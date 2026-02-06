Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (06/02)
ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: MARILZA BORGES DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO BORGES DE OLIVEIRA e JOAQUINA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
CRISTINA MARIA OLIVEIRA, 67 ano(s). Filiação: NEWTON MULFOLD OLIVEIRA e REGINA MARIA OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 05/02/2026.
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR ALMOXARIFADO. Filiação: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS e DOMENICIA POLINARIO DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
ELIS LUIZ DO CARMO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GENOEFA AUGUSTO. Filiação: SEBASTIAO LUIZ DO CARMO e OLAVIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
GILDETE SOUZA FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ENEDINO RODRIGUES FERREIRA e PEROLINA SOUZA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
IGNEZ GERTRUDES DE AZEVEDO VOLACO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAROLDO VOLACO. Filiação: RODOLPHO AZEVEDO e IGNEZ MARTIN AZEVEDO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 05/02/2026.
JACIRA JOFRE, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATIST JOFRE e APARECIDA DOS SANTOS JOFRE. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
JHOW ARISSON DE QUADRA DECHER, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ ADEMIR DECHER e CLODINEIA ALVES DE QUADRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
JOSE ELOHIR MENAO, 86 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: EVA LUIZA PIMENTEL. Filiação: JULIO MENAO e DOMINGAS MENAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
JOSETE ALVES DA CRUZ CANQUERINO, 67 ano(s). Profissão: CAIXA. Cônjuge: NATALIO CANQUERINO. Filiação: CARLITO ALVES DA CRUZ e ISABELA CLARA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
LARA DE SOUZA FERREIRA, 10 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LUCAS LOPES FERREIRA e CAMILLE CARDOSO DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
SEBASTIAO APARECIDO ALVES, 62 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOSE LOURENCO ALVES e FARIDES MARIA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
SUELI MARIA CARDOSO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDIO BATISTA CARDOSO e IOLANDA OLGA CARDOSO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
VALDINEI DOMINGUES DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: EDNA CASTRO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO DOMINGUES DE OLIVEIRA e ALDAIR WOLF DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
VANDA FEDESZEN LAPUCH, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PIOTR LAPUCH. Filiação: KONSTANTE FEDESZEN e AGUINESKA KORDAS FEDESZEN. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/02/2026.
