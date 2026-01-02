Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta sexta-feira (02/01)
ABIGAIL DO NASCIMENTO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: WILSON GONCALVES DO NASCIMENTO e JUREMA GONCALVES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
ALCIDONARIA DE ALMEIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL BENTO DE ALMEIDA. Filiação: JOSE CANOZIO DA COSTA e MARIA GONCALVES DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
AMADEU FONTOURA, 66 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: JOSEFINA RAMOS FONTOURA. Filiação: SALVADOR FONTOURA e LINDAMIRA GONCALVES FONTOURA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
ANA DE PAULA RODRIGUES SOARES, 57 ano(s). Filiação: JOSE LAURENTINO RODRIGUES e ERNESTINA BATISTA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 01/01/2026.
CELIA DE JESUS MOREIRA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FLORESVAL NUNES MOREIRA. Filiação: GERALDO GETRUDES e ETELVINA ROSENDA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
CLEITON CHETIMA TRE, 24 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO PEDRO TRE e CLEMAIR CONCEICAO CHETIMA TRE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
CRISTIANE ELIAS DO NASCIMENTO, 37 ano(s). Profissão: GERENTE COBRANÇA. Filiação: JAIME BERNARDES DO NASCIMENTO e ELIS REGINA ELIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
DAMIAO DE ANDRADE DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO DE ANDRADE e HONORINA ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
JOAO BAPTISTA VIDON DE ALMEIDA, 77 ano(s). Profissão: RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: REINE MARIE DESCHREVEL DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO RAYMUNDO DE ALMEIDA e ERCITA VIDON DE ALMEIDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
JOAO BATISTA DA ROCHA, 80 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: NAIR DE REZENDE ALVIM ROCHA. Filiação: ANTONIO ANDRADE DA ROCHA e OLDERIGE SEGAL DA ROCHA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
JORGE ROBERTO GIOVANNONI CASERO, 72 ano(s). Filiação: JOSE CASERO DIZ e DIRCE HELENA GIOVANNONI CASERO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
LADISLAU SETEMBRINO DE OLIVEIRA, 66 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: BERSAY BARROS DE OLIVEIRA. Filiação: SILVIO SETEMBRINO DE OLIVEIRA e NAIR TELLES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
LEILA APARECIDA NUNES, 61 ano(s). Filiação: JOSE SEBASTIAO NUNES e IVANDINA MARIA NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
LEONILDA FAGUNDES DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ILDA FAGUNDES PRESTES. Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE ARAUCARIA – PR, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
NELSON CAVALHEIRO DE MEIRA, 78 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: NIVALDO CAVALHEIRO DE MEIRA e EULALIA GUIMARAES DE MEIRA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
PAULO DIAS, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELZA FELIPE DIAS. Filiação: FRANCISCO DIAS e AMANTINA DIAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
ROSELI WIECHNIESKI, 84 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: PEDRO WIECHNIESKI e WADISLAVA WIECHNIESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
SANDRA CRISTINA SOARES DE LIMA, 49 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: FABIO VICENTE DE LIMA. Filiação: JOSE SOARES e MARIA FERREIRA SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
SATIKO MASSUDA MARIN, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WALTER JOSE MARIN. Filiação: MASSUMI MASSUDA e RITSURYO KOJO MASSUDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
SIDINEI PEREIRA MACHADO, 66 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: VANILDA LOPES COLMAN MACHADO. Filiação: SYLVIO ALAJARA MACHADO e ILVA IARA PEREIRA MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
VERA LUCIA DE SOUSA LUDWIG, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ECLEMAR LUDWIG. Filiação: FLORISVAL RODRIGUES DE SOUSA e JOSEFINA TOTH DE SOUSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 12:30h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
VERONICA LEVANDOSKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LEVANDOSKI e GENOVEVA SYDOR LEVANDOSKI. Sepultamento: CEMITERIO COMUNITARIO DE COLONIA BROMADO /SAO JOAO DO TRIUNF, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
YASMIM RUBIANA SERAFIM, 21 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: DALUZ DE FATIMA SERAFIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 01/01/2026.
