Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (04)

ADEMAR RODRIGUES COELHO, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO SENA COELHO e MARIA RODRIGUES COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL DE ARAUCARIA, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 11:00h.

AGENOR ALVES FEITOSA, 83 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA ALVES DO NASCIMENTO FEITOSA. Filiação: JOSE ALVES FEITOSA e LAURA GOMES DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 17:00h.

ALAIDE ALVES DE SOUZA, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: LAURO NEGOSEKE. Filiação: JOAO ALVES DE SOUZA e ANITA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, sábado, 5 de julho de 2025 às 16:00h.

ANA LEMES GONCALVES, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: JOAO LEMES GONCALVES e MATILDE CLARO GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:00h.

ANA MENGARDA, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GRACIANO MENGARDA. Filiação: JOAO LENZI e ARMENCIA LENZI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:30h.

ARISTOXENES ROSA, 81 ano(s). Profissão: QUÍMICO(A). Cônjuge: ELIANNE MARIA MEIRA ROSA. Filiação: ARISTOTELES ROSA e MARGARIDA RIQUETA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

BENEDITA MARANHAO DE SOUZA, 94 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SEBASTIAO MARTINS DE SOUZA. Filiação: AVELINO MARANHAO e LUIZA PARESCHI MARANHAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 13:00h.

CARLOS ALBERTO SOARES, 71 ano(s). Profissão: TÉCNICO QUALIDADE. Cônjuge: NEUSA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO EUZEBIO SOARES e CATHARINA BELLAO SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:00h.

CAROLINE APARECIDA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JOSE LUIS DA SILVA e MARIA INES SEGANTINI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:30h.

CECILIA KUNTZ RABELO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BOAVENTURA KUNTZ e ROSALINA DELFINO KUNTZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO, 45 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: JOSE MARIA RIBEIRO e WANDA MARIA XAVIER RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

DORIVALDO DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: EURIDICE CABREIRA DE PAULA. Filiação: JOSIAS DE OLIVEIRA e ANA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:30h.

EDER JOSE DE OLIVEIRA, 45 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRACAS FERREIRA OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:00h.

ELIANA CARLA TAVARES, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANISIO TAVARES e FRANCISCA LOPES TAVARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 4 de julho de 2025.

ELZA AUGUSTA DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO NATALINO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAQUIM AUGUSTO e MARIA DA FE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 09:30h.

ELZA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ARY DOS SANTOS. Filiação: JOSE RODRIGUES e GRACINDA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 16:00h.

ELZA POLAK, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO POLAK. Filiação: ABEL TELCIDIO e ANA REZENDE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 09:00h.

ERNA ROGER KUK, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO KUK. Filiação: CARLOS ROGER e ELISABETH ELFRIEDE FREYGANG ROGER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:00h.

GERALDO KOZLOWSKI, 60 ano(s). Profissão: ANALISTA CARGOS E SALÁRIOS. Filiação: PEDRO KOZLOWSKI e AMELIA KOZLOWSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 17:00h.

IRON DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e ANESIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 10:00h.

IVONE ANTONIA APARECIDA MESSIAS, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO PEREIRA MESSIAS e NAIR AUGUSTINHO MESSIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 11:00h.

JACOBUS VISSER, 81 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) COMERCIAL. Filiação: JACOBUS VISSER e MAARTE JE OLSEN. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 18:00h.

JOAO DE DEUS GONCALVES NETO, 87 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: HEITOR GONCALVES e HAIDE MORAES GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 09:00h.

JOSE BUENO DE CARVALHO, 70 ano(s). Filiação: JOAO BRUNO DE CARVALHO e ANA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE DO NASCIMENTO, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OLGA PELISSARI DO NASCIMENTO. Filiação: GILSON DO NASCIMENTO e LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:30h.

JOSE MARCOS DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ADAO GONCALVES DE OLIVEIRA e IRENE LOPES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:00h.

JULIANA DE ARAUJO SOBRAL, 45 ano(s). Profissão: AGENTE COMERCIAL. Filiação: CARLOS ALBERTO SOBRAL e ELIANA MAURA DE ARAUJO SOBRAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:00h.

JULIO CESAR DE CASTRO, 71 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: JOAO REIS DE CASTRO e PEDRA CLARA DE CASTRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 11:00h.

KAMILLI TEIXEIRA GABRIEL, 21 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOAO VALDIR GABRIEL e NADIA NIA TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 17:00h.

LEONARDO COSTA DE LIMA, 24 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ADEMIR ALVES DE LIMA e DANIELE SIQUEIRA DA COSTA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 17:00h.

LIDIA BUCZAK DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EVERLI JOSE DA SILVA. Filiação: ADAO BUCZAK e ANA BUCZAK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 11:00h.

LUANA APARECIDA SPECIAN, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: APARECIDO SPECIAN e CATIA REGINA SODRE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 10:00h.

LUZIA LALIER ARRIBARD, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: EDUARDO LALIER e APARECIDA PINTO LALIER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

MARCELO LUIZ CAETANO, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALCINDO CAETANO e APARECIDA RODRIGUES CAETANO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 4 de julho de 2025.

MARIA ALDA DE BRITO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LOURIVAL DE BRITO. Filiação: ALFREDO RODRIGUES PAES e AMALIA RODRIGUES MATEUS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA FELICIA CARNEIRO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO NOGAS e JULIA KUKUKA NOGAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA IZABEL BARBOSA ALVES, 52 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOSE BARBOSA ALVES e IRENE BARBOS ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

MARIA SCHULTZ VASCO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDINO VASCO MUNIZ. Filiação: JOAO SCHULTZ e ESTHER SCHULTZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 17:00h.

MARIA TEREZA DE BRITO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL DE BRITO e ADELAIDE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

MILTON ALBINI ROSA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GENTIL ROSA e MARIA ALBINI ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 4 de julho de 2025.

NATANAEL ALVES DOS SANTOS, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO RUBENS ALVES DOS SANTOS e JANETE CORDEIRO ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 13:00h.

NEUSA MARIA FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIMANTINO FERREIRA e HILDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:30h.

OLINDA IUSIAK, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUCELIM IUSIAK e VIDALVINA VIDAL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:00h.

PAULINA KLEMANN STROPARO, 89 ano(s). Filiação: EOPHRASINA KLEMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 3 de julho de 2025 às 17:00h.

PAULO MILTON THOMAZ, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA DIAS COELHO THOMAZ. Filiação: BENEDITO THOMAZ e CELIA ANDRADE THOMAZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 17:00h.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, 66 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: EDUARDO DE SOUZA e ALAIDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 11:00h.

PEDRO ERNESTO DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: HELIO DA SILVA e CACILDA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 11:00h.

PEDRO VIEIRA, 89 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: IGNEZ BRISOLA VIEIRA. Filiação: JOSE PAULINO VIEIRA e ROSALINA MARIA DOS PRAZERES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 17:00h.

PHILOMENA GIMENES DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: AMADEU DE LIMA. Filiação: THOMAS GIMENES GONCALVES e ANA BELLAFRONTE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:30h.

SALVADOR RODRIGUES, 83 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: MANOEL RODRIGUES e DORALINA RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 4 de julho de 2025.

SIDNEY BEGALLI, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: VITORIO BEGALLI e NAIR BEGALLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 10:30h.

TEREZA MARIA DE JESUS FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IRAN FERREIRA. Filiação: ANTONIO DE MELO e SALVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

TEREZINHA DE JESUS BERNARDES, 55 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: CELSO BARNARDES e MARIA SCOLA BERNARDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 10:00h.

VALDIR VIESENTEINER, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: FRANCISCA IRANILDA DE LIMA VIESENTEINER. Filiação: CONSTANTE VIESENTEINER e ANA VIESENTEINER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 09:30h.

VITALINA MONTEIRO DE ALMEIDA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FLAMARION MONTEIRO DE ALMEIDA e MARIA GERALDA DE SOUZA ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 13:00h.

VITOR ANTONIO MUCHENSKI, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LIDIA KOZAKMUCHENSKI. Filiação: FRANCISCO DILETO MUCHENSKI e TEREZINHA CARVALHO DA SILVA MUCHENSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00h.

WALTER RAMOS, 51 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: VELDI MARIA DOMINGUES DA SILVA. Filiação: FERNANDO RAMOS e EMILIA ROSA BARBOSA RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 4 de julho de 2025.

YASMIN BRIZOLA DA SILVA, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO FERREIRA DA SILVA e MARLI DE FATIMA BRIZOLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 3 de julho de 2025.