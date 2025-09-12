Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (12)
AILTON MAGALHAES, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NATALIA CORREA MAGALHAES. Filiação: BELARMINO MAGALHAES e ANA MARTA RICHTER. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE MAFRA – SC, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANA RODRIGUES DIAS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIVINO FRANCISCO DIAS. Filiação: JOSE CARDOSO DOS SANTOS e MARIA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 16:00h.
ANGEL JOSE ANTONIO MATE, 71 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARA REGINA ALBINI MATE. Filiação: BERNARDO MATE e JULIA GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANTONIO FERREIRA GUEDES, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VERA LUCIA PADILHA GUEDES. Filiação: JOSE FERREIRA GUEDES e MARIA CACILDA FERNANDES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 15:00h.
BENEDITO ALVINO CANJERANA, 69 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Filiação: GREGORIO PEREIRA CANJERANA e ANA MARIA CANJERANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 12 de setembro de 2025.
CASTORINA NAPOLEAO MOREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO DE ARAUJO MOREIRA. Filiação: PEDRO MARTINS NAPOLEAO e LAUDELINA DOS SANTOS NAPOLEAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 15:30h.
DELI SIQUEIRA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LAURI DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO SIQUEIRA e FRANCISCA ALVES SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
DORINDA RICHERT, 94 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: OSVALDO RICHERT. Filiação: PASQUALINA MOSCARDI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de setembro de 2025.
FLAVIA MENEGHETTI MOREIRA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARIO MACHADO MOREIRA. Filiação: JOSE ERNESTO MENEGHETTI e ARGENIA MATTIOLI MENEGHETTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
FRANCINE RUMOR BORGES, 39 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARCELO BORGES. Filiação: MERCIO MOACIR RUMOR e LEONI TERESINHA RUMOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 16:30h.
FRANCISCA IRANI ALVES OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO CASIMIRO DE OLIVEIRA e FRANCISCA CASIMIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de setembro de 2025 às 18:00h.
FRANCISCO MARIO BELOTTI, 101 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: ANNA BALMANN BELOTTI. Filiação: SALVADOR BELOTTI e JUSTINA BELOTTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
GERALDO CREMA, 72 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: REGINA CELIA SILVA FONSECA. Filiação: LUIZ CREMA e ADILES CHERUBINI CREMA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
HELENA DARAGO DALLA POLA, 96 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO DALLA POLA. Filiação: BAPTISTA DARAGO e MARIA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 17:00h.
ILZA PEREIRA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LUIS AMBROSIO DOS SANTOS. Filiação: BENEDITO PEREIRA e DIRCE LOPES PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 12:00h.
INEZ MARLI PEREIRA MARTINS, 86 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: UBIRATAN MARTINS. Filiação: JOAO PEREIRA LIMA e HELENA FEDACK PEREIRA LIMA. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 15:00h.
ISAAC VINICIUS VIANA DE LIMA DA SILVA, 22 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LINCOLN ROBERTO DA SILVA e APARECIDA ROCIO VIANA DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 13:00h.
ISABELA SYRING MIRANDA, 1 dia(s). Filiação: BRENO NEVES DE MIRANDA e VANESSA SYRING MIRANDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
IZAURA DE FRANCA PALHANO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO CORREIA PALHANO. Filiação: JORGE ZACARIAS DE FRANCA e MARIA MACIEL DE FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
JOAO DILSON DE OLIVEIRA REIS, 66 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA HELOIZETE DO ROCIO MARTINS DO REIS. Filiação: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA REIS e MARIA ODILA DE BOMFIM REIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
JOSE ADILAR ARAUJO VALERIO, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EUNICE RODRIGUES VALERIO. Filiação: FLORICIO VALERIO e LEONTINA ARAUJO VALERIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 18:00h.
JOSE MOACIR DO NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: NESTOR COUTINHO DO NASCIMENTO e ERMEZENDA LIDIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 16:00h.
JOSEFA DE JESUS DOMINGOS FERREIRA, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JAIRO GOMES FERREIRA. Filiação: CICERO DOMINGOS DE BARROS e EUDOCIA RODRIGUES DE BARROS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 16:30h.
KAUA DOS SANTOS DA COSTA CARDOZO, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CELSO ROGERIO DA COSTA CARDOZ e DAIANE MEDINA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
KLEBER BOHNENSTENGEL DA COSTA, 21 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: KLEBER CHAGAS DA COSTA e DEBORA TAVARES BOHNENSTENGEL COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 12 de setembro de 2025.
LIVIA MAITE DE FRANCA DE ANDRADE, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: ALISSON JOSE FARIA DE ANDRADE e LAIZA RAIANE DE FRANCA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 09:00h.
LUIZ CARLOS DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE MARIA DA SILVA e MARIA DIONIZIA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ PR, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 08:00h.
MARCOS ANTONIO MODESTO, 65 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: TANIA DIONEIA ALVES MODESTO. Filiação: JOAO MODESTO e ANTONIA MACIEL MODESTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 10:30h.
MARIA CORDEIRO GARCIA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DORIVAL ALVES. Filiação: JOAO CORDEIRO e REASILVA MACIEL CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 11:20h.
MARIA DA COSTA BARROS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ DA COSTA BARROS e VITORIA PEDROSA DE BARROS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 10:30h.
MARIA RODRIGUES SCHAMNE, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMIR SCHAMNE. Filiação: JUSTINO RODRIGUES e EMILIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARLI TEREZINHA DE PAULA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BARBOZA DE PAULA. Filiação: PEDRO CARVALHO DOS SANTOS e LYDIA LAURITA MEISTER SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 13:00h.
MAURILIO CAMILO, 65 ano(s). Filiação: JOSE CAMILO e APARECIDA MANSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
NAIR BREDA, 78 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: REINALDO BREDA e VERONICA GORSKI BREDA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
NEIVA DORACI RAMOS MAUS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR MAUS. Filiação: OSVALDO BARBOSA RAMOS e MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 16:30h.
OVIDIO NOGUEIRA DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ODETE DOS SANTOS DE SOUZA. Filiação: JOSE NOGUEIRA DE SOUZA e IZALTINA RAMOS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
PAULO LINO, 85 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: LOURDES MARIA LINO e GENOEFA ALCINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
PEDRO JOAO COPINI, 85 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Filiação: RICARDO DYALMO COPINI e ANNA AMANDA COPINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
REGINA MARIA SMENTIKOVSKA MARGOTI, 90 ano(s). Profissão: PREPARADOR(A). Cônjuge: OLINDO MARGOTI. Filiação: ANTONIO SMENTIKOSKA e FELICIA SMENTIKOVSKA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
ROSELI MIRANDA GANZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAIR GANZ. Filiação: GRATULINO DINA MIRANDA e JOANITA KOHLS MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 16:00h.
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: ARLINDO RODRIGUES DA SILVA e MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
SONIA ODETE FERRARI, 60 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: WALDEMAR FERRARI e MARLI TERESINHA FERRARI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 16:00h.
SUELLEN CORREA DE LARA, 35 ano(s). Profissão: NUTRICIONISTA. Filiação: ROGERIO ARCANJO DE LARA e NADIRLEY SEBA CORREA DE LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
VALDIR DOS SANTOS, 76 ano(s). Cônjuge: MARIA MARGARIDA BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: ALVINO DOS SANTOS e IRENE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 17:00h.
VERA LUCIA WESOLOWICZ, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BAZILIO WESOLOWICZ e MELANIA PETRYSZYN WESOLOWICZ. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 às 18:00h.
WANDERSON RODRIGUES, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SALETE MENCATTO RODRIGUES. Filiação: JOAO RODRIGUES FILHO e OLANDA DUTRA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 às 11:00h.
