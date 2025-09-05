Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (05)
ADELINO CHAVES, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE MARIA DE CHAVES e DOMINICIA CHAVES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
ALCENIRA MARIA KAVA, 70 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CASIMIRO KAVA. Filiação: ADOLFO GLUCK e OLINDA GLUCK. Sepultamento: CEMITERIO RIO BRANCO DOIS – MAFRA/SC, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
ALINE DOS SANTOS BARROS LOPES, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WILLIAN ANDERSON LOPES BARROS. Filiação: MARCILIO BARROS FILHO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:00h.
ALVARO COELHO LEAL NETO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARGARIDA MARIA MEDEIROS GARCIA. Filiação: ANTONIO EDUARDO NEVES COELHO LEAL e NEIDE MARIA MEDEIROS LEAL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 17:00h.
ANDREIA ALVES, 47 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JOAO PINTO ALVES e MARIA DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 10:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (05)
ANGELO AVELINO TONIOLO, 92 ano(s). Cônjuge: MARIA IZABEL BONTORIN TONIOLO. Filiação: JOSE TONIOLO e JANDIRA GASPARIN TONIOLO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
ARLINDO PEREIRA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ALDI ROSA DA SILVA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e ALZIRA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA DOM PEDRO, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
BENEDITO SILVA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ELVIRA ANTONIA DOS SANTOS. Filiação: ANESTO SILVA DOS SANTOS e APARECIDA DE LIMA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 11:30h.
CLOVIS MACHADO VILLELA, 81 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: IRACY REZENDE VILLELA. Filiação: JOSE SANCHO VILLELA e IZALTINA MACHADO VILLELA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:30h.
DIVONCIR CUNICO, 93 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: JOANITA LUCY CUNICO. Filiação: ALBO CUNICO e DIOMIRA MARTINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:00h.
EDY DE FATIMA DE AQUINO BARBOSA, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: PITRO PEREIRA FLORI. Filiação: SALUSTIANO ANTONIO BARBOSA e FILOMENA DE AQUINO BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JESUINO DIAS DE OLIVEIRA e RUTH SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 09:00h.
ELSA FERREIRA FANTINEL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENERINO FANTINEL. Filiação: FRANCISCO FERREIRA e AGATHA SOMAVILA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:00h.
ELVIRA DE ARAUJO DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO LOPES DE ARAUJO e FILOMENA GEREMIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 10:30h.
EMANUEL MEDEIROS LOPES, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: GABRIEL DA SILVA LOPES e STEPHANY MEDEIROS DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 10:00h.
ERNA DALFOVO GRABARSKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NASARIO DALFOVO. Filiação: FEDELE DALFOVO e FRANCISCA DALFOVO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARANAGUA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:00h.
GENI CECILIO KAZEKER, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCTAVIO KAZEKER. Filiação: GERALDO CECILIO e PALMIRA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:00h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (05)
HELINA VIOLA MOLINI, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO MOLINI. Filiação: MAXIMIANO VIOLA e ANGELA SALVADOR. Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE RIBEIRAO CLARO, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 13:00h.
IRINEU BRUHNS, 73 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ELIZETE COSTA BRUHNS. Filiação: EWALDO BRUHNS e EDITH BRUHNS. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:30h.
IZALTINO PEREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARZEMIRO PEREIRA e AUGUSTA FERREIRA DOS ANJOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 10:30h.
JONATHAN RODRIGUES DOS ANJOS, 19 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JAIR SILVEIRA DOS ANJOS e ARIANA MARISTELA RODRIGUES DOS ANJOS. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 17:00h.
JOSE BENTO DA FONSECA, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: AUGUSTA MADALENA DE SOUZA DA FONSECA. Filiação: AMARO JOSE DA FONSECA e SEBASTIANA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
JOSE SOARES DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: MARIA ALVES DA SILVA e MARIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 11:00h.
JULIO FRANKLIN LEMES ARAUJO, 66 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: MARIA NIDIA BETTEGA ARAUJO. Filiação: DELCIO ARAUJO e MARIA EUGENIA LEMES ARAUJO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 17:00h.
JUREMA HAAS DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO RODRIGUES DA SILVA e LEONORA HAAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 10:00h.
LUCA BRUM NOGUEIRA, 3 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE ROBERTO ANDRADE NOGUEIRA e UDERLENE DA SILVEIRA BRUM NOGUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:00h.
MARCOS ANTONIO FARIAS, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSALIA ROSANA NEVES. Filiação: ROSA FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:30h.
MARIA HELENA LACERDA DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ULYSSES ARCHANJO DOS SANTOS FILHO. Filiação: OSWALDO PACHECO DE LACERDA e RACHEL BRANCO DE LACERDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 15:30h.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (05)
MARIA LUCIA PINTO DE ALMEIDA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO HONORATO DE ALMEIDA e ALINE PINTO DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 19:00h.
MARIO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA. Filiação: DORVAL DO NASCIMENTO e JULIA NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:30h.
NEUSA LEAL DE MIRANDA DE BRITO, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: OSVALDO FRANCISCO DE BRITO. Filiação: HELIO CALDEIRA DE MIRANDA e NADIR LEAL DE MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 10:00h.
NILDA AUGUSTA DEL MOURA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSTIM SOARES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO DEL MOURA e NAIR RACARO DEL MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
RAIRON ALEXANDER PEREIRA DIAS, 1 ano(s). Filiação: ALEXANDER PINHEIRO DIAS JUNIOR e ALLANA PEREIRA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 17:00h.
REGINA DO PILAR DE LARA OTTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE OTTO. Filiação: CARMELIO BAPTISTA DE LARA e LINDAMIR BITTENCOURT DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 10:00h.
RITTA PEREIRA WOLF, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ BARBOSA WOLF. Filiação: DJANIR PEREIRA e AMELIA AVILA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 20:00h.
ROSA MARTINHUK, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEMENTE MARTINHUK. Filiação: ROMAO JAROCZINSKI e MARIA JAROCZINSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 09:00h.
ROSICLER MUHLMANN MACEDO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EWALDINO PINTO MACEDO. Filiação: HELVINO MUHLMANN e BEATRIZ MUHLMANN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 14:00h.
SANDRA MARIA BORBA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LEODONIO BORBA e MARIA SALOME DE BARROS BORBA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 13:20h.
SANTIAGO GIOVANINI, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: VICTORIA STEFANI GIOVANINI DO NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
SEBASTIAO MILTON COSTA, 85 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: TORQUATO COSTA e REGINA VIETTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 5 de setembro de 2025.
ULDA DALLAROSA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO DALLAROSA. Filiação: ERMINIO GADOTTI e ANNA GADOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 às 16:00h.
VILMAR PAULO DOLENGA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELEUSIS MACEDO LEAL DA CRUZ DOLENGA. Filiação: VALENTIM DOLENGA e JANDIRA PIEGEL DOLENGA. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 4 de setembro de 2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (05)