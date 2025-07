Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (11)

ADELAIDE MILEK, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIONISIO MILEK. Filiação: GUILHERME MAZETO e MARIA SCREMIM MAZETO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

ALANDERSON ZIGOMAR CORREA DE NEGREDO, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LESLIE CORREA DE NEGREDO. Filiação: EIGONI CORREA DE NEGREDO e MARIA APARECIDA CORREA DE NEGREDO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 10:30h.

ALESSANDRA GONCALVES MARTINS LIMA, 44 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: RAFAEL DE ARRUDA LIMA. Filiação: JURACI GONCALVES MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 14:00h.

ALEXANDRE CAMPOS DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: REGIANE RODRIGUES FERREIRA. Filiação: CLAUDIOMIR RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DAS DORES CAMPOS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 12 de julho de 2025 às 10:00h.

ALEXANDRE TRIANDAFELEDIS, 44 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO NOGUEIRA DE SOUZA e CARMEM LYDIA SORIANO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

ALOISIO DE SOUZA, 77 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: TEREZINHA DE PAULA NEVES. Filiação: APRIGIO JOSE DE SOUZA e MARIA JUVENCIO DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 12 de julho de 2025 às 10:00h.

ALVACY TEREZINHA LIMA PIZZATO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARI TADEU PIZZATO. Filiação: JOAQUIM MATOS DE LIMA e THEREZINHA SANTOS FORTUNATO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 11:30h.

ANTONIO MONZAR PEREIRA, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: RAQUEL SILVA PEREIRA. Filiação: ARI PEREIRA e INEZ CLOTILDE CARVALHO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:00h.

ANTONIO PINTO DA COSTA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: AURORA ALVES CORREIA. Filiação: JOSE PINTO DA COSTA e REGINA MARIA DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 10:00h.

BERNARDO BRASILIO PEREIRA, 88 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARGARIDA DO ROCIO DIAS PEREIRA. Filiação: MANOEL BRASILIO PEREIRA e MARIA LIBANIA PEREIRA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 10:00h.

CACILDA LOPES CHINOLLI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DANIEL CHINOLLI e AURORA LOPES CHINOLLI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 11:00h.

CLAYTON PETTERLE, 98 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: WANDA PETTERLE. Filiação: LIVIO PETTERLE e LORY PETTERLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 17:30h.

CLEUDA CARDOSO, 76 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ONERIO CARDOSO e IRACINA LOUBACH CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:30h.

DANIEL OLICSHEVIS, 74 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: MARIA ELISA BETES OLICSHEVIS. Filiação: DEMETRIO OLICSHEVIS e CECILIA STAVITZCKY OLICSHEVIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 17:00h.

DORIVAL POLERA, 71 ano(s). Profissão: COMPRADOR(A). Cônjuge: WILMA CATARINA POLERA. Filiação: JOSE POLERA e NAIR MIGLIANTE POLERA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 10:30h.

EDA DO ROCIO FERREIRA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: PAULO ROBERTO CONCEICAO LIMA. Filiação: ANDRE FERREIRA DOS SANTOS e MARIA ROSA DA CONCEICAO OLIVEIRA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

EUNICE CARNEIRO MAGNO, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ALEXANDRE FONSECA MAGNO e MARIA PUREZA CARNEIRO SUBTIL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:30h.

FABIULA AVANCINI DE ANDRADE, 32 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALTAIR JOAO DE ANDRADE e ZELIA AVANCINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 09:00h.

FRANCISCO JOEL CALGARO, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO PRÓTESE DENTÁRIA. Cônjuge: SONIA YARA MILANI CALGARO. Filiação: MARINO CALGARO SOBRINHO e DORVALINA CALGARO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 13:00h.

HOSANA TEIXEIRA DA SILVA MARCOS, 52 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: ANDERSON MARCOS. Filiação: JOSE TEIXEIRA DA SILVA e ZORAIDE RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:30h.

IOLANDA ROSA GOMES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO GOMES. Filiação: HEITOR ROSA e PATROCINA FERREIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 17:00h.

IRIS DAS MERCES CARVALHO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO. Filiação: TIBURCIO CATOLINO DE OLIVERIA e ROMUALDA DAS MERCES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 10:00h.

JAIR RODRIGUES MARTINS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON MIRANDA MARTINS. Filiação: ATANAZIO JOSE RODRIGUES e MARIA LUIZA BITTENCOURT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de julho de 2025.

JEFERSON GONCALVES, 31 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ORESTES GONCALVES e MARIA APARECIDA FERREIRA GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de julho de 2025.

JOAO HILARIO RIBEIRO, 70 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIZA DA LUZ CARVALHO MARTINS RIBEIRO. Filiação: JOAO HILARIO RIBEIRO e TEREZA WIKUATI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

JOSE ADEMILSON RODRIGUES FERREIRA, 63 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: ARISTIDES RODRIGUES FERREIRA e HILDA TAQUES FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 12 de julho de 2025 às 13:30h.

JOSE ALOIS RIGLER, 65 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: ERNESTO RIGLER e GERTRUDES SMOGER RIGLER. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 10:00h.

JOSE GONCALES, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ZELIA AMERICO GONCALES. Filiação: FRANCISCO GONCALES e ANGELA BONILHA GONCALES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 22:00h.

JOSIANE WILKE, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANA MARIA WILKE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 11:00h.

LIDIANE RAFAELA DE OLIVEIRA DONA, 43 ano(s). Filiação: VALDERCI BALESTEROS DONA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DONA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUAPITA, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

LUCIA LUIZA DE PAULA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TEODORO ROMAO DE PAULA. Filiação: JOSE BAZZANI e REGINA MARCONSIN BAZZANI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 11:30h.

LUISA SCHUEDA VILAS BOAS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: FABIO YOSHIO VILAS BOAS e ALLANA MARJORIE SCHUEDA VILAS BOAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 11:00h.

LUIZ HENRIQUE CASAGRANDE, 54 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ANGELIANE DE FATIMA WESPIANSKI CASAGRANDE. Filiação: DOMINGOS NEURI CASAGRANDE e MAUREN DENISE ZILLI CASAGRANDE. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:30h.

MANUELA LUISA DE FRANCA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: HOELBER ALESSANDRO DE FRANCA e BIANCA STEFANY BUENO DE FRANCA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 10:00h.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA, 55 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIO AUGUSTO DE SOUZA e REGINA ZELIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 13:00h.

MARIA CASELLI FRANCO, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL GONZAGA FRANCO. Filiação: MIGUEL CASELLI e ANA ANITA CORREA. Sepultamento: CEMITÉRIO A DEFINIR, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

MARIA DO ROSARIO CIT MORAIS, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMARIO MORAIS. Filiação: JOSE CIT e ADELIA DA ROSA CIT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 10:00h.

MARIA ELOINA FERREIRA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES FERREIRA. Filiação: BENJAMIM ALCIDIO DA ROCHA e MARIA DAR DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

MARIA JULIA RABELO FERNANDES AGUIAR, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: PEDRO MAGALHAES AGUIAR e JUNIA CRISTINA FERNANDES. Sepultamento: CEMITERIO VARZEA DA PALMA, sábado, 12 de julho de 2025.

MARIA LUCIA PEPE STORELLI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILBERTO STORELLI. Filiação: VICENTE PEPE e MALFADA RISEGATO PEPE. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

MAURO NUNES DA MOTTA, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: RACHEL NUNES DA MOTTA. Filiação: OSWALDO NUNES DA MOTTA e ZILDA NUNES DA MOTTA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 11 de julho de 2025.

OSMAR TORRES ROSA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSMAR ROSA e CELIA TORRES ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 14:00h.

OSVALDO ANTONIACOMI, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: REGINA GONCALVES CHAVES. Filiação: ALBERTO ANTONICOMI e FRANCISCA PAMPUCH ANTONIACOMI. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA PRADO, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:00h.

PAULO SERGIO KUHLE, 58 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: ELIZANDRA CORREA DA MAIA. Filiação: EDGAR ERVINO KUHLE e MARIA TEREZA DE BRITO KUHLE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

RAQUEL RAZOTO DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: DARIO GONCALVES DA SILVA. Filiação: JOSE RAZOTO e JOSEFINA STRAUB RAZOTO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

REGINATO SCUISSIATTO, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARISTIDES SCUISSIATTO e IDETE SCUISSIATTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 09:00h.

RENUNCIR LUIZ KIATHOWSKI, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IOLITA KIATHOWSKI. Filiação: CASEMIRO KIATHOWSKI e HELENA TONET KIATHOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

RICARDO NOGUEIRA WERNER, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ALMIR PEREIRA WERNER e MARILENA NOGUEIRA WERNER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:00h.

RODOLFO ZLOTEK, 82 ano(s). Profissão: RELOJOEIRO. Cônjuge: IDES LEONEL ZLOTEK. Filiação: LADISLAU ZLOTEK e JOANA ZLOTEK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:30h.

ROSA GONCALVES DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ADAO CORDEIRO. Filiação: OTAVIO CIRINO DOS SANTOS e CANDIDA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 11 de julho de 2025.

SANDRA MARA SALGADO VIDAL, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ANTONIO CARLOS VIDAL. Filiação: VALDEMAR SALGADO e OTILIA SALGADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 17:00h.

SERGIO AUGUSTO LINHARES TEIXEIRA DE FREITAS, 88 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: BENTA SILVERIO TEIXEIRA DE FREITAS. Filiação: ANTONIO PAULINO TEIXEIRA DE FREITAS e CELIA LINHARES TEIXEIRA DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:30h.

SUELI DE GOES OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: GOVERNANTA. Cônjuge: SERGIO OLIVEIRA. Filiação: DOMINGOS PALHANO DE GOES e JUVELINA DE LIMA GOES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:00h.

TERESA DO ROCIO CORDEIRO SOUZA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEVINO DE SOUZA. Filiação: SILVIO PLANTES CORDEIRO e MARIA DA LUZ SOUSA CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:00h.

VALCIRA APARECIDA SIPRIANO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL ORIDES SIPRIANO. Filiação: NAO CONSTA e DELFINA FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 11 de julho de 2025.

VANESSA STORRER, 55 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RUBENS EMILIO STORRER e DRAGIZA TOMANOVIC. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:30h.

WILSON GAWLIK, 80 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: MADALENA GAWLIK. Filiação: WALDOMIRO GAWLIK e IOLANDA GAWILIK. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL ESPIÃO DAS ANTAS EM MANDIRITUBA PR, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:00h.

ZENAIDE CARVALHO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LORENCO DE CARBALHO. Filiação: JOAO PICOLLI e LUIZA PICOLLI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 16:30h.

