZEVEDO, 50 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Filiação: JOAO MARIA VIEIRA DE AZEVEDO e APARECIDA LOURENCO DE AZEVEDO. Sepultamento: CEMITERIO EM CALOGERAS – ARAPOTI PR, sábado, 17 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
SILVANA DO ROCIO BEGUETTO, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: GILBERTO JOSE BEGUETTO e IVANILDA BEGUETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
SOLANGE SPISILA VALESKO, 61 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: JAMES VALESKO. Filiação: ALOIS SPISILA e MONICA SKORA SPISILA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
TERESINHA MENDONCA AVELAR DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MARCOSDE OLIVEIRA. Filiação: VICENTE RIBEIRO DE AVELAR e ELZA MENDONCA AVELAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
VANEIDE DA SILVA COSTA, 52 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ALZENIR DE SOUZA COSTA e OLINDA DA SILVA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 15/01/2026.
