Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (05/12)
ALVARO LUIZ PISSETTI, 72 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: VANESSA MARIA DE SANTANA PISSETTI. Filiação: RENE PISSETTI e ASSMA ABIL RUSS PISSETTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
ANGELITA CORREIA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ANGELO DA SILVA FILHO e ALZIRA CORREIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 04/12/2025.
ANTONIO DIMAS NICOLAU, 68 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SUELY APARECIDA DO PRADO NICOLAU. Filiação: DIMAS NICOLAU e MAURA PEREIRA NICOLAU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
BASSEM BASSAM ABDALLAH, 31 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: BASSAM ABDALLAH e HUSSEN AZIZ ABDALLAH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
GIOVANI CARDOZO, 45 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: MANOEL DE MEDEIROS CARDOZO e MARIA APARECIDA CARDOZO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
HELENITA COLLETTO, 97 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LUIZ COLLETTO e JANDYRA GONCALVES COLLETTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
HILDA TEIXEIRA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL DA SILVA. Filiação: MIGUEL TEIXEIRA e MARINA JOAREZ TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
IRINEU VELOSO DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADERALDO VELOSO DE SOUZA e MARIA DA SILVA GUSMAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
IVANIL LOPES NOGUEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DAVI NOGUEIRA. Filiação: JOSE INACIO PEREIRA e LUZIA DANIEL LOPES PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
LAURICI FISCHER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO FISCHER e ELLA NOERNBERG FISCHER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
LAURINDA SEVERO VAZ GULKA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CASEMIRO GULKA. Filiação: CORADINO SEVERO VAZ e ERMELINDA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/12/2025.
LUIZ CARLOS XAVIER DE BARROS, 68 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: SALVADOR XAVIER DE BARROS e MARIA GAZZI DE BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
MARIA DA CONCEICAO FONSECA, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VIRGILIO DOS SANTOS. Filiação: ERCULANO FONSECA e SEBASTIANA FERREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
MARIA KOVALTSCHUK SIRYK, 88 ano(s). Filiação: WASSYL KOWALTSCHUK e ALEXANDRA KOWALTSCHUK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
MARIA ROSA DE JESUS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ZACARIAS DE JESUS. Filiação: OTAVIO LUIZ FERREIRA e IZALINA FERREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
PEDRO LUIZ ERCOLE, 84 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: LUIZINHA EDINIR LUIZ ERCOLE. Filiação: ANTONIO ERCOLE e NARCELINA ROZA BOTEGA ERCOLE. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
RAFAEL VANZELA, 39 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ADEMIR VANZELA e ROSANGELA VANZELA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
TATIANE DA SILVA, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAUL DA SILVA e ROSA RAMOS RODRIGUES. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL – PR, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
VALMIR DA COSTA ROSA JUNIOR, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALMIR DA COSTA ROSA e ROSANI ALVES ROSA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/12/2025.
