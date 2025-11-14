Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (14/11)
ADEVALDO RAMOS NASCIMENTO, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: GERMANO RAMOS DO NASCIMENTO e BENICIA RAMOS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ANTENOR ALESSI, 81 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: MARIA JOSEFA ALESSI. Filiação: SANTO ALESSI NETO e LUCIA MARIA CHIQUITO ALESSI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
CARMELINA MARIA ROCHA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONIRDO JOSE ROCHA. Filiação: FRANCISCO JOSE DE BRITO e SEBASTIANA MARIA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
DAVI VELOSO DA CRUZ, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LUCELEIDE TEIXEIRA DA CRUZ. Filiação: BRAS VELOSO DA CRUZ e FRANCISCA MINERVINA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
DJANIRA MACIEL DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO VELOSO DOS SANTOS e ILETA MACIEL PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO CAPIVARI EM COLOMBO PR, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ELISABETH DO ROCIO DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL SANTINO DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (14/11)
ELIZABETH MULLER, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MULLER e IVETE PAULUS MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ELUIR DIAS MACHADO, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRIS ROSILDA DIAS MACHADO. Filiação: JAIME DIAS MACHADO e MARIA DIAS MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ESTEFANI VITORIA KLOSSOWSKI, 1 dia(s). Filiação: HELITON KLOSSOWSKI e PAOLA THAIS GUIMARAES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IRATI PR, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
EVERTON D ASSUNCAO, 35 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE VIANA D ASSUNCAO e MARIA DE LURDES VIANA D ASSUNCAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 15 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/11/2025.
HELENA FATIMA RIBEIRO, 84 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: FRANCISCO PINTO RIBEIRO e LUZIA DURO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
JACIRA BENEVENUTO, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO BENEVENUTO e CONCEICAO VIEIRA BENEVENUTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
JOAO VIERA, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA CREUZA DA SILVA VIEIRA. Filiação: CICERO VIEIRA NOIA e MARIA JOSE DOS PRAZERES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 13 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
JORGE LUIS CEDENO MATEY, 58 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JORGE EUSTACIO CEDENO OLLER e ERNESTINA FELICIA MATEY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 15 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (14/11)
LUIZ CARLOS CARDOSO, 54 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE MARIA CARDOSO e DORVALINA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ABI LOURENCO TEIXEIRA. Filiação: OSMAR DOS SANTOS e MARIA AMELIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BONIFACIO DE OLIVEIRA. Filiação: INACIO FELIZ DA SILVA e HOSANA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
MARIA DOS SANTOS JACOB DE AZEVEDO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE DE AZEVEDO. Filiação: MANOEL JOAO JACOB e ALBERTINA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 15 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (14/11)
MARIO PORTO DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ORAIDE AUGUSTA DA SILVA. Filiação: EDITE PORTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
MARIO ROBERTO DA SILVA, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA TEREZA DE CAMPOS DA SILVA. Filiação: SEVERINO ALVES DA SILVA e ETELVINA BERNARDO DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
MONICA PINTO STAREPRAVO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONARDO STAREPRAVO e NEUZA PINTO STAREPRAVO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
NATAN MACHADO, 25 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Filiação: GENECI DE LOURDES MACHADO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
NIVALDO ROSA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: CLEIDINEA AMADEU DA SILVA. Filiação: JOSE ROSA DA SILVA e LAZARA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
PAULO MARCIO DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Filiação: VENERANDO DE OLIVEIRA e TEREZINHA BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
REINALDO THOME RIBEIRO GAMA, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA SALETE SOARES GAMA. Filiação: LEONARDO TEODORO GAMA e ELIPHA JONAS RIBEIRO GAMA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO – CARLOPOLIS/PR, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
RENE JOSE RODRIGUES, 85 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: JULSEMARY RODRIGUES. Filiação: ROBERTO JOSE RODRIGUES e MARIA DO CARMO PONTES RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ROSA VAZ GOMES ANACLETO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CANTILIO ANACLETO. Filiação: MARIA LUZ GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
ROSALIA JOSE DA SILVA ROCHA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HENRIQUE JOSE DA SILVA e MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
SANDRA MARCIA FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ONEO FERREIRA e MARIA BARBOSA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 15 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 13/11/2025.
SANTIAGO MAGALHAES DIAS, 3 mes(es). Filiação: ROGERIO DIAS NOGUEIRA e ILZA DA SILVA MAGALHAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
SELSON FRAGOSO, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: EULALIA CASTRO FRAGOSO. Filiação: ANALIO FRAGOSO e EMILIA FERREIRA FRAGOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
VANESSA IZABELE MOREIRA, 43 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: FRANCISCO AMARO MOREIRA e ALMERI MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 às 21:00h. Data do Falecimento: 13/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (14/11)