Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (29)

ANA LUCIA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: RAMIRO PRUDENCIO DA SILVA e ALZIRA ETELVINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 17:00h.

ANTONIO SCHIBELOSKE, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PAULINA SCHIBELOSKE. Filiação: JOAO SCHIBELOSKE e MARIA STABAK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 16:00h.

ANTONIO SERGIO ARRUDA, 64 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: ANTONIO ARRUDA e MARIA DO CARMO ARRUDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

APOLONIA KOCZINSKI DO REI, 91 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Filiação: VALENTIN KOCZINSKI e ROSALIA BARTNISKI KOCZINSKI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 16:00h.

AUREO ERASMO DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: VERA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS. Filiação: SILVANO LOPES DOS SANTOS e MARIA BENEDITA DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

BRIGITTE BRAUN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARL HEINZ BRAUN. Filiação: HEINRICH PUSCH e EMILIE MARGARETE PUSCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 15:00h.

CICERO LEOBINO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: NELI ARAUJO DE JESUS. Filiação: MANOEL LUIZ DOS SANTOS e MARIA JANADI DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 13:00h.

ERONDINA SPRADA MAFIOLETTI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ULINDO MAFIOLETTI. Filiação: GUILHERME SPRADA e ANGELICA SPRADA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 16:00h.

ESALTINO MESSIAS DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA DE FATIMA DA SILVA ROMEIRA. Filiação: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA PAES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 12:00h.

ESTANISLAU JIENTARA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA LAURA JIENTARA. Filiação: BOLESLAU JIENTARA e MARIA JIENTARA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

FELIPE RAFAEL SANDRI DE LIMA, 18 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE DE PAULO DE LIMA e SANDRA MARA SANDRI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (29/09)

FRANCISCO LOTHAR PAULO LANGE JUNIOR, 68 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Cônjuge: ROSANE DE ARAUJO HASSELMANN LANGE. Filiação: FRANCISCO LOTHAR PAULO LANGE e DEA GUILHERMINA PONTES LANGE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.

FRANCISCO OLIVO, 58 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: KAREN MARIA DOS SANTOS. Filiação: AUGUSTO OLIVO e AMABILE OLIVO. Sepultamento: MUNICIPAL DE GUARTUBA PR, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 17:00h.

GENOVEVA NAROK, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO NAROK SOBRINHO. Filiação: ANTONIO BEMBEM e MARIA BEMBEM. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 14:00h.

GLADYS LOURDES RAMPANELLI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ MARIO RAMPANELLI. Filiação: MILTON CORDEIRO MENDES e FANI PEDROSO MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 17:00h.

HERTA JURASZEK, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO JOSE JURAZEK. Filiação: ERICO HARTJE e ELISA DUNK HARTJE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 15:00h.

IRENE BRAGA CORTES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAMARTINE BRAGA CORTES. Filiação: ARNOLDO KINTZEL e HELENA KINTZEL. Sepultamento: segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

IRINEU HUMBERTO GUERRA MACUCO, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA ILIANE BORBA MACUCO. Filiação: ISIDORO RENETO DA SILVA MACUCO e FLORA GUERRA MACUCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 10:00h.

JOSE BENEDITO RODRIGUES, 54 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: NEIVA DA SILVA RODRIGUES. Filiação: BENEDITO RODRIGUES e HELENA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 11:00h.

JOSE SEVERIANO FILHO, 83 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ESPEDITA MARIA DE JESUS. Filiação: JULIOMARCIA e MARIA DO CARMO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 16:00h.

JOSENILDO RAMOS ALVES, 69 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUZIA DE FATIMA GUIZISKIS DA CONCEICAO. Filiação: JOSE SEVERINO ALVES e JULIA RAMOS ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 08:30h.

JOSETY BECKER KAIEL, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MUSTAPHA KAIEL JUNIOR. Filiação: WALDYR FERREIRA BECKER e MARIA BECKER. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

JUAREZ DA COSTA CESAR, 94 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: NILVA MARIA FERRAZ CESAR. Filiação: ANTONIO DA COSTA CESAR e SANTINA DAMASCENO CESAR. Sepultamento: CEMITERIO CENTRAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 14:00h.

LEOLINO FRANCISCO FIN, 84 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: OTILIA ODILETA FIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 15:00h.

LUIZ PAULO DE ABREU MARIA, 83 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: YARA FERRA DE ABREU MARIA. Filiação: BENEDICTO JOAQUIM MARIA e MARIA MANDELA DE ABREU MARIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 18:30h.

MARCO ANTONIO MEIRA, 52 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: CELSO MEIRA e MARIA MEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 13:00h.

MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO DE OLIVEIRA. Filiação: MARIA MAURICIO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 16:30h.

MARIA NEUZA SCALON KURZAC, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIAN KURZAC. Filiação: ANTONIO GENEZIO SCALON e MARIA CANDIDA DE SA SCALON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

MARILDA PURCKOTE, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO HILGEMBERG GONCALVES. Filiação: LIVIR THOMAZ PURCKOTE e MIRIAM PURCKOT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

MURILO MARTINS GONCALVES, 35 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOAO CARLOS GONCALVES e ROSI MARTINS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

NUBIA MENESES DE MOURA, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO COELHO MOURA. Filiação: FRANCISCO MENESES e MARIA DE LIMA MENESES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.

ONEIDE DOS SANTOS NUNES, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VITOR NUNES. Filiação: LAUDELINO CAMPOLIM e PEDRINA CATARINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:45h.

PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DA SILVA BARBOSA. Filiação: JOSE SEGUNDO BARBOSA e PEDROZINA MARIA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 14:00h.

RAQUEL APARECIDA CHEMELLO PELISSARI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO PELISSARI. Filiação: HILARIO MOYSES CHEMELLO e IRVA ALVES CHEMELLO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, domingo, 28 de setembro de 2025 às 16:00h.

RICARDO PEDRO MANSILLA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIS FERMIN MANSILLA e DORA BERNARDA ARREDONDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.

SUZIAN CRISTIANI MILANI GLOBESKI, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ERNANE SILVEIRA MILANI e ALADY RAUTH MILANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.

TERESINHA BEATRIZ GOMES DE AZEREDO, 92 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: EUGENIO AFONSO DE AZEREDO e GUIOMAR GOMES DE AZEREDO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 18:00h.

TOMAZ DOMINGOS LUZ CAMPOS, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RUTE GROSZOWNIK CAMPOS. Filiação: HERVALINO CAMPOS e DORACI DA LUZ CAMPOS. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 30 de setembro de 2025.

URBANO PIONTKIEVICZ, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZINHA PEDROZO PIONTKIEVICZ. Filiação: FELIX PIONTKIEVICZ e MARIA SURA PIONTKIEVICZ. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

VALDECIR DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IVANILDE MARIA DE MELO DE OLIVEIRA. Filiação: ILDEU GOMES DE OLIVEIRA e EULALIA ANTUNES DA MOTTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 16:30h.

VALDIVIA MARTINS DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENESIO MACIEL DE OLIVEIRA. Filiação: MARGARIDA MARTINS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 16:30h.

VILSON SIQUEIRA ALVES, 71 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA AMELIA MENDES SIQUEIRA ALVES. Filiação: CARMELINO ALVES e IZOLINA MAIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 28 de setembro de 2025 às 17:00h.

WALTER BORTOLAN, 56 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: BARTOLOMEU BORTOLAN e ORLINDA MARIA BERNARDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 15:00h.

WALTER LUIZ DA MOTTA, 70 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA DA PENHA HENRIQUE DA MOTTA. Filiação: JOSE LUIZ DA MOTTA e DEJANIRA FREITAS DA MOTTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 16:30h.

