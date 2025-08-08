Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (08)
ALINE LUCIANE DAMASIO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: OLAVINA MARIA RITA DAMASIO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
ALTAMIRO AMANDIO, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA TEREZINHA DAMAS AMANDIO. Filiação: JOSE AMANDIO e JOVINA CONSTANTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 10:00h.
ANTONIO APARECIDO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: APARECIDA DE SOUZA SILVA. Filiação: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 14:00h.
ANTONIO PEREIRA DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO PEREIRA DA SILVA e MARIA RITA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
BENEDICTO ACACIO DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE JULIO DA SILVA e MARIA THEREZA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:30h.
BIANCA DE LIMA ALVES, 27 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO APARECIDO DE ASSIS ALVES e VERA DE LIMA ALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
CALEBE NUNES SANTOS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: RYAN BRUNO SANTOS e GIOVANNA VICTORIA NUNES DE MENESES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
CARLOS MARQUES DE LIMA, 77 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: NOELI TEREZINHA MARQUES DE LIMA. Filiação: GENESIO MARQUES DE LIMA e JOANA MARQUES DE LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 11:00h.
DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA, 27 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: EVERSON DE OLIVEIRA e ROSANGELA SANTOS DA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
DIRCEU BARBOSA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HERTA MARIA WEDEKIND. Filiação: EMILIO BARBOSA e DURVALINA PRESTES BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:00h.
EDMUNDO GERONYMO GELINSKI, 81 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: AMELIA MARIA PENDRAKI GELINSKI. Filiação: SILVESTRE GELINSKI e AMALIA WISNIEWSKI GELINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
EDNA BATISTA MIRANDA, 75 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ANTONIO BATISTA MIRANDA e SEVERIANA SANTA BARBARA MIRANDA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
ESTEPHANO LEONARDO, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: NAHIR TIBLIER LEONARDO. Filiação: ADAO LEONARDO e MARIA CHANDELIER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
EVALDO BARBOSA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE BARBOSA e DORVALINA ALVES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 11:00h.
FERES MERHY NETO, 74 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SOLANGE TRIGO. Filiação: ELUAR MOCELLIN MERHY e IVETTE SAPORSKI MERHY. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
FLORISVAL AMARO DE SOUZA, 91 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: RAILDA MESSIAS DE SOUZA. Filiação: ANTONIO AMARO DE SOUZA e FILOMENA ROSA PIRES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 19:30h.
HELENA MELCHIORI ROQUE, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ROQUE FILHO. Filiação: FRANCISCO MELCHIORI e MARIA PEREIRA MELCHIORI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:30h.
HOSENI MIGUEL DA SILVA MOREIRA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LUIZ ASTRIEL MOREIRA. Filiação: MIGUEL DA SILVA NETTO e MARIA PAULINO DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 10:00h.
IRENE BLUMEL, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTER GERHARDT BLUMEL. Filiação: OTTO KURH JUNIOR e BERTHA KUHR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 11:00h.
IVETTE ARRATA BOTELHO NEIA, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FRANCISCO BOTELHO NEIA. Filiação: MIGUEL ARRATA e AUGUSTA ARRATA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
JUSTA DA COSTA SANTOS, 84 ano(s). Cônjuge: GUIMAR SANTOS. Filiação: JOSE BATISTA DA SILVA e ADELIA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 16:30h.
LOURIVAL MARTINS DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ERONDINA MESQUITA DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO MARTINS DE OLIVEIRA e JUDITH GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JUVENAL ALVES DE OLIVEIRA e IVANY ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
LUIZ CARLOS FERNANDES, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CANDIDO FERNANDES e THEREZA GONCALVES FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
MADELEINE MARIA MADUREIRA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEO CESAR MANSO DA SILVA. Filiação: JOSE OCTAVIANO MADUREIRA e ROSALVA MADUREIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA CARMEN MARQUETE, 80 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ANTONIO MARQUETE. Filiação: PLACIDO MASSUQUETT e FILOMENA MASSUQUETTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARIA ISABEL QUARTAROLLI, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: WILSON QUARTAROLLI e IZOLDA QUARTAROLLI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA MARGARIDA DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: GERALDO PEDRO DA SILVA e MARIA ANTUNES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 14:00h.
MARIA VENAURA NEVES ARANDT, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LINDIOMAR ARANTES. Filiação: JOAO NEVES e ANA DE SOUZA NEVES. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARILDES FLORENCIA ELLER DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO BRITO DE OLIVEIRA. Filiação: JULIO ERNANI ELLER e AGUIMAR FLORENCIA ELLER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 18:00h.
MARIO GONCALVES DAMASCENO, 91 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO GONCALVES DAMASCENO e NAIR DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:00h.
MATEUS TOMAZ BEZERRA, 47 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA ISABEL DA LUZ BEZERRA. Filiação: PAULO FRANCA BEZERRA e MAURA MARIA TOMAZ BEZERRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:30h.
MENESCAL PENALBER MENEZES, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: CARLOS CORREA DE MENEZES e ALBANIZA PENALBER DE MENEZES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 17:00h.
MOISES CARLOS ALEXANDRE, 67 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: LILIAN MARQUES ALEXANDRE. Filiação: CARLOS LUCIO ALEXANDRE e ILSE THEREZA MATTHRS ALEXANDRE. Sepultamento: CEMITÉRIO DE NOVA JERSEY – EUA, segunda-feira, 11 de agosto de 2025.
NAIROVIS DE JESUS FLORES FIGARELLA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: RAMON ROSARIO FLORES e TERESITA DE JESUS FIGARELLA GARCIA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
NILCE YAYOI MORI HAYASHI, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: YOSHIHARU HAYASHI. Filiação: JUNSUKE MORI e MIYOKO YASUE MORI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
OCILIA BIAZOTTO PENITENTE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEUSNIL BASILIO PENITENTE. Filiação: LUIZ BIAZOTTO e LUIZA ZAFALAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
OSNI JOSE BERGER, 65 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: BENEDITA FABIANSKI BERGER. Filiação: JAURI RIBEIRO BERGER e OTACILIA PEREIRA BERGER. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTRE, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
OSVALDO OSCAR BOROWICZ SCHWEGWER, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELZA SCHWEGWER. Filiação: ROMAN SCHWEGWER e REGINA BOROWICZ SCHWEGWER. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, quinta-feira, 7 de agosto de 2025.
OZEI KMETIUK, 75 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: OSVANETE PACHECO KMETIUK. Filiação: JOAO KMETIUK e ANTONIA KMETIUK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:30h.
RAVENNA AILYN SANTANA, 2 mes(es). Filiação: DANIELLE DE SANTANA TURCO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 11:00h.
REGINA CELIA FERES KOWALCZUK, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO KOWALCZUK e REGINA FERES KOWALCZUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:00h.
REINALDO CEZAR DE FREITAS, 53 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: RENATO DE FREITAS e ROSITA MARIA KUTZHE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 10:30h.
ROSA BOARON RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVAIR BELLON RODRIGUES. Filiação: SANTO BOARON e LUCIA ZANIN BOARAN. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
SONIA MARIA VITOR OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO. Filiação: CREUZA VITOR. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 13:00h.
TEREZA CRISTINA BISS, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NOELIOS TADEU BISS. Filiação: TEODORO KOVALSKI e LEOCADIA PALMER KOVALSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 13:00h.
TEREZINHA DE FATIMA THIOPHILO SIQUEIRA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO COSMO SIQUEIRA. Filiação: PEDRO THIOPHILO e ODILIA MARTINS THIOPHILO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
TEREZINHA MIGUEL STEFANOVICZ, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MIGUEL STEFANOVICZ SOBRINHO. Filiação: FREDERICO MIGUEL e VALERIO MIGUEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
THEREZA DOS SANTOS FRANCA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMIDIO FRANCA. Filiação: MAURILIO MENDES DOS SANTOS e MARIA WOSNIACKI DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
THIAGO SOUZA DE ALMEIDA, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MAURO GONCALVES DE ALMEIDA e MARLI LOURENCO DE SOUZA ALMEIDA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:30h.
THILOMENA ANGELA BENACHIO FRARAO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARINO FRARAO. Filiação: BENJAMIM BENACHIO e HERMINIA DALMASSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.