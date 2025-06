Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (30)

ALMIR SOUZA FONSECA, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE RODRIGUES FONSECA e SEBASTIANA SABINA DA FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

AMELIA LANDOVSKI, 86 ano(s). Filiação: CALIXTO LANDOVSKI e ESTEFANEA FISKA LANDOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

ANDREIA REGIANE DE SOUZA FERREIRA LOPES, 33 ano(s). Filiação: ANDRE LUIZ FERREIRA e REGINA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 30 de junho de 2025.

ANNA MASIKIV, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CARLOS SIMOES. Filiação: NICOLAU MASIKIV e VICENTINA MASIKIV. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 15:00h.

ANTONIA PIRES FELIX, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MANOEL DE OLIVEIRA. Filiação: ALFREDO PIRES DE OLIVEIRA e MARIA PIRES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO VILA CACHOEIRINHA SP, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 09:00h.

ANTONIO PAES, 82 ano(s). Filiação: JONAS PAES e BELMIRA PAES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANA, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

ARAMIS GONCALVES JAQUES, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NORBERTO JAQUES e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

AVELINO MOLOSSI FILHO, 73 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: BERENICE DE FATIMA JOSE PEREIRA MOLCOSSI. Filiação: AVELINO MOLOSSI e LEONTINA MOLOSSI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de junho de 2025 às 19:00h.

BENEDITA SANTOS DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MANOEL PAULINO DOS SANTOS e OLINDA MAIRA GREGORIO DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 09:00h.

BONIFACIA SCHUARCA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SCHUARCA. Filiação: MIGUEL GELENSKI FILHO e BONIFACIA KLEINA GELENSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:40h.

CARLOS ALBERTO RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ITVALDO GARCIA RIBEIRO e VANDA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:30h.

CELSO DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DERCI DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO ALFREDO DE OLIVEIRA e ALBERTA VASSAN DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:00h.

CHIEKO NISHIOKA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MINEO NISHIOKA. Filiação: TAKE NAKAMATA e SHIROSUKE NAKAMATA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 13:00h.

DANIEL BRAZ DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELVI MARI FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: THEODORE LOURENCO DOS SANTOS e MARIA VICTORIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, domingo, 29 de junho de 2025 às 17:00h.

DARCY BIONDO, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MARCOLINO BIONDO e MARIA MENEGOTTO BIONDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 09:00h.

DORACY KAMINSKI HOFIUS, 96 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: PEDRO KAMINSKI e ROSA AUGUSTYN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:30h.

DOROTEA ANA KIEL, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OTTO KIEL e ROSA WITCOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 15:00h.

EDER FOGACA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSANGELA ABDO CAZANGICFOGACA. Filiação: LICINO FOGACA e NANCI TEREZINHA MOSSATO FOGACA. Sepultamento: CEMITÉRIO CRISTO REI EM APUCARANA PR, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

ELIZABETH RIBEIRO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS e PORFIRIA MARTINS RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

ELIZEU DA CUNHA LIMA, 46 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSELI DE OLIVEIRA LIMA. Filiação: DANIEL RODRIGUES LIMA e ESTER DA CUNHA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 11:00h.

EMANUELLY CHASTALO CHILAVERT, 1 ano(s). Filiação: FIRMO LAURO CHILAVERT SANABRIA e IVONE CHASTALO FREDERICO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

ERALDO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO IRINEU DA SILVA e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 10:00h.

ERNESTO SCHWARZ, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CARMEN LUCIA CORADINI SCHWARZ. Filiação: ERNESTO VILLIBALD SCHWARZ e OLGA OBERG SCHWARZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 11:30h.

FLORINDA VIEIRA RODRIGUES, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO RODRIGUS. Filiação: FRANCISCO SALES VIEIRA e EULARIA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 11:00h.

GENTIL PIZZATTO, 94 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: IRENE CISZESKI PIZZATTO. Filiação: ANNA PIZATTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:00h.

HAYNIERI NIEMIECZ SANTOS, 32 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NILTON SANTOS e MARIA APARECIDA NIEMIECZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

HELENA LOPES REORTCZUK, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO REORTCZUK. Filiação: ANTONIO LOPES DA SILVA e LUDOVICA LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 15:30h.

HERIK HENRIQUE COELHO, 25 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO FERREIRA COELHO e ROSANGELA DAS GRACAS DO ROSARIO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:00h.

IVANDRO LUIZ CRUZ DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CARMELINA CRUZ DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 29 de junho de 2025 às 17:00h.

IVONETE DO ROCIO LOPES DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON DA SILVA. Filiação: ANTONIO DE PAULA LOPES e JUVENTINA DE PAULA LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:30h.

JACI AZEVEDO MENON, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSCAR ALVES DE AZEVEDO e IDALINA AMARAL DE AZEVEDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 09:00h.

JANDIRA CLARA RIBEIRO SIMOES, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE DOS SANTOS RIBEIRO e LUIZA PAGNOSSIM RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 15:00h.

JAVERT GUERREIRO DE PAULA, 78 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: CASTURINA RODRIGUES CAMARGO DE PAULA. Filiação: SEBASTIAO AARAUJO DE PAULA e MARIA JOSE GUERREIRO DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 09:30h.

JHENIFER CRISANTO FERREIRA, 1 ano(s). Filiação: ELIZEU FERREIRA e SULEIDE FARIA CRISANTO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

JOAO BATISTA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR TÉCNICO. Cônjuge: BENEDIDA DE JESUS DA SILVA. Filiação: JOAAQUIM PEREIRA DA SILVA e PEDRELINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 15:00h.

JOAO GILMAR DE SIQUEIRA, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: IVALDO JOSE DE SIQUEIRA e POLLONIA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

JOSEMAR ZENI, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: OZIRES ZENI e NIVAIR MARIA NATAL ZENI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 15:30h.

JURACY CORREA MACHADO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HERMENEGILDO MACHADO. Filiação: JOAO MARIA CORREA e LUISA SILVEIRA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

JUVENAL RIBEIRO DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e IDILIA GABARDO DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

LUCAS VARGAS TIRADENTES DE SOUZA, 50 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: TATIANE VOIDELA DE SOUZA. Filiação: AMAURI TIRADENTES DE SOUZA e JUSSARA VARGAS GERTRUDES TIRADENTES DE SOUZA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:30h.

LUIZ CELIO BOLONHA, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: PALMYRO ANTONIO BOLONHA e BENEDICTA PAIVA BOLONHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIA DE LIMA STORI, 68 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: AIRTON STORI. Filiação: TOMAZ DE PAULA LIMA e MARGARIDA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA DE LOURDES NUNES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CORINTIO PEREIRA NUNES. Filiação: PEDRO ALEXANDRE REBELLO e MARIA CORREA REBELLO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES SAMPAIO RIBEIRO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO RIBEIRO. Filiação: JOAO AMARAL SAMPAIO e ELIZA DE SOUZA SAMPAIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

MARIA LUZIA RODRIGUES, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAQUIM BENEDITO RODRIGUES. Filiação: JOAO FLOZINO e LEOCADIA FLOZINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

MARILENE TERESINHA KROCHESKI, 72 ano(s). Cônjuge: ALMIR KROCHESKI. Filiação: ALEIXO BARONI e JOANA PREVEDELLO BARONI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIO NELSON ZEM, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CATARINA CALIARI ZEM. Filiação: JOAO ANTONIO ZEM e DIOMIRA DOS SANTOS ZEM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 29 de junho de 2025 às 17:00h.

MARLENE BORGES DE AZEVEDO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MACIEL DE AZEVEDO. Filiação: OSCAR SALUSTINO PEREIRA e IZABEL BORGES PEREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:00h.

MIRNA SOARES ROCHA, 85 ano(s). Filiação: DIOMIRIO LUIZ VIEIRA e MARIA GIDIA DA APARECIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

NERCI MARIA TETER, 71 ano(s). Filiação: CORNELIO TETER e URSULINA HORNING TETER. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, domingo, 29 de junho de 2025 às 17:00h.

NILTO LUIZ ARSEGO, 82 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: SILVINO ARSEGO e CARMELINDA CHIOQUETA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 16:00h.

ODETE FERREIRA DE ARAUJO, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE APARECIDO DA SILVA. Filiação: JORGE FERREIRA DE ARAUJO e HILDA FERREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 1 de julho de 2025 às 09:00h.

OLIVIA DE FREITAS MACENA, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MANOEL SYLVIO MACENA. Filiação: MESSIAS DA CRUZ FREITAS e FRANCISCA FURTADO DE FREITAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 13:30h.

ONDINA VENTURI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BOHDAN ZOLKIEWICZ. Filiação: HILARIO VENTURI e CLARA VENTURI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 11:00h.

OSWALDO ANTONIO CANDIDO, 92 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) QUALIDADE. Cônjuge: LUZIA APARECIDA CANDIDO. Filiação: CASSEMIRO CANDIDO e MARIA BOTTEON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 09:00h.

OTILIA BONFIM MOREIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUSTAVO AFONSO. Filiação: ANIBAL BONFIM DE ALCANTARA e GERMINA RIBAS DE BONFIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:00h.

PEDRO VIEIRA DO AMARAL MATEUS, 80 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOSE DO AMARAL MATEUS e OTILIA VIEIRA DO AMARAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 11:00h.

SERGIO AUGUSTO SCORSIN CUNHA, 69 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: AMAURI ARAUJO CUNHA e ODETE SCORSIN CUNHA. Sepultamento: CREMAÇAO A DEFINIR, segunda-feira, 30 de junho de 2025.

TEREZA DIAS, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO DIAS e GENY MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 14:30h.

VIRGINIA DA ROSA, 84 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: ANTONIO BAZILIO MANOEL DA ROSA e HORTENCIA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 14:30h.

WALDIR CANDIDO COSTA, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SINHORINHA MARGARIDA DA SILVA COSTA. Filiação: LIBERATO CANDIDO COSTA e IZALTINA BATISTA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 13:30h.

