Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (24/11)
ADELAIDE DALLAVALE ANDREASSA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TERTULIANO ANTONIO ANDREASSA. Filiação: JOSE DALLAVALLE e JUDITH CROVADOR DALLAVALLE. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
ADOLAR LINKE, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ALICE LIMA LINKE. Filiação: JOAO LINKE e ADELAIDE LINKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
ANNA MARIA PLAZA PARRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DIOGO PLAZA e ANNA MARIA PARRA PARRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
ARLETE TEREZA WILLE RODRIGUES, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON RODRIGUES. Filiação: ARNALDO WILLE e EDLA FRITOLI WILLE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
EZILDA DAS GRAÇAS SZERPINSKI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTANISLAU SZERPINSKI e JULIA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (24/11)
FABIANO DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA e LINDAMIR DO ROCIO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
GABRIEL APARECIDO DO NASCIMENTO RODRIGUES, 22 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA e MARIA JOSE DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
IRACI LUCAS, 72 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: HENRIQUE LUCAS e JUDITE MAGALHAES. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
JOAQUIM CORDOSO DE MACEDO, 83 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZINHA OLIVEIRA MACEDO. Filiação: PEDRO CORDEIRO DE MACEDO e GENEROSA CORDEIRO DE SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
MARIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Cônjuge: MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: ZACARIAS SILVEIRA e BENVINDA CORREIA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
NAIR MARIANA DE MIRANDA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DARCI FRANCO DE MIRANDA. Filiação: JOSE MARIANO DO NASCIMENTO e IZALTINA MARIANO PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (24/11)
SOELI TODESCATT ANTONELLO, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SERGIO IRINEU ANTONELLO. Filiação: PEDRO ALCIDES TODESCATT e OLIVA PERUZZO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
TIAGO DE MIRANDA VIEIRA, 45 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: MAURO VIEIRA e LUIZANE DE MIRANDA VIEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 24/11/2025.
VANIA LUCIA DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: VALDEVINO SEBASTIAO DOS SANTOS e FIRMINA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
VERA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: AUREO ESRASMO DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM FERREIRA NASCIMENTO e MARIA JOSE NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
VICENTE INACIO DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Cônjuge: ERACY JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Filiação: ALBERTINO INACIO DE OLIVEIRA e BRASILINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (24/11)