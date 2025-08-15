Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (15)
ADAO SANTANA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ANA MARIA SANTANA. Filiação: JOSE SANTANA e LEONILDA BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:00h.
ANA DE LOURDES CONSTANTINO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SANTOLINO CONSTANTINO. Filiação: JOAQUIM GABRIEL LOPES e MARIA DE LOURDES LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:00h.
ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS GELONI, 5 mes(es). Filiação: TIAGO GUILHERME SILVA GELONI e TAYNARA DOS SANTOS RODRIGUES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 10:00h.
ARMANDO DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: HELENA PATUCI DOS SANTOS. Filiação: JOAO ANTONIO DOS SANTOS e CONCEICAO DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 10:00h.
ARTHUR HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, 3 mes(es). Filiação: DOUGLAS RODRIGUES GOMES DOS SANTOS e JAYNE MARIANA SANTOS ANGELO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL EM ADRIANÓPOLIS, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 09:00h.
ARTHUR PEREIRA E OLIVEIRA FILHO, 85 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: LIDIA MARIA BINDO PEREIRA OLIVEIRA. Filiação: ARTHUR PEREIRA E OLIVEIRA e JACINTHA PEREIRA E OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 15:30h.
AZUIL ARBIGAUS, 83 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: PAULA ARBIGAUS. Filiação: VALDEMIRO ARBIGAUS e OTILIA ARBIGAUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 11:30h.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CORTES, 59 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ZOE DE OLIVEIRA CORTES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 14:00h.
CLAUDETE COLOMBAROLI HILLING, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HENG HILLING. Filiação: DOMINGOS COLOMBAROLI e NAIR ROSA COLOMBAROLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 16 de agosto de 2025 às 10:00h.
CRISTIANO ATHAYDE PRIMEIRO, 51 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FRANCISCO TORRES ATHAYDE e SUELI DE JESUS LIMA ATHAYDE. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 15 de agosto de 2025.
DARCY DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: IVETE DOS SANTOS. Filiação: BALDUINA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 15:00h.
DENILDA DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: APARECIDO DE OLIVEIRA e LEONTINA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 16:00h.
DIETER HERBERT BRANDES, 88 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Cônjuge: JANINA MARGARIDA BRANDES. Filiação: ALFREDO BRANDE e IRENE BRANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 13:30h.
EDSON LUIS DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: JOAO MARIA DE OLIVEIRA e IZULINA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICPAL BORDA DO CAMPO, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 16:00h.
ENI MAFFEI NARLOCH, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELESTINO ALOISIO NARLOCH. Filiação: FERDINANDO MAFFEI e CELESTINA ALBINI MAFFEI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 15 de agosto de 2025.
EUDE DA CRUZ MARTINS, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DEYSE MARIA PEREIRA DE SOUZA. Filiação: JOSE PEDRO MARTINS e RUTH DA CRUZ MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 15:00h.
EVA APARECIDA OLESKOW MOISES, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL CARLOS MENDES. Filiação: ALOISE OLESKOW e CARMELINDA OLESKOW. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:30h.
IEDA RAQUEL LIBERATO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IVAN RAPHAEL DOMANSKI e RACHEL NESTER DOMANSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, sexta-feira, 15 de agosto de 2025.
IZAQUEU DUARTE, 65 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: NEIDE LAVRATTI. Filiação: ORLANDO DUARTE e APARECIDA MARTIMIANO DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 16:30h.
JORGE LUIZ PEDROSO FERREIRA, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JORGE PEDROSO FERREIRA e AMELIA PEDROSO FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOZANI PRADO SANTOS, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AIRTON BORGES DOS SANTOS e ZANI PRADO SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025.
LEONILDA MARTINS ZANCANELLA, 51 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: EUCLIDES ZANCANELLA e MADALENA MARTINS ZANCANELLA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 15:00h.
LEZIA DE OLIVEIRA VIANNA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA e MANOELA CARLA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 14:00h.
LIANE THEISS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ILMO BUELCK e WILMA BUELCK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 15:00h.
LOURDES DE SOUZA LOPES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO SANTIAGO LOPES. Filiação: ONOFRE IBEIRO DE SOUZA e BENEDITA DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 17:00h.
LUIZ ANTONIO D AMARAL, 63 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSEOAMYR D AMARAL e DORITA GRAZZIELA FRUTOS D AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 16:00h.
LUIZ FELIPE WIACEK, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DANIEL WIACEK e LUZIA WOLOSCHEN WIACEK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARIA LUCIA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: HELIO GIOVANI DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO GUILHERME DA SILVA e MARIA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GREGORIO RODRIGUES DOS SANTOS e LAURA BARBARA DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 15 de agosto de 2025.
MARIA ROSA DOS SANTOS ARAUJO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADEU ARAUJO. Filiação: PATROCINIO JOSE DOS SANTOS e FRANCISCA RAIMUNDA DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 09:00h.
MARIO BATISTA SEIXAS, 72 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Filiação: JOSE BATISTA e MARGARIDA ZUCHELLI BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 14:00h.
MAURO SHIGUEO TUCAZAKI, 72 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: HELENA YUMIKO TUCAZAKI. Filiação: FUGIO TUCAZAKI e MARIA TUCAZAKI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 17:00h.
MORENA VIEIRA DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JAYME GONCALVES DO NASCIMENTO e AURORA VIEIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 15:00h.
OSWALDO CALDEIRA, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: APARECIDA FRANCISCA CALDEIRA. Filiação: JOSIAS CALDEIRA e OTILIA KIDA CALDEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 15 de agosto de 2025.
PAULO ROBERTO CORDEIRO, 64 ano(s). Cônjuge: MARIA SENIRIA LIMA SILVA CORDEIRO. Filiação: JOAO CORDEIRO e MARIA CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 09:30h.
PAULO ROBERTO SILVA COSTA, 71 ano(s). Filiação: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA COSTA e OLGA SILVA COSTA. Sepultamento: DIRETO, sexta-feira, 15 de agosto de 2025.
PEDRO ALEXANDRE DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CLEUZA SILVINO DA SILVA. Filiação: JOAO ALEXANDRE DA SILVA e IZABEL MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 14 de agosto de 2025.
PSALMOS CARDOZO, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: LAURECY LAURA CARDOSO. Filiação: GENESIO SETEMBRINO CARDOZO e IZABEL CONSTANTINA CARDOZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 17:00h.
ROMILDA DE ALMEIDA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SEBASTIAO ANTONIO DE ALMEIDA e APARECIDA COMINE DE ALMEIDA. Sepultamento: PONTAL DO PARANA, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 16:30h.
ROSA STOTSKI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: STEFANO STOTSKI e FELICIA STOTSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 15 de agosto de 2025.
VALDECI PEREIRA DE ANDRADE, 58 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE e MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ DE ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 15:00h.
VILMA APARECIDA RORHBACHER VENDRAMIN, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SUELIO ANTONIO VENDRAMIN. Filiação: JOAO RORHBACHER e JUDITE QUANDT RORHBACHER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:00h.
ZILDA RANGEL DE ABREU, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAPHAEL RANGEL DE ABREU. Filiação: JULIAO DE SOUZA PINTO e FRANCISCA DE SOUZA RANGEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 16:00h.
