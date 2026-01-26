Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (26/01)
ADOLFO ANTONIO DE SOUZA NETO, 68 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) FINANCEIRO. Cônjuge: MARIA AUGUSTA GIMENES DE SOUZA. Filiação: ALCIDES ANTONIO DE SOUZA e MARIA MENDES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
ALCIDES BELINATO, 54 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALCINO BELINATO e IRENE FERREIRA BELINATO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
ANA GARBO MACHADO, 81 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: EGYDIO BARBO e APARECIDA NONATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
ANNA MARA PAULS SOTELO, 40 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: DENIS WARKETING. Filiação: DANIEL MARTINS SOTELO e ERICA PAULS. Sepultamento: CEMITERIO WITMARSUM, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
CELIA RIBEIRO MARCACINI, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GETULIO MARCACINI. Filiação: DOMINGOS RIBEIRO e MARINA BARCELOS RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
CINTHIA JONSON, 32 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ JONSON JUNIOR e MARIA IGNES IANISKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
CLEUZA NOGUEIRA COQUI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICANOR NICOLAU COQUI. Filiação: EDUARDO NOGUEIRA e VITALINA VERONEZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
DONALIA VIEIRA, 80 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: ADAO VIEIRA. Filiação: TEODORO LISBOA e ARSULINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
ELISIO RAMOS DE SIQUEIRA, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: VALTRAIDE LASTA SENHORIN SIQUEIRA. Filiação: MANOEL RAMOS DE SIQUEIRA e MARIA DE JESUS FRANCA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
GILBERTO DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: GUMERCINDO FRANCELINO DE SOUZA e MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
GONCALA MARIA ROHDE BREPOHL, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IGNACIO ROHDE e ROSALIA CAROLINA MUMBACH ROHDE. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
JANDIR GONCALVES DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE DEUS OLIVEIRA DA SILVA. Filiação: ANTONIO GONCALVES DA SILVA e JOAQUINA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
JOAO PYPCAK FILHO, 70 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: ADELIR SEBASTIANA PEREIRA PYPCAK. Filiação: JOAO PYPCAK e ODETTE ZAMBAO PYPCAK. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
LOURDES MARQUES LEDO LIMA, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE MARQUES LIMA e MARIA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
MARIA AUREA PEDROZA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUILHERMINO HONORATO PEDROZA e ARGEMIRA CADENGUE PEDROZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
MARIA MARGARIDA BALBINO DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENVINDO MACIEL DOS SANTOS. Filiação: ARISTIDES BALBINO e MARIA CANDIDA BALBINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
MARIA ROSA PADILHA RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU GONCALVES RIBEIRO. Filiação: ANGELINO RIBEIRO e MARIA DA GLORIA NASSANEIRO PADILHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/01/2026.
MARIA XAVIER DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GONCALVES DA SILVA. Filiação: JOAQUIM PORFIRIO XAVIER e LOURDES MALTA XAVIER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
NADIR DE OLIVEIRA CARVALHO, 77 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: MAXIMINIANO ANTONIO DE OLIVEIRA e ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
ROSA ISABEL GONCALVES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMAR JOSE GONCALVES. Filiação: VITOR BORBA e ISABEL DE AVILA BORBA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
