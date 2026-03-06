Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (06/03)
ALZIRA ENGEL DANELICHEN, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VALDOMIRO DANELICHEN. Filiação: ARISTIDES ENGEL e OLGA RUDI ENGEL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de março de 2026. Data do Falecimento: 05/03/2026.
ANTONIO LOPES CORDEIRO, 76 ano(s). Cônjuge: VERA LUCIA DE FATIMA CORDEIRO. Filiação: JOSE LOPES CORDEIRO e SOPHIA LOPES CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
AYRES AUGUSTO GONCALVES, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA ELISIA DE CAMPOS GONCALVES. Filiação: ANTONIO AUGUSTO GONCALVES e MARGARIDA ROMANO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
CLAUDIO JOSE SILVA XAVIER, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WALTER LEAO XAVIER e GLORIA SILVA XAVIER. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO – PARANAGUÁ/PR, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
CRISTIANO FELIPE DE OLIVEIRA GAZZOLA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: FELIPE DE OLIVEIRA MOREIRA e DRIELI DE LIMA GAZZOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 6 de março de 2026. Data do Falecimento: 05/03/2026.
ELIZABETH BELLA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO COUTINHO BELLA e MARIA JUDITH SCHMITZ BELLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de março de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
ELZA GRYBOSE, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CASEMIRO GRIBOSE. Filiação: VICENTE SOKULSKI e ANGELA FILIPAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
EMIKO SATO KINOSHITA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: YASSUYA KINOSHITA. Filiação: RYOSAKU SATO e KIMIE SATO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 6 de março de 2026. Data do Falecimento: 05/03/2026.
ESMERIA MENDES DE MOURA, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CASSIANO ROLIM DE MOURA. Filiação: JOAO FELIPE BARBOSA e EUGENIA AUTA BARBOSA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
GUILHERME BALDUS CAMARGO, 33 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PAULO CESAR CAMARGO e VANUSA BALDUS CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
IVANEU MANOEL BRAIS, 71 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: GERALDO MANOEL BRAIS e MARTA TOME BRAIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 6 de março de 2026. Data do Falecimento: 05/03/2026.
JANE MARIA FERREIRA, 51 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: MANOEL JOAO FERREIRA e ANTONIA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
JOAO ALBERTO BUHRER, 75 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SAMIRI BUHRER. Filiação: ROBERTO BUHRER e MARIA JOSE TAQUES BUHRER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 6 de março de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
JOAO LEANDRO BUSATO, 59 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: SELIVIO MARCONDES BUSATO e TANIA BERNADETE CORDEIRO BUSATO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
JOSE STEFANSKI, 65 ano(s). Profissão: COBRADOR. Cônjuge: MARIA MATIAS STEFANSKI. Filiação: LEAO STEFANSKI e OSMINDA DE OLIVEIRA STEFANSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de março de 2026. Data do Falecimento: 05/03/2026.
KETHELYN VITORIA SALES DE CASTRO, 1 ano(s). Filiação: TIAGO SALES DE CASTRO e MARLEY DARNIELLY RIBAS MARIANO. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 6 de março de 2026. Data do Falecimento: 05/03/2026.
LEOBINA FRANCISCA RIBEIRO, 94 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ISNALDO LEAO JARDIM. Filiação: CELETRINA DA PAZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
LUCIA FRANCISCA VIEIRA ROSA, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO EUGENIO ROSA. Filiação: ADAO FRANCISCO VIEIRA e LOURDES MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
MARIA DE FATIMA SALES DE LARA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONOR ARTIGAS DE LARA e CANDIDA SALES DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
MARIA JOANA QUEIROZ DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONILDO VALNEI DA SILVA. Filiação: LEONILDO VALNEI DA SILVA e DIOMAR MARIA QUEIROZ. Sepultamento: (PIRAI DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
MARIA LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: GERTRUDES BATISTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
MEIRE CELLES PEREIRA, 61 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ALBETO CELLES PEREIRA e LEONINA SOTO PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
PEDRO DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARTA SANCHES ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: ELVIRA CORREIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/03/2026.
