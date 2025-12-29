Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (29/12)
ARI RIBEIRO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO DS SANTOS. Filiação: BERTOLDO RIBEIRO DOS ANTOS e VALENTINA ALVARES DELGADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
GISELE MARIA DO ROCIO SARAIVA ARGEMIRO, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSNEI DE OLIVEIRA ASSUMPCAO. Filiação: TERESINHA APARECIDA SARAIVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
HAROLD COLLIN JUNIOR, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA JOSE DIAS COLLIN. Filiação: HAROLD COLLIN e MARIA DE LOURDES FREITAS COLLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
IOLANDA FERNANDES SILVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SILVEIRA. Filiação: REINALDO FERNANDES e CECILIA FERNANDES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
IVONE DO ROZARIO GUEBUR, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GUIBUR. Filiação: AFONSO FERREIRA RODIGUES e GETULIA DO ROZARIO RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
IVONEI LOURENCO, 69 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: IRACEMA LOURENCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
JOVANA FREITAS DA SILVA FRANCO, 44 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Cônjuge: RONEY ANTONIO FRANCO. Filiação: JONAS FREITAS DA SILVA e IVONE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
JULIA OLIVEIRA LIMA, 90 ano(s). Filiação: NESTOR BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 28/12/2025.
JUREMA FRAGOSO NOVASKI, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: IVO NOVASKI. Filiação: REYNALDO FRAGOSO e LEONOR DOS SANTOS FRAGOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/12/2025.
MARIA TEREZA CASAGRANDE, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLIVINO ANTONIO CASAGRANDE. Filiação: LUIZ TARTAIA e ANA GULIN TARTAIA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
MARION YARA CHARIN, 75 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: HORST JOAO CHARIN e GILDA MARGIT CHARIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
MONIA OMAIRI, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: HUSSEIN IBRAHIM OMAIRY e DOLORES OMAIRY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
PEDRO FEDIUK, 82 ano(s). Cônjuge: TEREZENHA MILLESKI FEDIUK. Filiação: MIGUEL FEDIUK e JULIA FEDIUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
PEDRO GABRIEL REVA, 76 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: MARIA ODETE REVA. Filiação: JOAO REVA e JERONIMA REVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
ROBERTO NUNES MARQUES, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARILENE LESCANO MARQUES. Filiação: BRUNO NUNES MARQUES e NERY MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
SUELI PAITAS, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ESTEFANO PAITAS e SERAFINA PAITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
WALDOMIRO DIAS PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: FLORIZA DA SILVA PEREIRA. Filiação: THEODORO RODRIGUES DANTAS e JUDITH DIAS PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE APIAI – SP, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
YUZABURO YOSHIDA, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: SHINGUE YOSHIDA e FUMIO YOSHIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
ZENAIDE ROMAO DE OLIVEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERI DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE FRANCISCO ROMAO e ROSA MARIA ROMAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
