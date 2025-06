Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (06)

ADILSON MENDES, 76 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE MENDES e FELOMENA MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 23:00h.

ADIR BUSCHMANN, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ECILDA SILVEIRA BUSCHMANN. Filiação: CARLOS BUSCHMANN e EMA CAESAR BUSCHMANN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:30h.

AMELIA BATISTA OZORIO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO SALES BATISTA e ILIDIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:00h.

ANA ELISA PILOTO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ORLANDO PILOTO e EDNA CADELCA PILOTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 13:00h.

DAYANNE CATHERINE WOZHIAK DE LIMA, 30 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: RICARDO RIBAS TORRES. Filiação: ADENILSON LUIZ CARDOSO DE LIMA e MARY CRISTINA WOZHIAK. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 7 de junho de 2025 às 13:00h.

ELISA INES WILHELM DE CASTRO MOREIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSIAS GONCALVES MOREIRA NETO. Filiação: FANOR MARINHO DE CASTRO e ALICE WILHELM DE CASTRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 11:00h.

EMANUELLY VICTORIA LOURENCO SPRADA, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: GILSON SPRADA e JUCIMARA DE PAULA LOURENCO. Sepultamento: MARMELEIRO, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:00h.

EMIDIO HERMANO DA SILVA, 96 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LUIZA HERMANO DA SILVA. Filiação: JOSE HERMANO DE SOUSA e MARIA MARTINS DE SOUSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 19:00h.

EMILIO LEONI MOSCATELLI, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JURACI SANTOS MOSCATELLI. Filiação: JOAO MOSCATELLI e MARIA FLORA MOSCATELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:30h.

ENID RIBEIRO, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: AFONSO RIBEIRO DE ALMEIDA e OSCARLINA EVANGELISTA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, sexta-feira, 6 de junho de 2025.

EVA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO LABORATÓRIO. Cônjuge: HELIO DOS SANTOS. Filiação: ILDA PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:00h.

FLORAVANTE DE PADUA FIUZA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ESTEVAO DE PADUA FIUZA e IDALIBIA ELIZA FERREIRA FIUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 10:30h.

FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA SALETE DOS SANTOS. Filiação: RAIMUNDO AMARO DOS SANTOS e ANTONIA TEIXEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de junho de 2025.

GEISA DIAS DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CRISTIANO DE JESUS LEMES. Filiação: LUIZ CARLOS CARDOSO DA SILVA e NIVANIL DOS SANTOS DIAS DA SILVA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

GERSON LUIZ DUARTE, 54 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: PIERINA LOURDES SAKAKIBARA DUARTE. Filiação: ANTONIO JUARES PEREIRA DUARTE e MARIZA DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 12:00h.

GUSTAVO LEAL DE SOUZA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CLEZERSOM LEANDRO LEAL DE SOUZA e EMANUELE FRANCA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 13:00h.

ISABEL PAES NOVADZKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS NOVADZKI NETO. Filiação: VERIATO PAES e VERONICA DZIKANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:00h.

IVO DOS SANTOS MORAES, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA JURACI FERREIRA MORAES. Filiação: AMANTINO DOS SANTOS MORAES e MARIA DE LOURDES MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:30h.

JANDIR PEDRO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA RITA DA SILVA. Filiação: JOSE PEDRO DA SILVA e FRANCISCA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 5 de junho de 2025.

JOAO FRANCISCO GONCALVES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ISILDA RIBEIRO DA SILVA. Filiação: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA e FAUSTA DA LUZ SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 11:00h.

JOAO VERCI SIMAO, 75 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DA LUZ SIMAO. Filiação: ABELARDO SIMAO e ORACILINA SIMAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:00h.

JOAQUIM ITALO BERTI SOBRINHO, 89 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FIORAVANTE RECIERIORLANDO BERTI e MARIA DE LARA BERTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

JOSE DANCHURRA, 95 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CAROLINA MILESKI DANCHURRA. Filiação: MIGUEL DANCHURRA e ANNA DANCHURRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 16:30h.

JOSE DOS REIS DE LIMA, 82 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JOSE ANTONIO DE LIMA e OLIMPIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 10:30h.

JOSE EUGENIO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GERALDO EUGENIO DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 11:30h.

JOSE VITOR PAULO, 85 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ADELIA ANDRADE. Filiação: ONOFRE FERMINO PEREIRA e MARIA CATARINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 11:00h.

JOSE WALDEMAR ZANARDO, 62 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IOLANDA MARIA DE MOPURA ZANARDO. Filiação: JOSE ZANARDO e ANTONIA ZOGNO ZANARDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:00h.

JOSIAS THOMAZ VILLAS BOAS, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE THOMAS VILLAS BOAS e LEONTINA PAULINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 11:00h.

JURACI DE FATIMA DIAS DE SIQUEIRA, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA ANALIA DIAS DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 10:00h.

LISETE LOMES DO NASCIMENTO, 67 ano(s). Filiação: ARNALDO LOMES DO NASCIMENTO e MARIA ALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 11:00h.

LUIZ CARLOS BONETTO, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: THOMAZ JOSE BONETTO e IDA BONETTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:00h.

LUIZ CARLOS FERES, 67 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: CEZAR FERES e THEREZA NEIMANN FERES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 12:00h.

LUIZ CLAUDIO BOROWSKI, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LADISLAU BOROWSKI e RENILDES ALVES DOS SANTOS BOROWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:30h.

MAGNOLIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVALINO APARECIDO RODRIGUES. Filiação: URBANO RAMALHO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de junho de 2025.

MANOEL MESSIAS MARTINS, 79 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: ROSI MARI CAMARGO DOS SANTOS. Filiação: JOSE MARTINS FERREIRA e ANTONIA GERALDA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 15:30h.

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA PRADO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE GERALDO DO PRADO. Filiação: ABRAHAO EUGENIO DE OLIVEIRA e ETELVINA CASSEMIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA TEREZA KRANHOLD, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO FAVARO e AMALIA BUZONI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIA VERENA PORTUGAL VEIGA, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PIO TABORDA VEIGA. Filiação: MARIO SIMOES PORTUGAL e GISELA STOCK PORTUGAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 6 de junho de 2025.

MARIANGELA COELHO SCOLANZI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORBERTO SCOLANZI. Filiação: ARNALDO COELHO e MARIA APARECIDA BERNARDINO COELHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 13:30h.

NEIDE APARECIDA MACHADO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO SERGO MACHADO. Filiação: JOAO GONCALVES MACHADO e TEREZINHA GONCALVES MACHADO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 10:00h.

OSCAR YOSHIMITTSU TAKAHASHI, 70 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: TEREZINHA SALVATTI TAKAHASHI. Filiação: ISSAO TAKAHASHI e TUKIE TAKAHASHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 18:00h.

PEDRO STOKO AMORIM, 9 hora(s). Filiação: SILMAR ALEX AMORIM JUNIOR e EMILE CRISTINA STOCKO AMORIM. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 10:00h.

RAUL SABINO QUERINI, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GLECI BENDER GUERINI. Filiação: IZIDORO GUERINI e ELZA ANTONIA MANFROI GUERINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 14:00h.

RODRIGO LEONARDO DE CASTRO STEFANO, 44 ano(s). Profissão: COORDENADOR(A). Cônjuge: ROZANE VALENTIM STEFANO. Filiação: MAURICE ZEBIANO STEFANO e MARIA APARECIDA DE CASTRO LUIZ STEFANO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 10:00h.

ROSANE MARIA BOBATO, 57 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ELI BOBATO e ALZIRA MARIA BOBATO. Sepultamento: MUNICIPAL DE IMBITUVA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:00h.

SERGIO LUIZ MARQUETE, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: INES APARECIDA DOS SANTOS MARQUETE. Filiação: VALENTIM OLIVIO MARQUETE e FRANCISCA MARQUETE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 17:00h.

SILVESTRE WIECZORKOWSKI, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: EDENIR CAROLESKI WIECZORKOWSKI. Filiação: ANTONIO WIECZORKOWSKI e HELENA WIECZORKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de junho de 2025.

TERESA APARECIDA DE CARVALHO, 68 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JERONIMO CARVALHO DOS SANTOS e JUVELINA FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 17:00h.

TERESA FERREIRA DE CARVALHO, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: FRANCISCO CARVALHO e AMALIA FERREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:30h.

TEREZA PUNDEK, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PAULO PUNDEK e ANA PUNDEK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de junho de 2025.

VALDEMIR DOS ANJOS, 63 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: ARCHIMEDES DOS SANJOS e ANTONIA CALEGARI DOS ANJOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 6 de junho de 2025.

VENCESLAU SIMEAO, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALBERTO RODRIGUES SIMEAO e IRACEMA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 6 de junho de 2025.

WALDE JOAO ZAWADZKI, 93 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: ADAIR FARIA ZAWADZKI. Filiação: CLEMENTINO ZAWADZKI e CASEMIRA PARTIKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 20:00h.

WALDIVIA IATES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PATRICIO LUIS IATES e CEDALIA PEREIRA DOS SANTOS IATES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 18:00h.

ZENAIDE PETRY BORTOT, 96 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: HELEODORO BORTOT. Filiação: ANTHERO ROBERTO PETRY e NAIR TRANCOSO PETRY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:00h.

ZULMI DE VILLA, 91 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: NELCI IRIA LAGEMANN. Filiação: RODOLPHO DE VILLA e ROSA CAPELETI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 6 de junho de 2025.

