Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (12/12)
ALINOR ROSELLA, 80 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: MARLISA ROSELLA. Filiação: FIRMINO ROSELLA e EROTILDE ROSELLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
ALMERINDA DO CARMO MESQUITA, 81 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: LUIZ ALBERICO MESQUITA e MARIA APARECIDA MESQUITA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
ANGELA MENEGHELLI MICHELETTO, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: PEDRO LEODI MICHELETTO. Filiação: CESARIO MENEGHELLI e MAGIBA MARIA MILHORETTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
ANTONIA GOMES DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA e FRANCELINA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
CASTORINA APARECIDA GOMES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SANTOS GOMES e NAIR CARNEIRO GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
EDENIR FRANCA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ESTEVAM DE FRANCA e MIRIAN FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
ELIE SABA MOUCHBAHANI, 95 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IVETTE MOUCHBAHANI. Filiação: SABA MOUCHBAHANI e EMILIE MOUCHBAHANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
GERTRUDES APARECIDA CRUZ, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARACI DA CONCEICAO SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
HERCILIO CORREIA, 94 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARIA RIBAS CORREIA. Filiação: ANTONIO JOSE CORREIA e JOANA MARIA FORTUNATO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
IRENE CONCEICAO DA SILVA TEIXEIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO PINTO TEIXEIRA. Filiação: ANTONIOBARROS SILVA e MARIA JOSE DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
JASON ANTONIO DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: OLINDINA DOS SANTOS. Filiação: TEREZA ANTONIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
JOAO MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Cônjuge: MARIA BERNADETE AGUIAR DE OLIVEIRA. Filiação: ASSIS GONCALVES DE OLIVEIRA e DOLARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 11/12/2025.
JOSE GERALDO MENEZES SILVA, 90 ano(s). Profissão: PERITO(A). Filiação: DURVAL QUINTINO MENEZES e QUITERIA GOMES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 18:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
JOSE NADIR DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Cônjuge: ROSEMERI CASTRO DE OLIVEIRA. Filiação: FLAVIO DE OLIVEIRA e IZAURA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
JOVENTINO CARLOS DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: NILDA FERRARI DOS SANTOS. Filiação: JOSE CARLOS DOS SANTOS e ABELINA CECILIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
LEONE ZONATO, 83 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELZA ZONATTO. Filiação: JOSE ZONATO e JOANA ALESSI ZONATO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
LUIZ CARLOS DE MORAES TOLEDO, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: RAQUEL BASCO TOLEDO. Filiação: JOSE AVELINO DE TOLEDO e TEREZINHA DE MORAES TOLEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
MARIO JORGE MILEK, 61 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: SORAYA MOURA MILEK. Filiação: JOSE MILEK e MARIA JOSE SILVA MILEK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
OSMAR FERREIRA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CARMEN FERREIRA. Filiação: APARICIO FERREIRA e MARIA DE LOURDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
OTHILIA SILVA MAXIMIANO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DAVID MAXIMIANO. Filiação: PAULINO MANOEL DA SILVA e LUIZA ANNA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
RAFAEL MACARIO DE SOUZA, 42 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SIVALDO MACARIO DE SOUZA e JOANA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
RISOLETA MOREIRA BOSCARDIN, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: NICOLAU BOSCARDIN. Filiação: ARISTOTELES MOREIRA DE SOUZA e ANGELITA DA ROHCA MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
SILVIO NADOLNY ROCKEMBACH, 78 ano(s). Profissão: OFICIAL. Cônjuge: CIBELE SALES JACOB ROCKEMBACH. Filiação: ROMUALDO ALUIZIO ROCKEMBACH e CECILIA NADOLNY ROCKEMBACH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
VANDERLEI VILHALBA MARTINES, 49 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: HERMES MARTINES e CONCEICAO VILHALBA MARTINES. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/12/2025.
VERA MARIA HEY, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OSWALDO SEBASTIAO HEY e ANA MARIA DA LUZ HEY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/12/2025.