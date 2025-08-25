Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (25)
ADILSON FERNANDES LOPES, 52 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOELMA ROSA VALHARINI LOPES. Filiação: PEDRO FERNANDES LOPES e HELENA DOS SANTOS LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 11:00h.
ALBANI SILVA DE PAULA, 85 ano(s). Profissão: MONITOR(A). Filiação: JOAO RODRIGUES DA SILVA e JANDIRA ASSIS TEIXIEIRA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 13:30h.
ANA PROFETISA DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CLAUDIONOR FRANCISCO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e RITA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 15:00h.
ANNITA MULLER ROCHE, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSNI ROCHE. Filiação: ADELINO MULLER e ELVIRA LUZE MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 21:00h.
ARNO MARCOS DE CAMPOS, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARINA CUNHA MARTINS DE CAMPOS. Filiação: MOACIR INDIO DO BRASIL CAMPOS e ANTONIETA ZARPELON CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de agosto de 2025 às 21:00h.
BRUNO AFONSO RODRIGO, 85 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA BERNADETE MARTINS PINTO RODRIGO. Filiação: AFONSO RODRIGO e LEONOR DE LUCA RODRIGO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 14:00h.
CLAUDETE MARIA DE CARVALHO NATALINI, 63 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AIRTON NATALINI. Filiação: CORIOLANO BENTO DE CARVALHO e FILOMENA BENTO DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 13:30h.
ELISABETH ALVES DE FREITAS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO JOSE DE FREITAS. Filiação: ANACLETO FERNANDES BALEEIRO e DOMINGA ALVES BALEEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 24 de agosto de 2025.
FABIANE SEVERINO LEITE, 55 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CRISTIANO BARROS MOURAO. Filiação: JOAO DA CRUZ LEITE JUNIOR e ZELINDA SEVERINO LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 17:00h.
GILBERTO KULAITIS, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VICTORIO KULAITIS e LOURDES DECONTO KULAITIS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 14:00h.
HARMINDA PRENDIN DA CRUZ, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL REINALDO DA CRUZ. Filiação: LEOPOLDO PRENDIN e ANNA PRENDIN. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 14:00h.
HELOISA MAILHO MAZZUTTI, 3 ano(s). Filiação: DALTON MAZZUTTI e RENATA CRISTINA MAILHO MAZZUTTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 26 de agosto de 2025.
JOAO FERNANDES COLACO, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES. Filiação: ANTONIO FERNANDES COLACO e LEONOR MACANEIRO CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOSE AGOSTINHO REBES DORNELLES, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NATERCIA LESCANO DORNELLES. Filiação: GLAUDENCIO DE FREITAS DORNELLES e DINA REBES DORNELLES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 17:00h.
JULIO CEZAR DEMIATE, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MONICA DUCLOS SCHMIDT DEMIATE. Filiação: ADYR MOLETTA DEMIATE e ARLETE WALGER DEMIATE. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 10:00h.
JUVENIL PEREIRA LOPES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GRACILIANO PEREIRA e VICTORIA BAPTISTA PEREIRA. Sepultamento: JD ETERNO, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:00h.
KATYANNE ELIAS FABRICIO TONCHAK, 29 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LEONARDO TONCHAK. Filiação: OSWALDO FABRICIO e MATILDE ELIAS FABRICIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:30h.
LICES FERNANDO WUICIK, 82 ano(s). Cônjuge: MEIRE MAURER WUICIK. Filiação: JACOB WUICIK e MARTHA IELEN WUICIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARGARIDA OLINIEK CARYCAS, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: STAVROS GEORGES CARICAS. Filiação: MIROSLAU OLINIEK e SOFIA OLINIEK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 19:00h.
MARIA HELENA MEIRA, 74 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: WILSON BAGGIO MEIRA. Filiação: JOAO PRESTES DE MEDEIROS e ETELVINA PRESTES DE MEDEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de agosto de 2025 às 17:30h.
MARILEA ALVES TEIXEIRA VELLOSO, 74 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: JAYDER TEIXEIRA e OTHILIA FONSECA ALVES TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 18:00h.
MARINES LAPUNKA, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE OSNI BORGES. Filiação: MERON LAPUNKA e ROSA LAPUNKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 09:00h.
MARLI ALVES CALHEIRO BENKE, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OLIVIO BENKE FILHO. Filiação: OSMAR ALVES CALHEIRO e ATI MORAES CALHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SAO JOSE SC, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 17:00h.
MAURICIO BORTOLO DURIGAN, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JURACI JOSEFINA MURARO DURIGAN. Filiação: BORTOLO DURIGAN e ROZALINA COLODEL DURIGAN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:30h.
MILITAO FERREIRA DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: LUBRIFICADOR(A). Cônjuge: MARIA SENHORA DA SILVA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA e MARIA JERMINA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:30h.
OSMAR DA SILVA SAVAGIN, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CLEONICE FERREIRA QUINTAS SAVAGIN. Filiação: NATAL SAVAGIN e DULMIRA SAVAGIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 13:30h.
SILVIO HASSON, 66 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: SIRLEY DO ROCIO HASSON. Filiação: ELIE HASSON e ROSINE HASSON. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 17:00h.
SONIA NARA DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ADIR DOS SANTOS e TEREZINHA BERNADETH DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:30h.
TANIZA FERNANDES COELHO DE ROMA, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MANOEL INACIO COELHO e MARIA FERNANDES COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:30h.
TEREZINHA DE CASTRO FEITOSA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR LOGÍSTICA. Filiação: SAUL DE CASTRO FEITOSA e MARIA TEREZINHA DE CASTRO FEITOSA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 10:00h.
UNIVALDO ZAPP, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JULIA FIESTA. Filiação: PAULO ZAPP e SOFIA ZAPP. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 14:00h.
URBANO HARRY KLEINUBING, 84 ano(s). Filiação: JOAO RAYMUNDO KLEINUBING e ELLY ELZA KLEINUBING. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 12:00h.
VITOR BIUN, 85 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: IRACY BORGES BIUN. Filiação: JOAO BIUN e MARIA BIUN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 10:00h.
WALTER HARTWIG, 64 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ALFREDO HARTWIG e TERCILA SANTINA HARTWIG. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 25 de agosto de 2025 às 16:00h.
