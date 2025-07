Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (28)

ADELAIR MACHADO FLORO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FLORO. Filiação: FRANCISCO MACHADO e MARIA CANDIDA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 09:00h.

AFONSO MARANGONI, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANTONIA MARDEGAN MARANGONI. Filiação: RICIERI MARANGONI e ERMELINDE MARANGONI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 23:59h.

ALMIR TRINDADE MOREIRA, 67 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NILZA. Filiação: JOAO MOREIRA e DAGMAR MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 15:00h.

ANA MARIA TABORDA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DE CAMARGO e HELENA TEIXEIRA DE CAMARGO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 11:00h.

ANDRE RIBAS FRANZIM, 42 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: BERNARDINO APARECIDO FRANZIM e ELIANE MARCONDES RIBAS FRANZIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 17:00h.

ANTONIA BARA LEICHENAKOSKY, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDO LECHENAKOSKI. Filiação: ALBINO BARA e HELENA BARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 28 de julho de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (28)

ANTONIO DEIANA, 92 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: MARIO DEIANA e ALBINA BOI. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 11:30h.

ANTONIO DOMINGOS MOREIRA, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GERALDINA BRISCHILIARI MOREIRA. Filiação: JOSE DOMINGOS DO COUTO e LUIZA JOB MOREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 14:00h.

CLAUDINEI CARLOS VIEIRA, 57 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MIGUEL VIEIRA e DEJANIRA SALETE VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 28 de julho de 2025.

DEVAIR BRITO WEBER, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDMILSON ROBISON WEBER. Filiação: ANGELINO DE BRITO e SOFIA DOS SANTOS BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 28 de julho de 2025.

DORES DE LARA ROCHA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FAUSTO ROCHA. Filiação: SALVADOR INACIO DE LARA e MARIA INACIO DE LARA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PARANAGUA PR, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 11:00h.

ELFRIDA BAHNERT, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: CARLOS BAHNERT e FRIDA BAHNERT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 16:00h.

EWERTON ANDRADE DO AMARAL, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DILERMANDO ALVES DO AMARAL e ALZIRA DE ANDRADE ALVES DO AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 28 de julho de 2025.

FRANCISCA DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: ANTONIO JOAO DA SILVA e AMELIA MARIA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, domingo, 27 de julho de 2025 às 16:30h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (28)

GEMMA MARIA BORRELLI COSTACURTA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MILTON COSTACURTA. Filiação: AFFONSO BORRELLI e LUZIA PERRONE BORRELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 17:30h.

GIVALDO FERREIRA JUNIOR, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSELI DE OLIVEIRA FERREIRA. Filiação: GIVALDO FERREIRA DA SILVA e MARIA NOEMIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 28 de julho de 2025.

HELOISA HELENA CRUZ CORADI, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ALBERTO TOME CORADI. Filiação: NILSON CRUZ e GERTRUDES APARECIDA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 16:00h.

HILDA APARECIDA MARTINS, 66 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ITACIR JOSE ZONTA. Filiação: JOSINO AFONSO MARTINS e TEREZINHA DE ALMEIDA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 10:00h.

JENI PEREIRA LEMES, 78 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: RUBENS LEMES. Filiação: MAXIMINO JOSE PEEIRA e MARIA AUGUSTA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 10:00h.

JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA FILHO, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA e MINERVINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 10:00h.

JOSE LOURENCO, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: DOLORES MARTINS. Filiação: BRASELINO GONCALVES LOURENCO e CECILIA MARIA DA ROSA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 17:00h.

JOSE ROBERTO DE JESUS, 50 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: JOSE CARLOS DE JESUS e JURACI TERESINHA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 14:00h.

LUIZ CORREA, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA DELVAIR ARANDA CORREA. Filiação: PEDRO HONORATO CORREA e ANDRESINIA DA SILVA CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 10:00h.

LUIZ GABRIEL QUEIROZ, 82 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: MARIA RITA DE MELO QUEIROZ. Filiação: LUIZ GABRIEL QUEIROZ e ELZA LUPION QUEIROZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 27 de julho de 2025.

MARACI DUARTE SILVA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DOMINGO DUARTE SILVA e ANA PADILHA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, segunda-feira, 28 de julho de 2025.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (28)

MARIA ZENITH ZOZIMO DO AMARAL, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: VALDIR ZOZIMO DO AMARAL. Filiação: JOAO VENANMCIO DA SILVA e FRANCISCA IGNEZ DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 23:59h.

MARIANO PRESTUPA, 95 ano(s). Cônjuge: LIDIA PRESTUPA. Filiação: THEODORO PRESTUPA e CATHARINA PRESTUPA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 17:00h.

MARILIA LUSTOSA DE ANDRADE, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: RICARDO LUSTOSA DE ANDRADE e ANA LUSTOSA DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 27 de julho de 2025 às 17:00h.

NEVERCINA FERREIRA MOISES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DE DEUS FERREIRA e LUCIANA INGRACIA FERREIARA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 09:30h.

NOEMIA FLORENCIO AYRES DE RAMOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DE RAMOS. Filiação: EMILIO FLORENCIO AYRES e MARIA SANTO ANTONIO DOS PRAZERES. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 16:30h.

ORANDA MARIANO KRAIESKI, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE KRAIESKI. Filiação: NIVALDO MARIANO e ROSALINA RIBEIRO MARIANO. Sepultamento: LAGEADINHO EM SANTA CATARINA, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 10:00h.

PATRICIA DANIELLY MATHOSO, 41 ano(s). Profissão: INSTRUMENTADOR(A). Filiação: GILBERTO MATHOSO e MARILYN MATHILDE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 10:00h.

PEDRO BENTO BEZERRA DA COSTA, 79 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: EDNA DE JESUS SILVA DA COSTA. Filiação: DARIO CANDIDO DA COSTA e MARIA BEZERRA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 16:00h.

RITA MARIA CRETELLA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO CESAR CRETELLA e MARIA CELESTE GONCALVES CRETELLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 14:00h.

ROBERT TANASE SAHANAGIU, 67 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: TANASE SAHANAGIU e ELISABETH EMMA SAHANAGIU. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 15:00h.

ROSY TEREZINHA GEVIESKI, 85 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: AROLDO. Filiação: LUDOVICO GEVIESKI e MARIA GONCALVES GEVIESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 16:00h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (28)

SEBASTIANA DIAS PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO DIAS PEREIRA e RITA DIAS PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 11:00h.

UBIRATAN GAVIORNO, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ZILDA GAVIORNO. Filiação: LAURO CAVIORNO e ELIZABETH BARALHOBRE GAVIORNO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 17:00h.

VALDEMIR ALVES, 57 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAO LEODONIO ALVES e ROSALINA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 11:00h.

VILMA REGINA CARDOSO, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BENEDITO CARDOSO e VENIRA CARDOSO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 18:00h.

VILSON PEREIRA DE LARA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA DA LUZ CAMILO DE LARA. Filiação: JOSE PEREIRA DE LARA e EVA PEREIRA DE LARA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 27 de julho de 2025 às 16:30h.

Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (28)