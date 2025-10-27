Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (27)
ADEMAR MATHEUS, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: WALDEMAR MATHEUS e IVONE DE JESUS SANTOS MATHEUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
ADEMAR PATARO, 81 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: DENAIR GOMES PATARO. Filiação: JOAO PATARO e REGINA ALECIO. Sepultamento: CEMITERIO PADRE ANCHIETA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
AIRTON GONCALVES, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DORLY SALES DE OLIVEIRA GONCALVES. Filiação: DAVID GONCALVES e CLOTILTE BETTEGA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
ALAOR JOSE ARRUDA, 86 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA CRISTINA ARRUDA. Filiação: SILVERIO JOSE ARRUDA e SEBASTIANA PEREIRA ARRUDA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
ALMIR BISTO, 75 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSEMARY GONCALVES DE JESUS. Filiação: JONAS BISPO e MARIA JOSE PIMENTEL BISPO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
ELISETE LUCIA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOSE EVARISTO DA SILVA FILHO e MARGARIDA LUCIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
GUIOMAR DE LOURDES VAZ CAVALHEIRO, 92 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: FRANCISCO DE ALMEIDA CAVALHEIRO e MARIA LUIZA VAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
HEITOR HENRIQUE SANTOS VIEIRA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LEONARDO HENRIQUE VIEIRA SOUZA e SABRINA CONCEICAO SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
JAIR LEONARDO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DO VALE DOS SANTOS. Filiação: PEDRO LEONARDO DOS SANTOS e BRASILICIA DE JESUS CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
JOSE VICENTE DE OLIVEIRA KARAM, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ELIAS KARAM e JOVINA DE OLIVEIRA KARAM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 19:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
JUVERSINA DA CRUZ OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATAL RIBEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: EMIDIO DA CRUZ e ODVINA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
LAUDEMIRO SLOBODA, 92 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: LAETICIA E M MARCHIORI SLOBODA. Filiação: MIGUEL SLOBODA e SOPHIA SLOBODA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
LUCIANA FRITZ BOAVENTURA, 49 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ JOSE BOAVENTURA DA SILVA. Filiação: HUGOLINO AGOSTINHO FRITZ e ANGELA MARIA FRITZ. Sepultamento: CEMITERIO CHAPADA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MARIA DE LOURDES REINALDIM, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO ALCIDES REINALDIM. Filiação: ANDRE KAMINSKI e EMILIA LASKOSKI KAMINSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MARIA REGINA XAVIER, 65 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: VALDOMIRO BENEDITO XAVIER e OTILIA PANICHI XAVIER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/10/2025.
MARIA TERESINHA QUINTAS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSUE PEREIRA QUINTAS. Filiação: JERONIMO SCHIMIDT e CATARINA SCHMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
ODAIR DE ALMEIDA LAZARIN, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSANA SOUZA DE ALMEIDA LAZARIN. Filiação: JULIO LAZZARIN e LAURA DE ALMEIDA LAZZARIN. Sepultamento: CEMITÉRIO DO RIO VERMELHO, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
REGINA CELIA GOUVEA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARINS ALVARO GOUVEA e ANNA BURBELLA GOUVEA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
REGINA COELI DA SILVA AMORIM BAGATIN, 74 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ANTONIO CARLOS BAGATIN. Filiação: PEDRO CARLOS AMORIM NETO e CELESTE DA SILVA AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
RONY STUNITZ, 65 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: RODOLFO OTTO MAX STUNITZ e NILCE STUNITZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
VERA LUCIA DO ROCIO TABORDA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARISTIDES GONCALVES TABORDA e MARIA TABORDA RIBAS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
WILSON BUENOS DE FREITAS, 82 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARLI GRABOWSKI. Filiação: IRINEU BUENO DE FREITAS e ALICE MOREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
YEDDA PIRES GOMES VILLANOVA, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EROS LEONEL VILLANOVA. Filiação: PIO PIRES GOMES e MINERVINA WANDERLEI DA COSTA PIRES GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
